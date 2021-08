Поджег дом своего детства и заново женился на Ким: как прошла третья презентация альбома Donda Канье Уэста?

Юбилейный, десятый сольный альбом Канье Уэста Donda теперь должен выйти 3 сентября. Но мы не утверждаем: изначально датой релиза ставили 23 июля, после чего сроки несколько раз сдвигались. То, что уже можно послушать — совместная c The Weeknd и Lil Baby композиция Hurricane, а также отрывок трека No Child Left Behind, впервые представленный в рамках рекламы наушников Beats.