Начались съемки трагикомедии «Ангелы — это не мы» с Анастасией Красовской, Василием Михайловым, Нелли Уваровой и Валентиной Мазуниной

В Москве стартовали съемки трагикомической притчи «Ангелы — это не мы» с Анастасией Красовской («Слово пацана», «Ганди молчал по субботам») и Василием Михайловым («Здесь был Юра») в главных ролях. Генеральным продюсером проекта выступит актер Милош Бикович. Сюжет истории пока не раскрывают.

Режиссером и сценаристкой «Ангелы — это не мы» стала Наташа Кудряшова — автор драмы «Герда» о студентке, вынужденной работать в стриптиз-клубе. Премьера «Герды» состоялась на международном кинофестивале в Локарно 2021 года: там сыгравшая главную героиню Анастасия Красовская получила приз за лучшую женскую роль.

«Наташа как лидер этой команды — человек уникального эстетического и поэтического восприятия мира, человек, за которым хочется идти», — отзывается о режиссере Наташе Кудряшовой продюсер «Ангелы — это не мы» Бикович.

Оператором-постановщиком новой картины выступит Василий Григолюнас («Холод», «Топи»). Вместе с Красовской и Михайловым в фильме снимаются Нелли Уварова, Дмитрий Мазуров, Валентина Мазунина, Андрей Максимов и Кирилл Фролов.