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В Петербурге с 17 июня вводят новые ограничения из-за коронавируса. Они касаются общепита, торговых центров и фан-зон Евро-2020

Власти Петербурга вводят дополнительные ограничения по коронавирусу с 17 июня. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор города Александр Беглов.

В частности, временно приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания,  работа фуд-корта и фуд-плейса  — за исключением тех, что находятся на территории вокзалов, аэропорта, АЗС, а также работы службы доставки.

Также с 17 июня прекращается деятельность ресторанов с 2:00 до 6:00, разрешено только обслуживать и работать навынос. Детские комнаты в ресторанах и кафе временно закрываются.

В торговых центрах временно перестают работать детские комнаты, торговля и оказание услуг на островках, работа объектов развлечения и досуга, за исключением деятельности аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров.

Разрешенная заполняемость кинозалов уменьшается с 75% до 50%, а на культурных и зрелищных мероприятиях может присутствовать не более 3 тыс.человек. Кроме того, отменено проведение праздника выпускников «Бал медалистов». 

Ограничения коснутся и фан-зон Евро-2020. Там не допускается оказание услуг общественного питания, а также продажа продуктов питания, за исключением напитков. Посетители фан-зоны, а также всех мероприятий численностью более 75 тысяч, обязаны носить маски.

Работодателям необходимо актуализировать сведения, ранее направленные в отношении работников, которые не были переведены на дистанционный режим, и минимизировать их очное присутствие на рабочих местах. Помимо этого, организации должны усилить меры по дезинфекции контактных поверхностей.

В случае невыполнения организациями и индивидуальными предпринимателями установленных требований ранее выданный уникальный QR-код будет аннулирован.

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