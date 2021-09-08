Отец Бритни Спирс подал в суд документы о прекращении опеки над дочерью

Джеймс Спирс, отец певицы Бритни Спирс, подал в суд ходатайство с просьбой освободить дочь от его опеки, которая продолжается с 2008 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на адвоката мужчины.
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«Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс», — заявила в ходатайстве адвокат Джеймса Спирса Вивиан Ли Торин.
Адвокат отметила, что недавно певица «продемонстрировала такой уровень независимости, который ставит под сомнение необходимость опеки над человеком». Например, Бритни сама ехала за рулем автомобиля и выбрала себе адвоката для дела по опеке. Раньше она не могла принимать такие решения из-за ограничений по опеке.
Отец певицы ошибается, если считает, что своими действиями сможет уйти от ответственности и избежать вопросов под присягой, считает адвокат Бритни Спирс Мэттью Розенгарт, комментируя ходатайство. Он обещает продолжить поиски возможных финансовых злоупотреблений со стороны отца Спирс.
Напомним, о том, что отец певицы Бритни Спирс Джейми Спирс согласился добровольно отказаться от опекунства над ней, стало известно в середине августа. Тогда сообщалось, что он готов сотрудничать с судом, чтобы передать право контроля над ее финансами профессиональному аудитору.
Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, после того, как попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами. При этом певица продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая на своем творчестве. Фанаты Спирс уже несколько лет строят теории о том, что певица находится под опекой против своей воли.
23 июня перед судом в Лос-Анджелесе певица выступила с 24-минутным рассказом о том, как протекает ее жизнь под опекунством отца, которое продолжается уже 13 лет. 39-летняя Спирс заявила, что подверглась жестокому обращению со стороны психотерапевта, считает опекунство «оскорбительным» и готова подать на свою семью в суд. Однако суд отказался удовлетворить прошение адвокатов Бритни — речь, с которой певица выступила на суде неделей ране, не была принята во внимание.
После выступления Спирс на суде даже члены движения «Отряды Путина» потребовали освободить певицу от опекунства. Публикуем их обращение — только непонятно, к кому именно.
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