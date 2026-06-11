Что смотреть дома на этой неделе: «Коммерсант» с Александром Петровым, Тихон Жизневский в «Ангелах Ладоги» и хоррор «Хокум»

Сериал «Элис и Стив» / Alice and Steve, премьера (18+)

Британское драмеди о женщине по имени Элис (Никола Уокер), которая впадает в отчаяние после неожиданной новости — ее лучший друг Стив (Джемейн Клемент) встречается с ее 26-летней дочерью Иззи (Яли Тополь Маргалит). Что ее категорически не устраивает, поэтому она всеми силами старается разрушить их отношения. Сценарий написала Софи Гудхарт («Сексуальное просвещение»), а режиссером стал Том Кингсли («Будет больно»).

С 8 июня, Hulu