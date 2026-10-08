«Он сказал: "Поехали!"»: каким получился исторический блокбастер «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым?

Режиссер симпатичного драмеди «Ненормальный» Илья Маланин уверенно зашел на территорию исторического блокбастера о персонажах, которых сейчас, будем честными, мало кто помнит. Притом что реальные Андрей Нагель и Дмитрий Бондарев действительно были энтузиастами-глыбами в своих областях. Первый дал мощнейший буст российскому автопрому тех лет, успешно проехал то самое ралли плюс еще несколько подобных и до самых последних лет жизни даже в эмиграции считался суперэкспертом в автомобильной журналистике. Второй — был на ведущих ролях в «Руссо-Балте», «ЗИЛе», «Ростсельмаше» и даже проектировал самолеты с Сикорским.

Исторические допущения и неточности здесь на сто процентов простительны: да, хромает хронология, саму гонку Нагель ехал с другим штурманом и так далее и тому подобное — но история от этого только расцветает. Сделан фильм, прямо скажем, захватывающе: гоночные машины, которые на черно-белых фотографиях и в кинохронике того времени выглядят анахронизмом, на самом деле были быстрыми и безумными конструкциями с фанатиками за рулем. Ни о какой безопасности не шло и речи — по сути, любая гонка превращалась в увлекательное соревнование металлических гробов с самыми непредсказуемыми результатами. Атмосфера, что называется, чувствуется: все эти диковинные механизмы, пролеты камеры (оператор — Михаил Хасая, его стоит отметить отдельно), ретродекорации и пейзажи как минимум не расстроят тех, кто любит, к примеру, «Ford против Ferrari» или «F1».