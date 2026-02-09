Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Завершились съемки 3 сезона «Фишера» с Юлией Снигирь, Полиной Гухман и Александром Петровым

Сиквел «После Фишера. Инквизитор» покажут в 2026 году.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Wink

«После Фишера. Инквизитор» — третий сезон детективного сериала о поиске серийного убийцы с Иваном Янковским в роли следователя Бокова. Продолжение истории сняли без Янковского: детективов играют Юлия Снигирь и Александр Петров. Режиссером стала Ольга Френкель («Инсомния»).

На этот раз действие разворачивается в таежном алтайском городке, где убивают дочку местного чиновника. Расследование показывает, что убийство связано с нераскрытой серией неуловимого барнаульского маньяка. В деле как-то замешана выросшая в тайге девочка-Маугли (Полина Гухман).

Сюжет сиквела не связан с событиями первых двух сезонов. В актерский состав вошли Полина Гухман («Резервация», «14+. Продолжение», «Улица Шекспира»), Никита Павленко («Закон каменных джунглей», «Мир! Дружба! Жвачка!»), Игорь Миркурбанов («Инсомния», «Грозный»), Таисья Калинина («Трасса», «Тоннель»), Баястан Колдошалы («Зверобой», «Карьеристки»).

Первый сезон «Фишера» выходил с февраля по март 2023 года. Режиссировали историю Сергей Тарамаев и Любовь Львова. По сюжету в 1986 году рядом с Рублевским шоссе Москвы в лесополосе находят тела жестоко убитых подростков. Напарники: опытные следователи прокуратуры Валерий Козырев из Москвы и Евгений Боков из Ростова-на-Дону, а также молодой следователь Наталья Добровольская — расследуют серию убийств. Им помогает единственный свидетель — школьник Игорь.

Эпизоды второго сезона публиковали с мая по июль 2025 года. В продолжении, которое режиссировал Александр Цой, Евгений Боков расследовал исчезновение ребенка в курортном городе на юге России и напал на след маньяка-психопата, который изощренно убивает молодых девушек.

Смену главных героев сериала связывают с тем, что проект покинули сценаристы и шоураннеры первых сезонов: Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Уже известно, что после третьего сезона выйдет и четвертый.

Премьеру «После Фишера. Инквизитор» планируют на 2026 год.

Читайте также: Знакомьтесь, Полина Гухман — к 14 годам она уже снялась в главных ролях в двух фильмах «Кинотавра»

