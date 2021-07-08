Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую редакцию постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)». Согласно изменениям, с 13 июня запрещаются любые мероприятия численностью более 75 человек. Рассказываем обо всех новых ограничениях.
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Viacheslav Lopatin / Shutterstock.com
С 13 июля:
Запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек.
Это ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с Комитетом по культуре Петербурга, а также спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту.
При этом для указанных мероприятий вводятся дополнительные требования:
- наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек;
- наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50%;
- спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей;
- спортсмены, тренеры, судья и иные лица, обеспечивающие проведение спортивных и физкультурных мероприятий, должны иметь либо отрицательный ПРЦ-тест, сделанный не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия, либо сертификат о вакцинации.
Комитет по культуре Петербурга и Комитет по физической культуре и спорту актуализируют порядки согласования соответствующих мероприятий с учетом внесенных изменений.
Водные кораблики запрещено заполнять больше, чем на 50%.
Наполняемость судов, осуществляющих пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, не должна превышать 50% от количества пассажирских мест. На них не должны проводиться зрелищно-развлекательные мероприятия.
Комитет по транспорту актуализирует примерную форму стандарта безопасности с учетом внесенных изменений.
Иные ограничения продлеваются по 16 августа.
Напомним, в числе иных ограничений, которые теперь продлеваются до 16 августа, запрет на работу общепита в ночное время, а также закрытие фуд-кортов и фуд-плейсов.
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