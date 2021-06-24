«Я здесь не для того, чтобы быть чьим-то рабом»: Бритни Спирс впервые за долгое время выступила на суде по делу об опекунстве семьи

По словам Бритни, поехать в тур в 2018 году ее заставили, аргументировав это тем, что если она откажется, то по контракту на певицу имеют право подать в суд. «Менеджер вручил мне договор и заявил, что я должна его подписать. Это было опасно, страшно. Но я была под опекой и не могла получить адвоката. Так что из страха я подписала и отправилась в тур», — рассказывает певица. Подготовка к туру отнимала у нее много сил, она сама ставила хореографию, вела 16 новых танцоров — однако менеджеры заявляли обратное. «Они сказали, что я не участвовала в репетициях и отказывалась принимать лекарства, которые я принимаю только по утрам, а не в течение дня во время репетиций. Они даже не видели меня», — отметила Спирс.

Психотерапевтам певицы лгали о ее поведении. По словам Спирс, менеджеры заявляли врачам, что она не участвует в репетициях и не принимает лекарства, не следует инструкциям и отказывается сотрудничать с командой. Тогда терапевт начал давать Спирс литий — по ее словам, без всяких причин на то.

«Он отказался от обычных моих лекарств, которые я принимала пять лет. А литий очень сильный, совершенно другого уровня препарат, по сравнению с теми, к которым я привыкла. Можно стать умственно отсталым, если принять слишком большую дозу или если принимать его дольше пяти месяцев. Но он дал мне литий, и я почувствовала себя как в тумане. Я не могла даже поговорить с папой или мамой. Я сказала врачу, что напугана, и он послал ко мне шесть разных медсестер с этим новым лекарством, они все пришли в мой дом, контролировали меня. В моем доме находились шесть медсестер, которые даже не давали мне дойти до машины, не то что выехать куда-то из дома — целый месяц», — заявила на суде певица.

Позже певицу отправили «в небольшой дом в Беверли-Хиллз на отдых», где у нее конфисковали все имущество — от кредиток до телефона и паспорта. Вместе с певицей жили медсестры и круглосуточная охрана — все они следили за Спирс ежедневно, видели ее голую. Ей запрещали выходить из дома, а одним из условий были постоянные встречи с врачами — иначе бы певице не разрешили видеться с детьми и бойфрендом.

«У меня не было укромного уголка даже в своей комнате. Я отдавала им восемь ампул своей крови в неделю. […] Мне не давали голоса, когда составляли мое расписание. Они говорили, что я им должна», — отмечает Спирс.