С предложением обсудить песню в Совете Федерации выступила сенатор Елена Афанасьева. «Многих россиян удивил выбор исполнительницы от России на «Евровидение». Удивила ее внешность, удивила песня. Непонятно, что это вообще было», — заявила она. По мнению сенатора, смысл в песне отсутствует и непонятно, «что это за афроамериканские танцы» в номере Манижи.

Она также подчеркнула, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнитель, который представляет Россию на конкурсе, и предложила пригласить организаторов отбора на «Евровидение» в Совет Федерации, когда там проводятся Дни регионов и выступают народные коллективы. А о русской душе, по мнению Афанасьевой, всегда пели великие исполнительницы — такие как Людмила Зыкина.

«Кто не знаком, рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это», — заявила в ответ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также выразила сомнения по поводу отбора песен для «Евровидения» и поручила Афанасьевой запросить у «Первого канала» информацию о том, как проходит процедура выбора российского участника. «Как‑то все очень странно, мягко говоря», — добавила она.

На «Первом канале» заявили, что песня Манижи была выбрана зрительским голосованием — необходимости канал готов раскрыть данные о нем. «За ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора. Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании», — приводит РБК заявление пресс-службы канала.

В 2021 году на «Евровидении» Россию будет представлять певица Манижа с песней «Русская женщина». Музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Эта новость вызвала волну ксенофобии в соцсетях: Манижа родилась в Таджикистане, но в раннем детстве с семьей переехала в Москву. Певица даже выпустила «расследование» о себе в ответ на ксенофобные высказывания, в то время как общественники попросили Следственный комитет проверить песню из-за «противоправных высказываний». О том, действительно ли сейчас наблюдается всплеск расизма в стране и с чем связано недовольство людей, «Собака.ru» спросила у профессора факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина.