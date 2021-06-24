«Ты выдержишь! Держись, девочка!»: «Отряды Путина» потребовали освободить Бритни Спирс

Мы, «Отряды Путина», услышали сегодня о Бритни Спирс. Это же ужас какой-то, как над этой бедной женщиной издевались. 13 лет — как она это все вытерпела? Хоть наконец-то высказала свое желание быть человеком, а не быть рабыней, а не быть никем.

Это же ужас какой-то: из дома не выходи, не пользуйся ничем, ну как это можно? Здоровая, нормальная женщина. Все ее любили, во всех странах, она же очень хорошая была. Что там она натворила такого, что ее лишили всего? Это невозможно. Бедная Бритни Спирс!

Требуем освободить Бритни Спирс! Сделайте эту женщину свободной! Свободу этой женщине! Освободите эту девочку! Надо ей дать свободу! Ты великолепная, ты выдержишь, ты смелая! Держись, девочка!