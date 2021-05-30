Трио «Лауд» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Музыка»

СБПЧ

Инди-группа

Веселый оркестр под предводительством Кирилла Иванова и Жени Борзых, остается одним из самых стабильных и интересных коллективов нашей инди-сцены, снова и снова представляя не только хорошие песни, но и клипы и концептуальные шоу. В 2020 году СБПЧ поразили всех своим альбомом «Все равно», для записи которого отправились в Африку, а также документальным фильмом African Dream об этом путешествии.