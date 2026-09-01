Виктория Исакова и Сергей Гилев снимаются в четвертом сезоне «Фишера» с Евгением Цыгановым

Детективный триллер выйдет на экраны в 2027 году.
Появились новые кадры со съемок четвертого сезона сериала «Фишер». К актерскому составу новых эпизодов присоединились Виктория Исакова и Сергей Гилев. Над проектом «Фишер. Черный проспект» работают режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые снимали первый сезон.
Съемки четвертого сезона стартовали в июле. Тогда стало известно, что главную роль сыграет Евгений Цыганов. В тандеме с ним работает дебютант, актер Оливер Рэймонд Мара.
По сюжету действие разворачивается в 1990-е. Молодого следователя Платонова после скандала отправляют из Москвы в Тверь, где он берется за дело о маньяке под руководством опытного коллеги Титова.
Актер Сергей Гилев снимался в первом сезоне «Фишера». В новых сериях он вновь появится в образе журналиста Геннадия Мальцева.
Первый сезон «Фишера» с Иваном Янковским в главной роли выходил с февраля по март 2023 года. Режиссировали историю Сергей Тарамаев и Любовь Львова. По сюжету в 1986 году рядом с Рублевским шоссе Москвы в лесополосе находят тела жестоко убитых подростков. Напарники: опытные следователи прокуратуры Валерий Козырев из Москвы и Евгений Боков из Ростова-на-Дону, а также молодой следователь Наталья Добровольская — расследуют серию убийств. Им помогает единственный свидетель — школьник Игорь.
Эпизоды второго сезона публиковали с мая по июль 2025 года. В продолжении, которое режиссировал Александр Цой, герой Янковского расследовал исчезновение ребенка в курортном городе на юге России и напал на след маньяка-психопата, который изощренно убивает молодых девушек.
Третий сезон проекта — «После Фишера. Инквизитор» — показали в мае этого года. Главные роли исполнили Юлия Снигирь, Александр Петров и Полина Гухман. Режиссером стала Ольга Френкель («Инсомния»). Действие развернулось в таежном алтайском городке, где по сюжету убили дочку местного чиновника.
Юлия Снигирь
Актриса, исполнительница роли капитана полиции — о съемках в третьем сезоне «Фишера» (из интервью Собака.ru):
Это наивно звучит, но я прониклась этой героиней, женщиной, которую подписалась играть. Это не сразу произошло. Не так, что я прочитала сценарий и сразу: о, это мое. Но было что‑то человеческое в ней, какая‑то растерянность. Сегодня это очень актуально звучит. И такая смешная краска — неговорящий попугай. Там его немного. Я бы усиливала его, этого попугая. Это действительно важная фигура. <...>
Написано было: Ольга Белова — брутальная женщина из города Умая, капитан полиции, на спорте, слушает тяжелый металл. Я пришла на пробы и говорю режиссеру, продюсерам: «Не понимаю, почему я здесь, наверное, вы что‑то перепутали». Но мне было любопытно. Я вообще люблю ходить на пробы, знакомиться, узнавать про проект: а вдруг я что‑то не поняла, не прочитала. Когда меня утвердили на роль, я искренне не поверила. У меня не сходилось. И режиссер Оля Френкель объяснила: в ее понимании эта героиня, она вот такая, как я, Юля. Но почему‑то живет в городе Умае, и она следователь. Это не ее место. Она вынуждена существовать в этой маске: приспосабливаться, доказывать, что крутая. А на самом деле — очень ранимая.
Триллер «Фишер. Черный проспект» покажут в онлайн-кинотеатре Wink в 2027 году. Дату премьеры объявят позже.
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