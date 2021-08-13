Отец певицы Бритни Спирс Джейми Спирс согласился добровольно отказаться от опекунства над ней. Он готов сотрудничать с судом, чтобы передать право контроля над ее финансами профессиональному аудитору.
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Tinseltown / Shutterstock.com
О том, что отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над ней, сообщает TMZ со ссылкой на документы, которые адвокат Джейми Спирса планирует подать в суд. Информацию подтвердил адвокат певицы Мэтью Розенгарт. По данным Reuters, за отказ от опекунства отец поп-звезды просит 60 миллионов долларов.
Уведомление об отказе от опекунства адвокат отца Спирс направил в суд Лос-Анджелеса. «Хоть господин Спирс и является беспрестанной целью необоснованных атак, он считает, что публичное противостояние с его дочерью из-за продолжения его пребывания опекуном не будет отвечать интересам его дочери», — приводит Variety слова защитника.
По словам представителя Джейми Спирса, он намерен сотрудничать с адвокатом дочери. «Независимо от его официального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, он всегда будет любить ее безоговорочно и заботиться о том, что лучше для нее», — заявил защитник отца поп-звезды.
Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, после того, как попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами. При этом певица продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая на своем творчестве. Фанаты Спирс уже несколько лет строят теории о том, что певица находится под опекой против своей воли.
23 июня перед судом в Лос-Анджелесе певица выступила с 24-минутным рассказом о том, как протекает ее жизнь под опекунством отца, которое продолжается уже 13 лет. 39-летняя Спирс заявила, что подверглась жестокому обращению со стороны психотерапевта, считает опекунство «оскорбительным» и готова подать на свою семью в суд. Однако суд отказался удовлетворить прошение адвокатов Бритни — речь, с которой певица выступила на суде неделей ране, не была принята во внимание.
После выступления Спирс на суде даже члены движения «Отряды Путина» потребовали освободить певицу от опекунства. Публикуем их обращение — только непонятно, к кому именно.
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