Завершились съемки 3 сезона «Фишера» с Юлией Снигирь, Полиной Гухман и Александром Петровым

«После Фишера. Инквизитор» — третий сезон детективного сериала о поиске серийного убийцы с Иваном Янковским в роли следователя Бокова. Продолжение истории сняли без Янковского: детективов играют Юлия Снигирь и Александр Петров. Режиссером стала Ольга Френкель («Инсомния»).
На этот раз действие разворачивается в таежном алтайском городке, где убивают дочку местного чиновника. Расследование показывает, что убийство связано с нераскрытой серией неуловимого барнаульского маньяка. В деле как-то замешана выросшая в тайге девочка-Маугли (Полина Гухман).
Сюжет сиквела не связан с событиями первых двух сезонов. В актерский состав вошли Полина Гухман («Резервация», «14+. Продолжение», «Улица Шекспира»), Никита Павленко («Закон каменных джунглей», «Мир! Дружба! Жвачка!»), Игорь Миркурбанов («Инсомния», «Грозный»), Таисья Калинина («Трасса», «Тоннель»), Баястан Колдошалы («Зверобой», «Карьеристки»).
Первый сезон «Фишера» выходил с февраля по март 2023 года. Режиссировали историю Сергей Тарамаев и Любовь Львова. По сюжету в 1986 году рядом с Рублевским шоссе Москвы в лесополосе находят тела жестоко убитых подростков. Напарники: опытные следователи прокуратуры Валерий Козырев из Москвы и Евгений Боков из Ростова-на-Дону, а также молодой следователь Наталья Добровольская — расследуют серию убийств. Им помогает единственный свидетель — школьник Игорь.
Эпизоды второго сезона публиковали с мая по июль 2025 года. В продолжении, которое режиссировал Александр Цой, Евгений Боков расследовал исчезновение ребенка в курортном городе на юге России и напал на след маньяка-психопата, который изощренно убивает молодых девушек.
Смену главных героев сериала связывают с тем, что проект покинули сценаристы и шоураннеры первых сезонов: Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Уже известно, что после третьего сезона выйдет и четвертый.
Премьеру «После Фишера. Инквизитор» планируют на 2026 год.
