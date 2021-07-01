Суд отказался избавить Бритни Спирс от опеки семьи

Как пишет Variety, решение суда связано с предыдущим ходатайством защитников певицы и не принимает во внимание показания, с которыми Спирс выступила неделей ранее в суде.

23 июня, перед судом в Лос-Анджелесе, певица выступила с 24-минутным рассказом о том, как протекает ее жизнь под опекунством отца, которое продолжается уже 13 лет. 39-летняя Спирс заявила, что подверглась жестокому обращению со стороны психотерапевта, считает опекунство «оскорбительным» и готова подать на свою семью в суд.

После выступления Спирс на суде даже члены движения «Отряды Путина» потребовали освободить певицу от опекунства. Публикуем их обращение — только непонятно, к кому именно.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, после того, как попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами. При этом певица продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая на своем творчестве. Фанаты Спирс уже несколько лет строят теории о том, что певица находится под опекой против своей воли.