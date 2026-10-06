Сериал «Полдень»: чего ждать от экранизации братьев Стругацких с Колокольниковым и Матвеевым?

На платформах «Кион» и Okko вышли первые эпизоды сериала «Полдень» по мотивам «Жука в муравейнике» Аркадия и Бориса Стругацких. Собака.ru рассказывает, каким получился старт экранного воплощения культовой фантастической повести.
2278 год, человечество (со столицей в Москве) находится на пике: торжество гуманизма, отлаженные контакты с внеземными цивилизациями, многочисленные технические достижения — включая, к примеру, телепортацию, работающую как обычный общественный транспорт. Впрочем, не все так радужно — с планеты Надежда, все население которой, судя по всему, практически подчистую выкосили непереговороспособные пришельцы под условным названием Странники, поступают тревожные новости. Один из участников экспедиции, агент-прогрессор Лев Абалкин (Максим Матвеев), отправленный туда много лет назад в качестве мягкой силы, поднимает личный бунт и тайком возвращается на Землю.
Учитывая его опыт, эффективные боевые навыки, ПТСР и интимную историю с музейной сотрудницей Майей Глумовой (Юлия Снигирь), глава КОМКОНа — комиссии по внеземным контактам — Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) — поднимает тревогу. Нестабильный элемент ставит под угрозу всю гармоничную систему, поэтому для его нейтрализации под ружье встает Максим Каммерер (Юрий Колокольников) — ему буквально нужно одновременно выполнить роль детектива и охотника за головами. В процессе выясняется интересный факт, который все усложняет: Лев и Максим родились в один день одного года в рамках специальной программы — притом неясно, инициировали ее земляне или Странники.
Главный спойлер новой экранизации братьев Стругацких очень простой — да, читавшие «Жука в муравейнике» и погруженные в лор Мира Полудня будут плеваться и ненавидеть всех и вся. Сериал разительно отличается от книги (как и примерно все варианты визуализировать их тексты).
Однако режиссер Клим Козинский принял как будто бы единственно верное решение. Сообщить о несоответсвии на титрах, сохранить детали, упростить сложную для восприятия вселенную до уровня неофита — грубо говоря, сразу сбросить все карты и не сидеть со сложным лицом за игровым столом.
Как ни странно, работает это как нужно. «Стояли звери около двери. В них стреляли, они умирали», — эпиграф «Жука» звучит уже в самом начале как нервная присказка Абалкина про самого себя, и эта тревога сразу же разливается в пространстве.
Редкий случай идеального переплетения сериальной и книжных вселенных. Книга сложнее — глобальная проблема обсуждается с легким (впрочем, висельным) юмором, но в какие-то моменты она выходит на абсолютно свирепые в психологическом плане эпизоды. Сериал чуть проще и аккуратнее — однако от этого ничуть не легче. Для полного понимания картины этого (и нашего) мира стоит почитать и посмотреть оба варианта: возможно, разные планеты отцов и детей, книжников и синефилов, физиков и лириков начнут взаимодействовать чуть лучше.
Мы звери или не звери? В нас стреляют или мы стреляем? И у какой вообще двери мы стоим?
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