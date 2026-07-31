Что смотреть дома на этой неделе: «Супергерл», «Нам кранты» с Макаром Хлебниковым и сериальная версия «Алисы в стране чудес»

Сериал «Ковчег» / The Ark, 3 сезон (18+)

Продолжение сай-фая о том, как космический корабль «Ковчег» бороздит просторы Вселенной. Команда шаттла пытается найти планету, которая могла бы стать для них новым домом.

Сценарий проекта придумал среди прочих создатель франшизы «Звездные врата» и «Дня независимости» Дин Девлин. В касте — Кристи Бурк («Сверхъестественное»), Рис Ричи («Милые кости»), Ричард Флишман («Песочный человек») и другие.

С 29 июля, Syfy