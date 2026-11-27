Сериальное продолжение «Бегущего по лезвию» с Мишель Йео, непрямой сиквел хитовой «Социальной сети» в режиссуре Аарона Соркина, военная драма с Биллом Скарсгардом «Комариный кубок» и приключенческая комедия с Хью Лори «Раскопки» — Собака.ru рассказывает про главные кинопроекты, которые выходят на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Бегущий по лезвию 2099» / Blade Runner 2099, премьера (18+)
Новая история о людях и репликантах во вселенной «Бегущего по лезвию» — на этот раз с Мишель Йео из «Все везде и сразу», Хантер Шафер из «Эйфории» и Уилом Кобаном («Корабль призраков») в главных ролях. Как несложно догадаться по названию, история разворачиваются через 50 лет после событий фильма Дени Вильнева (или 80, если вести отсчет от оригинальной картины Ридли Скотта).
Шоураннером проекта стала Силка Луиза (Halo).
С 25 ноября, Prime Video
Фильм «Социальная расплата» / The Social Reckoning (18+)
Сценарист-легенда Аарон Соркин, автор остроумных диалогов и сюжетных поворотов в «Социальной сети», снял как режиссер идейное продолжение этого хита Дэвида Финчера. Повзрослевшего Марка Цукерберга у него играет звезда «Наследников» Джереми Стронг (в оригинале это был Джесси Айзенберг). Алгоритмы созданной Цукербергом соцсети пытаются разоблачить сотрудница его же IT-компании Фрэнсис Хаген (Майки Мэдисон из «Аноры») и журналист The Wall Street Journal Джефф Хорвиц (Джереми Аллен Уайт).
Несмотря на громкие имена в касте, критики и зрители во всем картину встретили прохладно.
Уже вышел, Prime Video
Фильм «Комариный кубок» / The Mosquito Bowl (18+)
Военная драма Питера Берга («Хэнкок», «Морской бой») основана на реальном спортивном матче 1944 года. Тогда в канун Рождества на Гуадалканале в американский футбол сыграли около 65 морских пехотинцев. Некоторые из участников соревнования вскоре погибли.
Главные роли в картине по мотивам книги журналиста Базза Биссинджера играют Билл Скарсгард, Рэй Николсон, Николас Голицын и Том Фрэнсис.
С 25 ноября, Netflix
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Тайный город», премьера (18+)
Фэнтези о параллельной Москве в духе «Ночного Дозора». По сюжету обычный юноша Артем (Олег Савостюк) узнает о мистической изнанке столицы и попадает в круговорот опасных событий, невидимых для непосвященных. В касте сериала — Юрий Колокольников, Милош Бикович, Лолита Таборко, Юлия Пересильд, Игорь Верник и многие другие. Снял проект дебютант в сериальном формате Андрей Туманов.
С 23 ноября, «Кинопоиск», «Иви», Premier, ТНТ
Сериал «Раскопки» / Dig, премьера (18+)
Создатели «Парков и зон отдыха» выпустили идеальный приключенческо-комедийный краудплизер с Хью Лори («Доктор Хаус») в касте. Археологи и студенты-практиканты обнаруживают на раскопках в Греции артефакт. Их находка может изменить все понимание мировой истории, поэтому они оказываются в эпицентре заговора. В касте проекта также Эми Полер, выступившая шоураннером, а еще — Джеральдин Висванатан, Антония Томас и Фина Страцца.
С 23 ноября, Peacock
Сериал «Хутор», 2 сезон (16+)
Продолжение комедии с Гошей Куценко, в которой он играет странноватого лидера отшельнической коммуны по прозвищу Батя. К нему на перевоспитание отправляют мошенника-симулянта Артема (Сергей Романович, «Экипаж»), задолжавшего серьезным людям несколько миллионов долларов. Внезапно эксцентричный общинник проникается к подопечному отцовскими чувствами — так как тот похож на его пропавшего сына.
Во втором сезоне привычный уклад жизни меняется из-за ссоры Бати и его жены Луши (Анастасия Имамова). Она делит землю пополам и открывает на своей половине экоотель «Лушин хуторок». Режиссером вновь выступил Илья Силаев, автор комедийных сериалов «Куплю актрису» и «Сестры». А к своим ролям также вернулись Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин и другие.
С 25 ноября, Start, Premier
Сериал «Жены на охоте» / The Hunting Wives, 2 сезон (18+)
Продолжение детективной истории с классической завязкой: респектабельные дамы собираются в загородном клубе (в данном случае — стрелковом), где через некоторое время происходит убийство. Приехавшую из города редактора глянца играет Бриттани Сноу («Идеальный голос»), главу сообщества — Малин Акерман («Настоящие детективы»). Шоураннером выступила Ребекка Перри Каттер («Менталист»).
С 26 ноября, Netflix
Сериал «Сталин», премьера (16+)
Режиссер «Собачьего сердца» и сериальной версии «Мастера и Маргариты» Владимир Бортко проводит киноревизию биографии Иосифа Сталина (его играет Игорь Миркурбанов), сосредотачиваясь на последних годах правления генсека СССР. Как это соотносится с реальными событиями и что об этом думают историки, читайте в нашем тексте.
Также в касте проекта — Виктор Сухоруков в роли Никиты Хрущева. Лаврентия Берию сыграл Александр Яцко, Георгия Маленкова — Александр Самойленко, Вячеслава Молотова — Артур Ваха, Анастаса Микояна — Денис Синявский). Еще с мини-сериале снялись Александр Баширов, Дарья Мороз, Кристина Бабушкина, Павел Чинарев, Александр Семчев, Семен Стругачев, Николай Шрайбер, Виталий Кищенко, Юлия Рутберг и другие.
С 26 ноября в «Кион», с 6 декабря — на «РЕН ТВ»
Фильм «Барашек Шон и Чудище Лохматое» / Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom (6+)
Барашек-изобретатель спасает ферму от неурожая тыкв и лесного чудища. Сценарий нового мультфильма из популярной серии написал Марк Бертон, работавший над предыдущими частями, а также «Мадагаскаром», «Паддингтоном» и «Уоллесом и Громитом».
С 27 ноября, «Кинопоиск»
Фильм «Квазимодо, душа Парижа» / Quasimodo, l'âme de Paris (18+)
Переосмысление «Собора Парижской Богоматери» Гюго с Венсаном Касселем в роли Квазимодо. Действие романа перенесено в 1830-е: в столице Франции свирепствует холера, а каменщик с обезображенной фигурой, но золотым сердцем пытается спасти прекрасную танцовщицу Агнес (Дафна Патакия). Хотя за ним самим ведется охота ради медицинского эксперимента: полагают, что он устойчив к болезни.
Режиссером картины выступил Жан-Франсуа Рише («Видок», «Враг государства № 1»)
С 27 ноября, Netflix
Сериал «Арсеньев», премьера (16+)
Биография писателя и путешественника Владимира Арсеньева, автора книг «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», в сериале зарифмована с событиями драматичного ХХ века. Заглавную роль играет Евгений Миронов, также в картине снялась почти не появляющаяся последнее время в кино Алиса Фрейндлих.
Еще в касте — Александра Урсуляк, Владимир Кошевой, Юлия Хлынина, Виктор Вержбицкий, Александр Новин, Ондасын Бесикбасов, Авангард Леонтьев. Режиссером проекта выступил Дмитрий Киселев («Елки», «Время первых»).
С 28 ноября в Okko, позже на канале «Россия-1»
Фильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» (6+)
Оттаявший мамонтенок Пушистик ищет маму и вместе с другом Тупиком попадает в Африку. Ремейк классического советского мультфильма о путешествии на льдине срежиссировал Александр Войтинский («По щучьему велению» и «Огниво»), а роли озвучили самые разные селебрити. Среди них — Алена Любимова, Вадим Галыгин, Пелагея, Александр Ревва, Niletto, Яна Чурикова, Gazan и Филипп Киркоров.
Уже вышел, «Кинопоиск»
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