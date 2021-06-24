«Я здесь не для того, чтобы быть чьим-то рабом»: Бритни Спирс впервые за долгое время выступила на суде по делу об опекунстве семьи

23 июня перед судом в Лос-Анджелесе певица Бритни Спирс выступила с 24-минутным рассказом о том, как протекает ее жизнь под опекунством отца Джеймса Спирса, которое продолжается уже 13 лет — с 2008 года. Слушание состоялось после многих лет полного молчания со стороны певицы. 39-летняя Спирс заявила, что подверглась жестокому обращению со стороны психотерапевта, считает опекунство «оскорбительным» и готова подать на свою семью в суд.
По словам Бритни, поехать в тур в 2018 году ее заставили, аргументировав это тем, что если она откажется, то по контракту на певицу имеют право подать в суд. «Менеджер вручил мне договор и заявил, что я должна его подписать. Это было опасно, страшно. Но я была под опекой и не могла получить адвоката. Так что из страха я подписала и отправилась в тур», — рассказывает певица. Подготовка к туру отнимала у нее много сил, она сама ставила хореографию, вела 16 новых танцоров — однако менеджеры заявляли обратное. «Они сказали, что я не участвовала в репетициях и отказывалась принимать лекарства, которые я принимаю только по утрам, а не в течение дня во время репетиций. Они даже не видели меня», — отметила Спирс.
Психотерапевтам певицы лгали о ее поведении. По словам Спирс, менеджеры заявляли врачам, что она не участвует в репетициях и не принимает лекарства, не следует инструкциям и отказывается сотрудничать с командой. Тогда терапевт начал давать Спирс литий — по ее словам, без всяких причин на то.
«Он отказался от обычных моих лекарств, которые я принимала пять лет. А литий очень сильный, совершенно другого уровня препарат, по сравнению с теми, к которым я привыкла. Можно стать умственно отсталым, если принять слишком большую дозу или если принимать его дольше пяти месяцев. Но он дал мне литий, и я почувствовала себя как в тумане. Я не могла даже поговорить с папой или мамой. Я сказала врачу, что напугана, и он послал ко мне шесть разных медсестер с этим новым лекарством, они все пришли в мой дом, контролировали меня. В моем доме находились шесть медсестер, которые даже не давали мне дойти до машины, не то что выехать куда-то из дома — целый месяц», — заявила на суде певица.
Позже певицу отправили «в небольшой дом в Беверли-Хиллз на отдых», где у нее конфисковали все имущество — от кредиток до телефона и паспорта. Вместе с певицей жили медсестры и круглосуточная охрана — все они следили за Спирс ежедневно, видели ее голую. Ей запрещали выходить из дома, а одним из условий были постоянные встречи с врачами — иначе бы певице не разрешили видеться с детьми и бойфрендом.
«У меня не было укромного уголка даже в своей комнате. Я отдавала им восемь ампул своей крови в неделю. […] Мне не давали голоса, когда составляли мое расписание. Они говорили, что я им должна», — отмечает Спирс.
Бритни Спирс
Из выступления перед судьей, стенограмма по Variety:
Вот почему я говорю вам это два года спустя, после того, как солгала, сказав всему миру: «Я счастлива, я в порядке». Я подумала, что, если скажу, что требуется, все станут счастливее. Но я находилась в отрицании. Я была в шоке. Я травмирована. И причина, по которой я говорю вам это, в том, что я не представляю, как штат Калифорния может взять все записанное в суде, все документы с того момента, как я впервые появилась здесь, и ничего не сделать. Или просто нанять за мои деньги другого человека, не лишив моего отца опекунства.
В прошлый раз, когда я разговаривала с вами, даже с охраной и держа в курсе своего отца, я чувствовала себя мертвой. Будто я вообще не имела никакого значения, словно со мной ничего не сделали, чтобы вы подумали, что я лгала или что-то в этом роде. Я говорю вам все еще раз, потому что я не лгу. Я хочу, чтобы меня услышали. Я хочу, чтобы вы поняли, какой ущерб они нанесли мне.
Но я не лгу. Я просто хочу вернуть свою жизнь. Прошло 13 лет, этого достаточно. Я давно не видела своих денег. Мое желание и моя мечта — чтобы все это закончилось. […] Я профессионал. И я почему-то позволяю этим людям контролировать каждый мой шаг. В этом нет никакого смысла. Теперь, забегая вперед, я не хочу ни с кем никаких встреч. Я встретилась с достаточным количеством людей против своей воли. Я задолбалась. Все, что я хочу — это получить мои деньги, чтобы все это закончилось и чтобы мой парень увез меня на своей машине.
Если честно, я бы хотела подать в суд на свою семью. Я хотела бы получить возможность поделиться своей историей со всем миром. Рассказать, что они со мной сделали, открыть всем эти секреты и принести пользу. Я хочу, чтобы все услышали, на что они пошли, чтобы так долго держать меня взаперти. Я ужасно зла, я плачу каждый день. И меня это тревожит, потому что мне запретили разоблачать людей, причастных к этому.
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