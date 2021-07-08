С 13 июля:

Запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек.

Это ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с Комитетом по культуре Петербурга, а также спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту.

При этом для указанных мероприятий вводятся дополнительные требования:

наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек;

наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50%;

спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей;

спортсмены, тренеры, судья и иные лица, обеспечивающие проведение спортивных и физкультурных мероприятий, должны иметь либо отрицательный ПРЦ-тест, сделанный не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия, либо сертификат о вакцинации.

Комитет по культуре Петербурга и Комитет по физической культуре и спорту актуализируют порядки согласования соответствующих мероприятий с учетом внесенных изменений.

Водные кораблики запрещено заполнять больше, чем на 50%.

Наполняемость судов, осуществляющих пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, не должна превышать 50% от количества пассажирских мест. На них не должны проводиться зрелищно-развлекательные мероприятия.

Комитет по транспорту актуализирует примерную форму стандарта безопасности с учетом внесенных изменений.

Иные ограничения продлеваются по 16 августа.

Напомним, в числе иных ограничений, которые теперь продлеваются до 16 августа, запрет на работу общепита в ночное время, а также закрытие фуд-кортов и фуд-плейсов.