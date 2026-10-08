«Он сказал: "Поехали!"»: каким получился исторический блокбастер «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым?

В прокате стартовала «Битва моторов» — история создания первого российского серийного автомобиля «Руссо-Балт», поданная через призму сложной дружбы энтузиаста Нагеля и инженера Бондарева. Собака.ru рассказывает, чем картина может понравиться даже скептикам по отношению к отечественному массовому кино.
Петербург, 1908 год. Главный редактор журнала «Автомобиль», гонщик и вообще человек с прогрессивными взглядами на развитие технологий будущего Андрей Нагель (Иван Янковский) отчаянно пытается найти инвестора и производственные мощности для воплощения своей мечты — первого русского массового авто. Богачи и представители правительства вежливо выслушивают, но за малым разве что не крутят пальцем у виска: какой, голубчик, серийный автомобиль, кто будет это покупать? Не способствуют оптимизму постоянно маячащие где-то рядом амбассадор фирмы Benz Густав Лист (Ехезкель Лазаров) и журналист Полосухин (Игорь Грабузов) — оба довольно неприятные люди. Первый отпускает едкие реплики о величии немецкой техники и потихоньку лоббирует интересы фирмы через местных чиновников. Второй попрекает Нагеля происхождением: мол, дед ваш русских классиков в «Отечественных записках» публиковал, а вы тут в игрушки играете.
Случайно познакомившись с очаровательной гонщицей Лидией (Паулина Андреева), Нагель в смешанных чувствах едет на идущий ко дну Русско-Балтийский завод — вагоны никому не нужны, а рабочие бунтуют по поводу отсутствия заказов. От отчаяния глава предприятия Шидловский (Алексей Гуськов) соглашается на авантюру и дает Андрею команду во главе с инженером Дмитрием Бондаревым (Юра Борисов). Тот сначала смотрит волком, но потом втягивается в процесс с таким же азартом. Собрав первый «Руссо-Балт» на основе бельгийского Fondu, команда, чтобы доказать состоятельность затеи, заявляется в гонки — чтобы из-за механической поломки в самый ответственный момент благополучно опозориться на глазах у императора. Теперь нужно идти ва-банк — сделать новую ультранадежную машину и проехать ралли Санкт-Петербург — Монте-Карло. Миссия по тем временам самоубийственная, но, еще немного поспорив, Нагель и Бондарев собираются в путь — как говорится, джентльмены, заводите моторы.
Режиссер симпатичного драмеди «Ненормальный» Илья Маланин уверенно зашел на территорию исторического блокбастера о персонажах, которых сейчас, будем честными, мало кто помнит. Притом что реальные Андрей Нагель и Дмитрий Бондарев действительно были энтузиастами-глыбами в своих областях. Первый дал мощнейший буст российскому автопрому тех лет, успешно проехал то самое ралли плюс еще несколько подобных и до самых последних лет жизни даже в эмиграции считался суперэкспертом в автомобильной журналистике. Второй — был на ведущих ролях в «Руссо-Балте», «ЗИЛе», «Ростсельмаше» и даже проектировал самолеты с Сикорским.
Исторические допущения и неточности здесь на сто процентов простительны: да, хромает хронология, саму гонку Нагель ехал с другим штурманом и так далее и тому подобное — но история от этого только расцветает. Сделан фильм, прямо скажем, захватывающе: гоночные машины, которые на черно-белых фотографиях и в кинохронике того времени выглядят анахронизмом, на самом деле были быстрыми и безумными конструкциями с фанатиками за рулем. Ни о какой безопасности не шло и речи — по сути, любая гонка превращалась в увлекательное соревнование металлических гробов с самыми непредсказуемыми результатами. Атмосфера, что называется, чувствуется: все эти диковинные механизмы, пролеты камеры (оператор — Михаил Хасая, его стоит отметить отдельно), ретродекорации и пейзажи как минимум не расстроят тех, кто любит, к примеру, «Ford против Ferrari» или «F1».
Янковский и Борисов во всем этом визуальном аттракционе играют суровый, но моментами очень смешной и трогательный броманс (российскому кино вообще нужно больше подобных дуэтов), но в целом от «Битвы моторов» не стоит ожидать невероятных сюрпризов — это очень правильно собранное гоночное авто, которое уверенно едет свою гонку, не создавая проблем ни себе, ни пришедшему отдохнуть зрителю. Но при желании концепцию фильма можно свести не только к «Мы русские! Какой восторг!» или нехитрому умозаключению, что долг важнее страха, а к чему-то более глубокому.
У писателя, поэта и драматурга Дмитрия Данилова в нескольких стихотворениях (например, про самолет конструктора Можайского или московское «Динамо») есть повторяющаяся мысль, что за каждым оглушительным успехом стоит оглушительная неудача. И, цитируя его же, безнадежность — это не так уж плохо, если, как поется в песне, быть спокойным и упрямым и продолжать, как говорят англичане, стоять за безнадежное дело. Что и подобает настоящему джентльмену.
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