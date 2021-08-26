Плейлист дня: Земфира поделилась любимыми треками в честь своего 45-летия

Сегодня певица Земфира празднует свое 45-летие. В честь этого она собрала плейлист «2608», в котором поделилась своими любимыми треками. Portugal. The Man, Kings of Convenience и другие — послушайте прямо сейчас.
Автор плейлиста, как следует из описания на Apple Music, сама Земфира. Однако поделилась треками не певица, а актриса и режиссер Рената Литвинова. «С Днем Рождения, Земфира! Ссылка на плейлист в шапке профиля», — написала она в своем Instagram, опубликовав архивную совместную фотографию.
Напомним, в феврале Земфира выпустила альбом «бордерлайн» — первый полноформатный за 8 лет. На пластинке 12 треков, в которых певица передает привет Цою, выражает «свой респект Полу Маккартни» и любовь Тарантино к американской музыке, облачает в крупные форму старые зарисовки и говорит о личном. В апреле вышло черно-белое лирик-видео на песню «Пальто», режиссером которого выступила Рената Литвинова. А конце июля Земфира неожиданно для всех выпустила мини-альбом «Ах». Летний, солнечный и прифанкованный: послушайте прямо сейчас!
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