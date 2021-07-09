Ленинградская область ужесточает ограничения по коронавирусу

Распределение по районам теперь выглядит таким образом:

В «красной» зоне — Выборгский, Всеволожский, Лодейнопольский, Сланцевский, Гатчинский, Тихвинский и Бокситогорский районы.

В «желтой» зоне — Ломоносовскмй, Кировский, Подпорожский, Волосовскмй, Лужский, Тосненский, Киришский и Волховский районы. С 12 июля к ним присоединится Приозерский район.

В «зеленой» зоне — Кингисеппский район.

С 12 июля:

До 1 августа в красной зоне запрещены любые массовые мероприятия, в желтой и зеленой — только при наличии у всех участников сертификатов о вакцинации, справок о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании или ПЦР-теста.

До 1 августа приостановлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей в красной зоне. Без зрителей — можно, но также при наличии у участников «антиковидных» документов.

С 1 августа работать в соцучрежедниях могут только сотрудники с «антиковидными» документами.

Семейные мероприятия в красной зоне в кафе и ресторанах можно проводить с участием до 10 человек, в желтой — до 15 человек, если больше — обязательно со справками. Аналогичные правила для ЗАГСов.

Для оформления паспорта коллективного иммунитета, плановой медпомощи и медосмотров принимаются справки о вакцинации, о перенесенном COVID-19 в последние полгода и медтоводы, а анализы на антитела не принимаются.

В красной зоне запрещены торговые ярмарки, передвижные цирки, работа детских развлекательных центров и игровых комнат.

МФЦ во всех районах области предоставляет полный перечень услуг по предварительной записи, без записи — при наличии документа о вакцинации от COVID-19.

Напомним, с 13 июля в Петербурге запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. В числе иных ограничений, которые теперь продлеваются до 16 августа, запрет на работу общепита в ночное время, а также закрытие фуд-кортов и фуд-плейсов.