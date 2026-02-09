Завершились съемки 3 сезона «Фишера» с Юлией Снигирь, Полиной Гухман и Александром Петровым

«После Фишера. Инквизитор» — третий сезон детективного сериала о поиске серийного убийцы с Иваном Янковским в роли следователя Бокова. Продолжение истории сняли без Янковского: детективов играют Юлия Снигирь и Александр Петров. Режиссером стала Ольга Френкель («Инсомния»).

На этот раз действие разворачивается в таежном алтайском городке, где убивают дочку местного чиновника. Расследование показывает, что убийство связано с нераскрытой серией неуловимого барнаульского маньяка. В деле как-то замешана выросшая в тайге девочка-Маугли (Полина Гухман).