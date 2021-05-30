Трио «Лауд» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Музыка»

«Собака.ru» записала видеообращение: трио «Лауд» объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Музыка».
Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 10 июня в Елагином дворце.
Алексей Ретинский
Композитор
Алексею Ретинскому поддаются все жанры — от академической музыки до техно! Он переехал из Вены в Петербург, чтобы стать первым резидентом культурно-образовательного центра «Дом Радио» и musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса. Мартовская презентация альбома (и винила!) Zero Point Алексея Ретинского стала финальным событием полутора лет его резиденции в Петербурге. В мультимедийном перфомансе участвовали локальные художники: танцовщица Лилия Бурдинская и видеоартисты NOIR Films.
СБПЧ
Инди-группа
Веселый оркестр под предводительством Кирилла Иванова и Жени Борзых, остается одним из самых стабильных и интересных коллективов нашей инди-сцены, снова и снова представляя не только хорошие песни, но и клипы и концептуальные шоу. В 2020 году СБПЧ поразили всех своим альбомом «Все равно», для записи которого отправились в Африку, а также документальным фильмом African Dream об этом путешествии.
Tatarka
Певица и видеоблогер
Ира Смелая, также известная как Tatarka, ежедневно сотрясает инста-жизнь своими постами и сторис, а в прошлом году она по-настоящему стартовала в музыке и выпустила свой долгожданный дебютный альбом Golden Flower — смелое, сексуальное и громкое высказывание в рэпе, в котором российские девушки пока проявляют себя не так широко.
Альбина Сексова
Певица
За последний год эпатажная певица Альбина Сексова потеснила на стриминге Лану Дель Рей, выпустив альбом «Королева Тик Тока». Своими провокационными и прямолинейными песнями дива современной параллельной эстрады заявляет — у самодостаточности и уверенности в себе нет ограничений по возрасту. В свои 60+ она дает яркие шоу и не собирается останавливаться. Даем прогноз на следующий год: сетевое творчество фанатов воплотится в реальности и мы еще увидим Альбину на Таймс-сквер!
Present Perfect Festival
Фестиваль электронной музыки и современного искусства
Музыкальное комьюнити Roots United и техническая команда 2A Production с 2015 года обживали территории Музея Стрита-арта, Artplay SPB и «Порта Севкабель», создавая свое пространство на время проведения Present Perfect Festival и серии масштабных мероприятий OFF, и тем самым показывали новые культурные площадки будущей аудитории. Прошлым летом они представили собственную локацию на Кожевенной линии — общественное пространство «К-30» с видом на Финский залив и классной инфраструктурой: уличным кафе, виниловой лавкой, магазином растений, джазовыми концертами и, конечно, шумными вечеринками.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
и
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