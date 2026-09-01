Виктория Исакова и Сергей Гилев снимаются в четвертом сезоне «Фишера» с Евгением Цыгановым

Появились новые кадры со съемок четвертого сезона сериала «Фишер». К актерскому составу новых эпизодов присоединились Виктория Исакова и Сергей Гилев. Над проектом «Фишер. Черный проспект» работают режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые снимали первый сезон.

Съемки четвертого сезона стартовали в июле. Тогда стало известно, что главную роль сыграет Евгений Цыганов. В тандеме с ним работает дебютант, актер Оливер Рэймонд Мара.

По сюжету действие разворачивается в 1990-е. Молодого следователя Платонова после скандала отправляют из Москвы в Тверь, где он берется за дело о маньяке под руководством опытного коллеги Титова.

Актер Сергей Гилев снимался в первом сезоне «Фишера». В новых сериях он вновь появится в образе журналиста Геннадия Мальцева.