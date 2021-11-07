Антоха МС расторг контракт с продюсером. Рэпер потерял права на свои песни и сценический псевдоним

«В 2018 году я подписал документы и в один миг поставил под вопрос свои права на результаты всего моего труда. Сейчас пришлось взять кредит и выплатить три миллиона рублей, чтоб оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни», — рассказал исполнитель.

По его словам, права на все выпущенные песни принадлежат Шумейко, в том числе и его новый трек «Лиловый негр». «Старые песни мне никто не вернет, не договорились», — добавил он. Тем не менее Кузнецов позитивно смотрит в будущее: «договор расторгнут, делаю музыку и дышу свободно».

Сейчас он планирует отдать кредит, вернуть права на прежние треки и разобраться с иском. «Друзья мои будьте аккуратны смотрите вперед вдолгую и думайте что вы подписываете, а не слепо доверяйте «друзьям», чтоб не стать заложником документов и людей которые умело этим пользуются», — сказал исполнитель.

Десятилетний контракт был подписан в 2018 году. Согласно условиям договора, все права на псевдоним «Антоха МС» и результаты интеллектуальной деятельности артиста принадлежали Шумейко бессрочно. В документе также говорится о том, что Кузнецов будет получать 50 тыс. рублей ежемесячно, а дополнительные средства выплачиваются по усмотрению Шумейко. При этом изначально они устно договорились о распределение всей прибыли поровну.