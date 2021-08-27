Поджег дом своего детства и заново женился на Ким: как прошла третья презентация альбома Donda Канье Уэста?

Кульминация презентации прошла с огоньком. Канье поджег себя внутри дома, вышел к охваченным огнем стенам, после чего на сцену вышла бывшая жена Уэста Ким Кардашьян. В свадебном платье. Ранее, во время второй презентации Donda 6 августа, Канье исполнил трек Love Unconditionally, в котором умолял жену вернуться — Кардашьян присутствовала тогда на стадионе. В песне Уэст признается, что у него есть чувство, будто «ты не была счастлива за меня в последнее время, дорогая», и говорит Богу, что больше не будет делать все по-своему. Также в треке есть строчка: «Время и пространство — это роскошь, но ты пришла сюда и показала, что все еще меня любишь».