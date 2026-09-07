Актриса Анастасия Красовская выступит на спецпоказе драмы «Девочки учатся бриться» в Петербурге

Полнометражный игровой дебют Ольги Панкратовой представят 22 сентября на «Ленфильме».
22 сентября на «Ленфильме» состоится спецпоказ драмы «Девочки учатся бриться». Фильм представит режиссер Ольга Панкратова, киновед Валерия Косенко, а также актрисы Анастасия Красовская и Катерина Кузьмина.
Для Ольги Панкратовой «Девочки учатся бриться» — полнометражный игровой дебют. Вместе с Красовской и Кузьминой в кадре появятся Мария Раскина, Константин Белошапка, Ирина Пегова, Ольга Сутулова и Любовь Толкалина.
По сюжету в конце девяностых лучшие подруги Миша и Тая мечтают сбежать из маленького прибрежного городка, где взрослые давно решили, каким должно быть их будущее. Дерзкая Миша влюбляется в нового учителя, а тихая Тая скрывает, что родители собрались выдать ее замуж за иностранца ради спасения семьи.
В фильме есть камео певицы Ella — она же исполнила заглавную песню. Для саундтрека выбрали современные треки и хиты 1990-х.
Постановщица Ольга Панкратова окончила факультет журналистики МГУ, работала на телевидении в США и Германии. Среди ее киноработ — документалки «Solo», «Да, шеф!», «Филонов», «Легенды лета», «Хой с тобой». Вместе с Панкратовой сценарий писала Лидия Гашнева («Анна-детективъ»).
Спецпоказ пройдет 22 сентября в 19:30 на Каменноостровском, 10. Билеты в продаже. В широком прокате «Девочки учатся бриться» с 24 сентября.
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