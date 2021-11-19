Антоха МС выпустил селф-релиз «Ритм, Хлоп» — первый независимый от продюсера

Автор текста композиции — брат Антохи МС Андрей Кузнецов, который вдохновился личной историей своего близкого друга, столкнувшимся с разочарованием в себе. Хип-хоп-исполнитель сделал своеобразный гимн для всех тех, кто переживает кризис самоопределения. «Отмотаю назад и начну сначала, чтобы моими нотами эта песня зазвучала. Души мелодия и вдохновения ветер раздуют, словно фантики, проблемы эти».

«Ребята, спасибо вам всем огромное за поддержку, без вас бы этого релиза не было. Вместе с этим макси-синглом я открываю новую главу своей жизни и уверен, что впереди нас ждет еще много классной музыки!» — поделился со слушателями музыкант.

Как рассказали «Собака.ru» представители Антохи МС, макси-сингл «Ритм, Хлоп» предваряет новый, пока еще безымянный альбом, главной темой которого скорее станет любовь. Ожидается, что пластинка выйдет в первой половине 2022 года.

Напомним, в начале ноября Антон Кузнецов, известный под псевдонимом Антоха МС, сообщил о том, что расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко и потерял права на выпущенные песни. Исполнителю пришлось взять кредит и выплатить три миллиона рублей, чтобы «оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни». Позже Шумейко выступил с предложением вернуть Антону права на псевдоним и исполнение песен. При этом права на каталог временно останутся у продюсера.

Десятилетний контракт был подписан в 2018 году. Согласно условиям договора, все права на псевдоним «Антоха МС» и результаты интеллектуальной деятельности артиста принадлежали Шумейко бессрочно. В документе также прописывалось то, что Кузнецов будет получать 50 тысяч рублей ежемесячно, а дополнительные средства выплачиваются по усмотрению Шумейко. При этом изначально они устно договорились о распределение всей прибыли поровну.