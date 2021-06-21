Прощание и любовь: Земфира выпустила песню «Гудбай»

Земфира выпустила студийную версию песни «Гудбай», впервые представленной на фестивале Parus в Дубае. И попрощалась с прошлым: «Гудбай! Я еще буду любить до одурения тебя, только вот, знаешь, гудбай! Во мне все еще бьется оно — детское сердце. Ему больно и тесно. Гудбай!».