«Если у кого-то остаются вопросы, почему Земфира — это Земфира и за что ее называют гением, послушайте это. Так Земфира еще в Уфе рекламировала мебельный салон. И этот джингл с идиотским рекламным текстом лучше, чем большинство современных песен. Мелодия, аранжировка, исполнение — абсолютно невероятно», — пишет музыкальный критик и автор Telegram-канала «Русский шаффл» Олег Кармунин, который обратил на появившийся в Сети джингл внимание.