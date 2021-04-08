«Манижа была и есть идеальный кандидат для «“Евровидения” здорового человека» — Дмитрий Первушин о той, что «пошатнула скрепы»

Первый канал, который поочередно с каналом «Россия» управляет конкурсом «Евровидение», в этом году (впервые с 2012-го!) решил провести отборочный тур, а не назначить сверху какого-нибудь «сделанного» эстрадного артиста. Так было последние годы — каждый май нас ждал очередной зрелищный и политически корректный номер: нас представляли сильные вокалисты, чаще всего не обремененные значительной личной историей и тем более правдивым социальным месседжем, который так ценится на международном конкурсе. Последний яркий эпизод — «Бурановские бабушки», а это как раз 2012 год, и, конечно, «Евровидение» взорвали бы Little Big c их невероятной комбинацией рейва, латиноамериканского драйва и абсурдного юмора. Первый канал давно топит за качественную поп-музыку «посложнее» в шоу «Вечерний Ургант» и «Голос» и четко почувствовал время: сейчас нам нужна ставка на реальных музыкантов со своей, пусть не такой большой, но живой аудиторией, благо наша инди-сцена ими действительно богата.

Помимо Little Big, в нашей истории на «Евровидении» уже бывали случаи, когда на конкурс ехали «настоящие» музыканты, а не продюсерские проекты — «Муми1 тролль» (2002) и музыкальный коллектив Петра Налича (2010). Участие Манижи, Therr Maitz и группы #2Маши — это приятный глитч в государственной матрице, с одной стороны, и, скорее всего, попытка привлечь внимание к «Евровидению».

Путем зрительского голосования Манижа оказалась выигравшей среди равных. У Therr Maitz и группы #2Маши тоже полно классной музыки, и они собирают залы. Все три проекта — это авторская музыка с опорой только на свою музыкальную культуру, вкус и бюджет. У всех троих это музыка мирового класса, с модным и свежим звуком и идеями — и рудиментарная российская эстрада закономерно нервничает: уже витает в воздухе, что их слой тетриса скоро сгорит, — в их музыке попросту не хватает правды и смысла. Ставка Первого канала на музыку в постковидный год, когда до сих пор неизвестно, будут ли зрители в зале в Роттердаме или шоу останется телевизионным, — дает ощущение свежего весеннего ветра в нашей реальности.

Манижа была и есть идеальный кандидат для «“Евровидения” здорового человека», она стремительно развивалась до и будет процветать и после «Евровидения». Период «певицы из инстаграма» давно позади: Манижа последовательно расширяла вокальную, эмоциональную, жанровую палитру и закладывала в тексты и клипы серьезные послания о проблемах беженцев, домашнего насилия, поиска культурной идентичности. Ее музыка всегда построена на сильной выразительной мелодии, там есть что петь, есть чему сопереживать, и ее песня останется прекрасной, если отключить все биты, фильтры и продакшн. Имея сердце, душу, слух или аналитический интерес к по-настоящему живой музыке, выражающей как глубину отдельной сильной личности, так и воздух времени, нельзя было пройти мимо ее творчества. Манижа — автор двух прекрасных альбомов, Manuscript (2017) и «ЯIAM» (2018), а также десятка синглов, в которых она становилась все больше и больше собой. За несколько лет Манижа доросла до такой площадки, как «Крокус Сити Холл», которую собрала уже дважды: публика приходит услышать, как девушка проживает на сцене свои песни, пока ее команда сворачивает в бараний рог хаус, романс, афробит и госпел.