Фильм «Социальная расплата» / The Social Reckoning (18+)

Сценарист-легенда Аарон Соркин, автор остроумных диалогов и сюжетных поворотов в «Социальной сети», снял как режиссер идейное продолжение этого хита Дэвида Финчера. Повзрослевшего Марка Цукерберга у него играет звезда «Наследников» Джереми Стронг (в оригинале это был Джесси Айзенберг). Алгоритмы созданной Цукербергом соцсети пытаются разоблачить сотрудница его же IT-компании Фрэнсис Хаген (Майки Мэдисон из «Аноры») и журналист The Wall Street Journal Джефф Хорвиц (Джереми Аллен Уайт).

Несмотря на громкие имена в касте, критики и зрители во всем картину встретили прохладно.

Уже вышел, Prime Video