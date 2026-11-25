С 27 ноября в онлайн-кинотеатре «КИОН» и с 6 декабря на телеканале «РЕН ТВ» покажут мини-сериал «Сталин» режиссера «Собачьего сердца» и «Мастера и Маргарита» Владимир Бортко. Драма с Игорем Миркурбановым, Виктором Сухоруковым и Кристиной Бабушкиной в главных ролях посвящена позднему правлению генсека СССР.
По просьбе Собака.ru одну из серий проекта (на предпросмотр давали пятую из шести) изучили историки Антон Введенский, Борис Кипнис и Виктор Ковалев и соотнесли увиденное с реальными событиями начала 1950-х. Вот их впечатления!
Антон Введенский
Историк, автор канала «Введенского Борода»:
Действие пятой серии «Сталина», которую мне довелось посмотреть, происходит в 1951 году. Основными сюжетными линиями являются: взаимоотношение Джугашвили с сыном Василием и «подкоп» под Лаврентия Павловича Берию.
Сталин представлен несчастным, радеющем о народе, ибо ради него ему «приходится переделывать людей, иногда устранять их — устранять без злобы, по необходимости, в силу несовершенства человеческой природы». Сталин рассказывает Берии, как он, заботясь о народе, принял Конституцию 1936 года, чтобы отдать власть народу, но у него не получилось. И вот Сталин решает «упразднить политбюро», о чем представителям оного и рассказывает.
Маленков и Хрущев обсуждают это решение Сталина как неправомерное (видимо, нас подготавливают к тому, что вскоре будет заговор), ведь Сталин «не понимает», что так нельзя. Ближе к концу серии взаправду Берия и Хрущев обсуждают план, как «избавиться» от Виноградова, личного медика Сталина. Так начинается «Дело врачей». То есть оно инициировано не самим Сталиным, который, в том числе, стал плохо относиться к своему личному эскулапу после того, как тот прописал ему «полный покой», а теми, кто строил против генсека козни.
Как и ожидалось, перед нами ревизионистская точка зрения на деятельность Сталина. Скорее всего, эти идеи Бортко (он не только режиссер, но и сценарист сериала) почерпнул из работ Юрия Николаевича Жукова, который в своей книге 2003 года «Иной Сталин» пытался доказать, что Джугашвили был «либералом», стремился сделать власть действительно народной, а партийные деятели разных уровней ему мешали. Таким же образом Жуков объясняет и Большой террор.
Концепция Жукова много раз критиковалась исследователями, и на данный момент в научной среде ее можно считать маргинальной. Но часто бывает, что псевдонаучные теории лежат в основе художественных сценариев.
Иосиф Сталин
В фильме Владимира Бортко:
«Я хочу делать добро, но мне постоянно мешают. Мешают империалисты, мешают члены политбюро, мешает моя семья, мешают все, с кем приходится сталкиваться конкретно. Не мешает только народ. Он существует как неосязаемая, но ощущаемая данность, ради которой все и делается. Остальные плохо переносимые из-за своей конкретности люди ставят препоны между мной и этим неосязаемым организмом, ради которого приходится переделывать людей. Иногда устранять их — без злобы, по необходимости в силу несовершенства человеческой природы».
Борис Кипнис
Историк:
В конце 1980-х Владимир Бортко создал произведение искусства под названием «Собачье сердце», потом были некоторым образом следующие в том же русле «Мастер и Маргарита», хотя там есть за что режиссера покритиковать.
За эти фильмы Бортко подвергся критике со стороны коммунистического движения, признал ошибки, выдвигался на думские выборы от КПРФ, и теперь появился этот фильм, который призван показать, что режиссер верен старому советскому знамени.
С точки зрения внешности, актеры имеют мало общего с теми, кого они играют. Сталин (его играет Игорь Миркурбанов. — Прим.ред.) на себя не похож, цвет и объем волос меняется. Это особенно заметно в сцене на Мавзолее, где прическа у него иссиня черная. Хотя хроника того времени показывает: Сталин не красил волосы, и к тому времени их цвет был, что называется, перец с солью. Причем соли намного больше. Кроме того, держится вождь мешковато, совсем не так, как реальный в реальности.
Актер Александр Яцко в образе Берии
Актер Александр Яцко, который играет Берию, больше напоминает итальянского мафиози. Единственная яркая работа — Виктор Сухоруков в роли Хрущева. Он хорошо справляется с тем, какую задачу поставил ему режиссер. Однако все, кроме него, выглядят кучкой запуганных пожилых мужчин, которых Никита Сергеевич ловко берет в оборот. В реальности себе такое сложно представить.
Ну и сама идея, что цель Сталина — вернуть власть народу, очень популярна среди авторов вроде Николая Платошина, но к истории отношения не имеет. Если бы Иосиф Виссарионович мог отказаться от власти в пользу народа, это был бы другой человек.
Иосиф Сталин
В фильме Владимира Бортко:
«Жизнь прошла, цели не достиг… Когда в 1917-м мы взяли власть, я по заданию Ленина создал партийный аппарат для контроля за государственным аппаратом. Но этот аппарат стал строить коммунизм в собственной квартире. Когда я это увидел, попробовал починить его народом — не получилось… По конституции [1936 года] народ должен был выбирать одного депутата из нескольких, но когда мы эту идею утверждали в ЦК, то секретари местных организаций… стали требовать создать чрезвычайные тройки для уничтожения врагов, которые будут мешать выборам… Хрущев первым представил к высшей мере список на 8000 человек. [Я] сдерживал как мог, но жертв было много…».
Виктор Ковалев
Историк:
История в сериале Бортко (во всяком случае, в той его части, которую мне удалось посмотреть) выглядит весьма характерно. Мы почти не видим Москвы, ее улиц, людей. Единственная относительно масштабная сцена — это парад на Красной площади (хотя и она в основном сводится к весьма камерному разговору на платформе мавзолея).
Вся эпоха, политика страны, исторический процесс сведены к придворной интриге, которую плетут в нескольких столичных кабинетах. Не скажу, что об истории так никогда не писали. Напротив, это давняя традиции, начиная со «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха и заканчивая романами Валентина Пикуля. В конце концов, сложно написать интересный исторический (или фэнтезийный роман, если мы говорим о том же Джордже Мартине), изображая объективный исторический процесс что по Марксу, что по французскому историку Фернану Броделю.
Однако в случае со «Сталиным» эта идея доведена до абсолюта. Представьте себе «Игру Престолов», в которой нет Королевской гавани, нет Дотракийское орды, битвы на Черноводной — только тронный зал и покои пары особо приближенных сановников.
Причем сановники эти представляют собой даже не киновоплощения реальных характеров, а скорее персонажей-функции, для чего, мне кажется, пошли на искажение внешности. Так, одутловатое лицо Лаврентия Берии запечатлено на многих фотографиях. Однако в фильме эту роль доверили Александру Яцко — человеку очень худому, с выступающими скулами и орлиным носом. Почему? Кажется, потому что так и должен выглядеть серый кардинал и начальник тайной полиции.
Сын вождя в кадре вечно пьян — точь-в-точь, как в так и не получившей прокатного удостоверения «Смерти Сталина». Однако фильм Армандо Ианнуччи — это гротескная комедия, здесь все на полном серьезе.
Если же говорить о самом Сталине, то в той серии, что видел я, он выглядел уставшим, подводящим итог своей жизни, пытающимся вернуть народу власть, узурпированную партократами, — почти как Марк Аврелий в «Гладиаторе». Авторы признают, что он диктатор, но подчеркивают, что он тяготится своей властью. Даже говорит о том, что хочет передать народу, что по конституции 1936 года в СССР должны быть обязательные альтернативные выборы (я даже полез перепроверять текст — конечно, это оказалось вымыслом).
Сталин предстает не столько Вождем народов, сколько Народным вождем. Собственно, это тоже давний мифологизированный образ, родоначальником его был… сам Сталин. Где-то с конца 1920-х, еще в разгар партийной борьбы он представлял себя борцом против бюрократического произвола и партократов, которые строят коммунизм в отдельно взятой квартире. При этом стоит помнить, что именно он контролировал партийный аппарат и способствовал его разрастанию за счет своих ставленников (а также контролировал их материальное обеспечение).
Возрождается этот образ где-то в конце 1970-х, когда, несмотря на очевидные социальные достижения, в обществе накапливается усталость от коррупции и сломанных социальных лифтов. Возникает идея, что должен вернуться народный вождь, который вместе с простыми людьми все исправит.
Вообще эта идея весьма распространена. Не так давно я читал студентам лекцию об афинском тиране Писистрате. Где-то через 100 лет после его смерти в городе сформировался настоящий культ Писистрата, люди говорили о золотом веке, когда мудрый правитель приструнил эвпатридов, то есть аристократов. В средние века слагались легенды о Короле Артуре или Фридрихе Барбароссе, которые не умерли, а лишь уснули и когда-нибудь вернутся, чтобы побороть несправедливость. Примерно таким получился и Сталин у Бортко.
Кстати, если сравнивать «Сталина» с другим произведением режиссера, известным «Собачьим сердцем», то я бы напомнил один эпизод, когда Швондер приходит к профессору Преображенскому, чтобы уплотнить квартиру. В ответ герой Евстигнеева звонит какому-то крупному начальнику, говорит, что не сможет провести его операцию, так как уезжает за рубеж. В итоге Швондера отчитывают по телефону, а профессора оставляют в покое. Вспомните, ведь тот самый неназванный партийный босс выглядел вполне характерно: френч, усы — знакомый образ. Просто тогда он заступался за одного профессора Преображенского, а теперь за народ в целом.
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