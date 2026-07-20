Стартовали съемки четвертого сезона «Фишера» с Евгением Цыгановым

Начались съемки нового сезона детективного сериала «Фишер». Главные роли сыграют Евгений Цыганов и дебютант Оливер Рэймонд Мара.

События развернутся в 1990-е годы. Молодого следователя Михаила Платонова отправляют на переквалификацию в Тверь после того, как он избивает сына дипломата, защищая девушку. На новом месте герою вместе с опытным коллегой предстоит найти маньяка, который держит в страхе весь город.