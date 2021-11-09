Антоха МС сможет вернуть права на псевдоним и исполнение песен. Это предложение продюсера

«Я обязательно расскажу подробнее что произошло, но попозже. Все в курсе, что нам не удалось договориться, однако я не теряю надежды, что здравый смысл превозобладает над эмоциями. Антон Кузнецов, в очередной раз предлагаю тебе рассмотреть еще один вариант разрешения сложившейся ситуации», — обратился к исполнителю Шумейко.

Шумейко намерен вернуть Кузнецову права на использование псевдонима «Антоха МС» и исполнение песен, доступ к управлению соцсетями, а также предлагает помощь в восстановлении каналов, на которых располагался фото и видеоматериал. При этом права на каталог временно останутся у Шумейко. На каких условиях Антоха МС сможет их вернуть — продюсер не уточняет, обещая обсудить с исполнителем лично.

Напомним, на прошлой неделе Антон Кузнецов сообщил о том, что расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко и потерял права на выпущенные песни. Исполнителю пришлось взять кредит и выплатить три миллиона рублей, чтобы «оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни».

Десятилетний контракт был подписан в 2018 году. Согласно условиям договора, все права на псевдоним «Антоха МС» и результаты интеллектуальной деятельности артиста принадлежали Шумейко бессрочно. В документе также прописывалось то, что Кузнецов будет получать 50 тысяч рублей ежемесячно, а дополнительные средства выплачиваются по усмотрению Шумейко. При этом изначально они устно договорились о распределение всей прибыли поровну.