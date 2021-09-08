Отец Бритни Спирс подал в суд документы о прекращении опеки над дочерью

«Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс», — заявила в ходатайстве адвокат Джеймса Спирса Вивиан Ли Торин.

Адвокат отметила, что недавно певица «продемонстрировала такой уровень независимости, который ставит под сомнение необходимость опеки над человеком». Например, Бритни сама ехала за рулем автомобиля и выбрала себе адвоката для дела по опеке. Раньше она не могла принимать такие решения из-за ограничений по опеке.

Отец певицы ошибается, если считает, что своими действиями сможет уйти от ответственности и избежать вопросов под присягой, считает адвокат Бритни Спирс Мэттью Розенгарт, комментируя ходатайство. Он обещает продолжить поиски возможных финансовых злоупотреблений со стороны отца Спирс.

Напомним, о том, что отец певицы Бритни Спирс Джейми Спирс согласился добровольно отказаться от опекунства над ней, стало известно в середине августа. Тогда сообщалось, что он готов сотрудничать с судом, чтобы передать право контроля над ее финансами профессиональному аудитору.