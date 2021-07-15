«Вы проводите «Алые паруса», чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народа, а мой фестиваль сначала ограничиваете до 3 тысяч участников, а потом и вовсе закрываете. Когда уже собрана сцена, поставлен свет. Я не говорю о материальной компенсации, я говорю о лицемерии и двойных стандартах», — заявил он.

Как считает Константин Кинчев, власти Петербурге не вводят чрезвычайное положение, «так как при нем государство должно взять на себя все экономические потери народа». Вместо этого, по мнению музыкального исполнителя, в Смольном «ежедневно кошмарят народ».

Музыкант также негативно высказался о вакцинах против COVID-19. По его словам, россиян принуждают вакцинироваться «экспериментальным препаратом», а в качестве награды получают «цифровой код». «Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере. А в обычном лагере жить готов, ну, если вы меня, конечно, признаете уголовником», — сказал лидер «Алисы».