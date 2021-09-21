До своего переезда из Уфы в Москву Земфира работала над рекламными джинглами. Один из них, для мебельного салона «Джимал», был записан еще в 90-х. Чтобы «твой стол комфортабельным стал, а рядом японский сейф засверкал», необязательно ехать в магазин — достаточно просто послушать джингл прямо сейчас!
«Если у кого-то остаются вопросы, почему Земфира — это Земфира и за что ее называют гением, послушайте это. Так Земфира еще в Уфе рекламировала мебельный салон. И этот джингл с идиотским рекламным текстом лучше, чем большинство современных песен. Мелодия, аранжировка, исполнение — абсолютно невероятно», — пишет музыкальный критик и автор Telegram-канала «Русский шаффл» Олег Кармунин, который обратил на появившийся в Сети джингл внимание.
Напомним, в феврале Земфира выпустила альбом «бордерлайн» — первый полноформатный за 8 лет. На пластинке 12 треков, в которых певица передает привет Цою, выражает «свой респект Полу Маккартни» и любовь Тарантино к американской музыке, облачает в крупные форму старые зарисовки и говорит о личном. В апреле вышло черно-белое лирик-видео на песню «Пальто», режиссером которого выступила Рената Литвинова. А конце июля Земфира неожиданно для всех выпустила мини-альбом «Ах». Летний, солнечный и прифанкованный: послушайте прямо сейчас!
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