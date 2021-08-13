О том, что отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над ней, сообщает TMZ со ссылкой на документы, которые адвокат Джейми Спирса планирует подать в суд. Информацию подтвердил адвокат певицы Мэтью Розенгарт. По данным Reuters, за отказ от опекунства отец поп-звезды просит 60 миллионов долларов.

Уведомление об отказе от опекунства адвокат отца Спирс направил в суд Лос-Анджелеса. «Хоть господин Спирс и является беспрестанной целью необоснованных атак, он считает, что публичное противостояние с его дочерью из-за продолжения его пребывания опекуном не будет отвечать интересам его дочери», — приводит Variety слова защитника.

По словам представителя Джейми Спирса, он намерен сотрудничать с адвокатом дочери. «Независимо от его официального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, он всегда будет любить ее безоговорочно и заботиться о том, что лучше для нее», — заявил защитник отца поп-звезды.