Плейлист дня: Земфира поделилась любимыми треками в честь своего 45-летия

Автор плейлиста, как следует из описания на Apple Music, сама Земфира. Однако поделилась треками не певица, а актриса и режиссер Рената Литвинова. «С Днем Рождения, Земфира! Ссылка на плейлист в шапке профиля», — написала она в своем Instagram, опубликовав архивную совместную фотографию.