Прощание и любовь: Земфира выпустила песню «Гудбай»

Земфира выпустила студийную версию песни «Гудбай», впервые представленной на фестивале Parus в Дубае. И попрощалась с прошлым: «Гудбай! Я еще буду любить до одурения тебя, только вот, знаешь, гудбай! Во мне все еще бьется оно — детское сердце. Ему больно и тесно. Гудбай!».
В 2019 году, на фестивале Parus в Дубае, Земфира показала две новые песни — «Абьюз», которая в феврале 2021-го вошла в первый за восемь лет альбом «Бордерлайн», и «Гудбай». Последняя ждала своего часа чуть подольше — студийную версию певица опубликовала вечером 20 июня в своем сообществе во ВКонтакте, кратко подписав: «Привет. Хочу поделиться песней)».
Напомним, в феврале Земфира выпустила альбом «бордерлайн» — первый полноформатный за 8 лет. На пластинке 12 треков, в которых певица передает привет Цою, выражает «свой респект Полу Маккартни» и любовь Тарантино к американской музыке, облачает в крупные форму старые зарисовки и говорит о личном. В апреле вышло черно-белое лирик-видео на песню «Пальто», режиссером которого выступила Рената Литвинова.
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