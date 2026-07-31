Что смотреть дома на этой неделе: «Супергерл», «Нам кранты» с Макаром Хлебниковым и сериальная версия «Алисы в стране чудес»

А также — зомби-экшен «Колония» от создателей «Поезда в Пусан», новые сезоны «Ковчега» и «Иры», семейные фильмы «Космическая Машка», «Малыш-каратист» и «Дени и Мэни в кино!» плюс хоррор «Пасть дьявола» и анимационный «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Супергерл» / Supergirl (18+)
Отдельный фильм о двоюродной сестре Супермена — Каре Зор-Эл (Милли Олкок из «Дома Дракона»). В нем она вынуждена противостоять злодею Крему (Маттиас Шонартс), который угнал ее корабль и отравил любимую собаку — вместе с юной Рути (Ив Ридли), имеющей к нему свои счеты, они отправляются в погоню. В эпизодических ролях появляются сам Супермен (Дэвид Коренсвет) и Лобо (Джейсон Момоа), а режиссером проекта выступил Крэйг Гиллеспи («Круэлла»).
С 28 июля, Prime Video
Сериал «Нам кранты», премьера (18+)
Буслай, Сержант и Мансур (Макар Хлебников, Антон Шокалюк и Шарифбек Закиров) — трое друзей-тинейджеров из провинциального города, решившие немного разбогатеть доступным им способом. То есть без разрешения взять BMW у соседа-полицейского и попавшимся под руку газовым резаком распилить на металл башенный кран. Все заканчивается плохо — кран падает на машину местного авторитета, BMW быстро разбивается, а против парней ополчается вся окружающая реальность. Также в касте — Елизавета Ищенко, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Журавлев, Гоша Токаев и другие. Режиссер — Александр Собичевский («Барабашка»).
С 31 июля, «Кион»
Сериал «Алиса в стране чудес. Безумные приключения», премьера (6+)
Новая интерпретация сказки Льюиса Кэрролла в формате мюзикла (на стихи Высоцкого!), в которой Алиса (Анна Пересильд) встретит всех классических персонажей: Шляпника (Милош Бикович), Королеву (Ирина Горбачева), Герцогиню (Паулина Андреева), Гусеницу (Сергей Бурунов) и других. Режиссером проекта стал Юрий Хмельницкий («Лед 3»). После мощного кассового успеха (более миллиарда рублей, заработанного в прокате) «Алису» выпускают в расширенной версии — в виде сериала из шести эпизодов.
Со 2 августа, «Кион»
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Ира», 2 сезон (18+)
Продолжение комедийного сериала с Ингрид Олеринской о язвительной сотруднице МФЦ Ире, которая столкнулась с незапланированной беременностью и теперь осваивается в роли мамы. Кроме нее в касте Светлана Камынина, Максим Стоянов, Иван Купреенко и Андрей Федорцов. Шоураннером, как и в первом сезоне, выступил Алим Бесчоков.
С 27 июля, Okko
Сериал «Ковчег» / The Ark, 3 сезон (18+)
Продолжение сай-фая о том, как космический корабль «Ковчег» бороздит просторы Вселенной. Команда шаттла пытается найти планету, которая могла бы стать для них новым домом.
Сценарий проекта придумал среди прочих создатель франшизы «Звездные врата» и «Дня независимости» Дин Девлин. В касте — Кристи Бурк («Сверхъестественное»), Рис Ричи («Милые кости»), Ричард Флишман («Песочный человек») и другие.
С 29 июля, Syfy
Фильм «Пасть дьявола» / The Devil's Mouth (18+)
Хоррор Джеффа Уодлоу («Пипец 2») о группе из пятерых студентов, отправившихся в водное путешествие по пещерам Таиланда — там они столкнутся с агрессивной местной акулой. В фильме снялись Кэтрин Ньютон («Человек-муравей и Оса: Квантомания»), Гэвин Касаленьо («То лето, когда я похорошела»), Томми Роуз («Метки тьмы») и другие.
С 29 июля, Prime Video
Фильм «Космическая Машка» (12+)
Бойкая 11-летняя девочка Маша (Азарелль Сенлис Ляфей) всю жизнь провела на космодроме с папой-космонавтом и умеет, кажется, все — кроме как быть обычным ребенком. Все меняет переезд в Петербург — там ей предстоит адаптироваться в новой школе и изменить как себя, так и появившихся друзей. В фильме Никиты Владимирова («Родители строгого режима») также снялись Татьяна Догилева, Михаил Тройник, Ольга Лапшина и Константин Плотников.
С 30 июля, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink
Сериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще» / Batman: Caped Crusader, 2 сезон (18+)
Анимационный проект про Бэтмена спродюсировали Джей Джей Абрамс, режиссер фильма о нем Мэтт Ривз и создатель мультсериала 1990-х Брюс В. Тимм. Действие происходит в мрачном Готэме 1940-х. Супергерой действительно нужен этому погрязшему в коррупции городу — на него периодически нападают то обычные преступники, то сверхзлодеи.
Режиссером анимационного сериала стала Кристин Сотта, работавшая над «Харли Квинн».
С 31 июля, Prime Video
Фильм «Дени и Мэни в кино!» (6+)
Герои популярных интернет-роликов лабрадор Дени и кот-сфинкс Мэни выходят на большие экраны. Дени забирает к себе продюсер Андрей (Степан Девонин), чтобы еще сильнее раскрутить и без того известного пса — однако раскол в этой парочке становится поводом переоценить дружеские отношения и запускает цепочку ситуаций разной степени комичности. Также в картине снялись Руслан Князев (один из режиссеров вместе с Антоном Калинкиным и Джаником Файзиевым), Ольга Веникова, Виктория Разумейко и Артем Ткаченко.
С 31 июля, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink, «Кион», Primier
Фильм «Малыш-каратист» (12+)
Семейный фильм о 12-летнем Саше (Мирон Проворов), который вынужден был переехать из Москвы в Пятигорск и в силу тяжелых жизненных обстоятельств увлекся каратэ, которое помогло ему не пасть духом и обрести себя — в первую очередь благодаря сэнсэю Дмитрию (Роман Курцын). Кроме них в касте — Алина Соколова, Кирилл Плетнев, Полина Максимова и боец Магомед Исмаилов. Режиссер — Алексей Алферов («Глаз пустыни»).
С 31 июля, «Иви», Okko, Wink, «Кион»
Фильм «Колония» / Gunche (18+)
Новый зомби-хоррор режиссера «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо — в нем группа выживших спасается в здании торгового центра, где проходила конференция по биотехнологиям. Во время нее происходит утечка вируса, который превращает людей в зомби, причем с коллективным разумом. Теперь тем, кого он не коснулся, предстоит выбраться из изолированной локации. В касте — Чон Джи-хен, Ку Ге-хван, Чи Чхан-ук и другие.
С 1 августа, Wink
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