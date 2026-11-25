Антон Введенский

Историк, автор канала «Введенского Борода»:

Действие пятой серии «Сталина», которую мне довелось посмотреть, происходит в 1951 году. Основными сюжетными линиями являются: взаимоотношение Джугашвили с сыном Василием и «подкоп» под Лаврентия Павловича Берию.

Сталин представлен несчастным, радеющем о народе, ибо ради него ему «приходится переделывать людей, иногда устранять их — устранять без злобы, по необходимости, в силу несовершенства человеческой природы». Сталин рассказывает Берии, как он, заботясь о народе, принял Конституцию 1936 года, чтобы отдать власть народу, но у него не получилось. И вот Сталин решает «упразднить политбюро», о чем представителям оного и рассказывает.

Маленков и Хрущев обсуждают это решение Сталина как неправомерное (видимо, нас подготавливают к тому, что вскоре будет заговор), ведь Сталин «не понимает», что так нельзя. Ближе к концу серии взаправду Берия и Хрущев обсуждают план, как «избавиться» от Виноградова, личного медика Сталина. Так начинается «Дело врачей». То есть оно инициировано не самим Сталиным, который, в том числе, стал плохо относиться к своему личному эскулапу после того, как тот прописал ему «полный покой», а теми, кто строил против генсека козни.