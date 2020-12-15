Певица Манижа стала первым от России послом доброй воли ООН по делам беженцев

Манижа сотрудничает в организацией с 2019 года. Почетный титул посла доброй воли Управления Верховного комиссара ООН певица получила за активное участие в общественной деятельности и личный опыт — в 1994 году, во время гражданской войны в Таджикистане, семье Манижи пришлось бежать из Душанбе.

Назначение российского посла свидетельствует о «значимости для Агентства ООН по делам беженцев потенциала России в содействии решению проблем вынужденного перемещения и достижению приоритетных направлений деятельности ООН в общемировом масштабе», заявил глава представительства Управления Верховного комиссара ООН в России Ванн Нупек.

По словам Манижи, беженцы — это «братья и сестры, которые могут внести свой вклад в общество благодаря своим талантам и навыкам». Певица намерена намерена поддерживать людей, столкнувшихся с неопределенностью, и привлекать внимание к их проблемам.

«Я обещаю использовать свой голос, чтобы помочь нуждающимся и рассказать о положении беженцев и людей без гражданства. Меня вдохновляет стойкость этих людей, их смелость и сила воли», — приводит «Афиша» слова певицы.

Одновременно с тем, чтобы сообщить о своем назначении, Манижа выпустила новую песню «Город солнца». «Сегодня я стала Послом Доброй Воли ООН по делам беженцев — первым от России. И пусть этот важный для меня путь начнётся с музыки — песни «Город Солнца». Благодарю миссию ООН и вас всех за доверие. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать его», — поделилась Манижа в своем Instagram.