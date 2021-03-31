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«Это кони-люди какие-то»: Валентина Матвиенко назвала бредом песню Манижи для «Евровидения»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом песню Манижи Russian Woman для «Евровидения». По ее мнению, то, что именно Манижа представит Россию на международном песенном конкурсе, «очень странно, мягко говоря».

С предложением обсудить песню в Совете Федерации выступила сенатор Елена Афанасьева. «Многих россиян удивил выбор исполнительницы от России на «Евровидение». Удивила ее внешность, удивила песня. Непонятно, что это вообще было», — заявила она. По мнению сенатора, смысл в песне отсутствует и непонятно, «что это за афроамериканские танцы» в номере Манижи.

Она также подчеркнула, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнитель, который представляет Россию на конкурсе, и предложила пригласить организаторов отбора на «Евровидение» в Совет Федерации, когда там проводятся Дни регионов и выступают народные коллективы. А о русской душе, по мнению Афанасьевой, всегда пели великие исполнительницы — такие как Людмила Зыкина.

«Кто не знаком, рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это», — заявила в ответ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также выразила сомнения по поводу отбора песен для «Евровидения» и поручила Афанасьевой запросить у «Первого канала» информацию о том, как проходит процедура выбора российского участника. «Как‑то все очень странно, мягко говоря», — добавила она.

На «Первом канале» заявили, что песня Манижи была выбрана зрительским голосованием — необходимости канал готов раскрыть данные о нем. «За ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора. Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании», — приводит РБК заявление пресс-службы канала. 

В 2021 году на «Евровидении» Россию будет представлять певица Манижа с песней «Русская женщина». Музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Эта новость вызвала волну ксенофобии в соцсетях: Манижа родилась в Таджикистане, но в раннем детстве с семьей переехала в Москву. Певица даже выпустила «расследование» о себе в ответ на ксенофобные высказывания, в то время как  общественники попросили Следственный комитет проверить песню из-за «противоправных высказываний». О том, действительно ли сейчас наблюдается всплеск расизма в стране и с чем связано недовольство людей, «Собака.ru» спросила у профессора факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина.

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