Стартовали съемки четвертого сезона «Фишера» с Евгением Цыгановым

Название нового сезона — «Фишер. Черный проспект». Премьера состоится на онлайн-платформе Wink, дата пока не раскрывается.
Начались съемки нового сезона детективного сериала «Фишер». Главные роли сыграют Евгений Цыганов и дебютант Оливер Рэймонд Мара.
События развернутся в 1990-е годы. Молодого следователя Михаила Платонова отправляют на переквалификацию в Тверь после того, как он избивает сына дипломата, защищая девушку. На новом месте герою вместе с опытным коллегой предстоит найти маньяка, который держит в страхе весь город.
Режиссерами, сценаристами и шоураннерами снова выступили Сергей Тарамаев и Любовь Львова, работавшие над первым сезоном.
Напомним, что 28 мая вышли первые серии сериала «После Фишера. Инквизитор», главные роли в котором исполнили Юлия Снигирь, Александр Петров и Полина Гухман. Сюжет сиквела не связан с событиями первых двух сезонов.
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