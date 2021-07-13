В Петербурге проверяют информацию о несогласованном концерте группы «Алиса»

Комитет по культуре Санкт-Петербурга начал проверку по факту появившейся в СМИ информации о несогласованном концерте группы «Алиса» на территории киностудии «Лендок».
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Фото: Shutterstock.com
«По предварительным данным, мероприятие прошло в одном из арендованных помещений на территории студии. В настоящее время у площадки запрошена подробная информация об указанном концерте. В частности, уточняется количество зрителей, посетивших мероприятие», – сообщает Комитет.
Из опубликованных материалов следует, что зрителей в мессенджерах приглашали прийти на концерт 10 июля, при этом держа в тайне место проведения концерта.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на администратора студии «Лендок», никаких несогласованных концертов «абсолютно точно» не проводилось. В настоящее время администрация студии разбирается в ситуации.
В соответсвии с действовавшими на тот момент правилами в условиях коронавирусных ограничений, культурно-массовые мероприятия с числом участников более 75 человек должны согласовываться с комитетом по культуре.
Напомним, что в Петербурге с 13 июля запрещены любые мероприятия численностью более 75 человек.
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