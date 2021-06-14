В Петербурге с 17 июня вводят новые ограничения из-за коронавируса. Они касаются общепита, торговых центров и фан-зон Евро-2020

В частности, временно приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, работа фуд-корта и фуд-плейса — за исключением тех, что находятся на территории вокзалов, аэропорта, АЗС, а также работы службы доставки.

Также с 17 июня прекращается деятельность ресторанов с 2:00 до 6:00, разрешено только обслуживать и работать навынос. Детские комнаты в ресторанах и кафе временно закрываются.

В торговых центрах временно перестают работать детские комнаты, торговля и оказание услуг на островках, работа объектов развлечения и досуга, за исключением деятельности аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров.

Разрешенная заполняемость кинозалов уменьшается с 75% до 50%, а на культурных и зрелищных мероприятиях может присутствовать не более 3 тыс.человек. Кроме того, отменено проведение праздника выпускников «Бал медалистов».

Ограничения коснутся и фан-зон Евро-2020. Там не допускается оказание услуг общественного питания, а также продажа продуктов питания, за исключением напитков. Посетители фан-зоны, а также всех мероприятий численностью более 75 тысяч, обязаны носить маски.

Работодателям необходимо актуализировать сведения, ранее направленные в отношении работников, которые не были переведены на дистанционный режим, и минимизировать их очное присутствие на рабочих местах. Помимо этого, организации должны усилить меры по дезинфекции контактных поверхностей.



В случае невыполнения организациями и индивидуальными предпринимателями установленных требований ранее выданный уникальный QR-код будет аннулирован.