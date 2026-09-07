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Актриса Анастасия Красовская выступит на спецпоказе драмы «Девочки учатся бриться» в Петербурге

Полнометражный игровой дебют Ольги Панкратовой представят 22 сентября на «Ленфильме».

Vereteno, Greenwich Production, 2026

22 сентября на «Ленфильме» состоится спецпоказ драмы «Девочки учатся бриться». Фильм представит режиссер Ольга Панкратова, киновед Валерия Косенко, а также актрисы Анастасия Красовская и Катерина Кузьмина.

Для Ольги Панкратовой «Девочки учатся бриться» — полнометражный игровой дебют. Вместе с Красовской и Кузьминой в кадре появятся Мария Раскина, Константин Белошапка, Ирина Пегова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина.

По сюжету в конце девяностых лучшие подруги Миша и Тая мечтают сбежать из маленького прибрежного городка, где взрослые давно решили, каким должно быть их будущее. Дерзкая Миша влюбляется в нового учителя, а тихая Тая скрывает, что родители собрались выдать ее замуж за иностранца ради спасения семьи.

В фильме есть камео певицы Ella — она же исполнила заглавную песню. Для саундтрека выбрали современные треки и хиты 1990-х.

Постановщица Ольга Панкратова окончила факультет журналистики МГУ, работала на телевидении в США и Германии. Среди ее киноработ — документалки «Solo», «Да, шеф!», «Филонов», «Легенды лета», «Хой с тобой». Вместе с Панкратовой сценарий писала Лидия Гашнева («Анна-детективъ»).

Спецпоказ пройдет 22 сентября в 19:30 на Каменноостровском, 10. Билеты в продаже. В широком прокате «Девочки учатся бриться» с 24 сентября.

18+

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