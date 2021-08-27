Поджег дом своего детства и заново женился на Ким: как прошла третья презентация альбома Donda Канье Уэста?

Минувшей ночью на стадионе Soldier Field в Чикаго прошла третья презентация нового альбома Кань Уэста Donda. На этот раз, как и обещали, с размахом: рэпер построил точную копию своего дома детства, позвал постоять на его ступенях Мэрилина Мэнсона и даже заново женился (да!) на Ким Кардашьян.
Для третьей презентации на стадионе Soldier Field была построена точная копия своего дома детства. Мать рэпера Донда Уэст, которой и будет посвящен десятый по счету лонгплей, купила этот дом в 1980 году, здесь Канье провел детство. В 2004 году Донда продала недвижимость. В 2020-ом Уэст выкупил дом за 225 тысяч долларов и планировал восстановить его. На пороге дома детства Канье развернулась значительная часть презентации. На его ступенях даже стоят Мэрилин Мэнсон!
Вместе с Мэнсоном на сцену вышел рэпер DaBaby. Его куплет должен появиться на альбоме. Однако в Сети начали переживать по этому поводу, ведь раньше на его месте был куплет Jay-Z.
❤️ #Donda pic.twitter.com/BqEFUAaqe4— Apple Music (@AppleMusic) August 27, 2021
Кульминация презентации прошла с огоньком. Канье поджег себя внутри дома, вышел к охваченным огнем стенам, после чего на сцену вышла бывшая жена Уэста Ким Кардашьян. В свадебном платье. Ранее, во время второй презентации Donda 6 августа, Канье исполнил трек Love Unconditionally, в котором умолял жену вернуться — Кардашьян присутствовала тогда на стадионе. В песне Уэст признается, что у него есть чувство, будто «ты не была счастлива за меня в последнее время, дорогая», и говорит Богу, что больше не будет делать все по-своему. Также в треке есть строчка: «Время и пространство — это роскошь, но ты пришла сюда и показала, что все еще меня любишь».
Напомним, в феврале 2021 года, после почти семи лет брака, модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. По данным СМИ, раскол был мирным и Кардашьян попросила совместную опеку над четырьмя детьми. Близкий к Уэсту источник сообщал, что рэпер «смирился с реальностью»: «Он знал, что это произойдет, но от этого не стало легче. Это мрачный день для него».
Юбилейный, десятый сольный альбом Канье Уэста Donda теперь должен выйти 3 сентября. Но мы не утверждаем: изначально датой релиза ставили 23 июля, после чего сроки несколько раз сдвигались. То, что уже можно послушать — совместная c The Weeknd и Lil Baby композиция Hurricane, а также отрывок трека No Child Left Behind, впервые представленный в рамках рекламы наушников Beats.
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