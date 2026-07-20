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Кино и сериалы

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Стартовали съемки четвертого сезона «Фишера» с Евгением Цыгановым

Название нового сезона — «Фишер. Черный проспект». Премьера состоится на онлайн-платформе Wink, дата пока не раскрывается.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Wink
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Wink

Начались съемки нового сезона детективного сериала «Фишер». Главные роли сыграют Евгений Цыганов и дебютант Оливер Рэймонд Мара.

События развернутся в 1990-е годы. Молодого следователя Михаила Платонова отправляют на переквалификацию в Тверь после того, как он избивает сына дипломата, защищая девушку. На новом месте герою вместе с опытным коллегой предстоит найти маньяка, который держит в страхе весь город.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Wink
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Wink

Режиссерами, сценаристами и шоураннерами снова выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова, работавшие над первым сезоном.

Напомним, что 28 мая вышли первые серии сериала «После Фишера. Инквизитор», главные роли в котором исполнили Юлия Снигирь, Александр Петров и Полина Гухман. Сюжет сиквела не связан с событиями первых двух сезонов.

Смотрим трейлер сериала «После Фишера. Инквизитор» с Юлией Снигирь, Полиной Гухман и Александром Петровым

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