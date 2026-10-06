Сериал «Полдень»: чего ждать от экранизации братьев Стругацких с Колокольниковым и Матвеевым?

2278 год, человечество (со столицей в Москве) находится на пике: торжество гуманизма, отлаженные контакты с внеземными цивилизациями, многочисленные технические достижения — включая, к примеру, телепортацию, работающую как обычный общественный транспорт. Впрочем, не все так радужно — с планеты Надежда, все население которой, судя по всему, практически подчистую выкосили непереговороспособные пришельцы под условным названием Странники, поступают тревожные новости. Один из участников экспедиции, агент-прогрессор Лев Абалкин (Максим Матвеев), отправленный туда много лет назад в качестве мягкой силы, поднимает личный бунт и тайком возвращается на Землю.

Учитывая его опыт, эффективные боевые навыки, ПТСР и интимную историю с музейной сотрудницей Майей Глумовой (Юлия Снигирь), глава КОМКОНа — комиссии по внеземным контактам — Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) — поднимает тревогу. Нестабильный элемент ставит под угрозу всю гармоничную систему, поэтому для его нейтрализации под ружье встает Максим Каммерер (Юрий Колокольников) — ему буквально нужно одновременно выполнить роль детектива и охотника за головами. В процессе выясняется интересный факт, который все усложняет: Лев и Максим родились в один день одного года в рамках специальной программы — притом неясно, инициировали ее земляне или Странники.