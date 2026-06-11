Что смотреть дома на этой неделе: «Коммерсант» с Александром Петровым, Тихон Жизневский в «Ангелах Ладоги» и хоррор «Хокум»

А также — подростковый сай-фай «Малахит» в духе «Очень странных дел», драмеди «Элис и Стив», комедия «Родительский дом», второй сезон «Афони» и финал спин-оффа «Власти в ночном городе». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Коммерсант» (18+)
Экранизация популярного романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». В центре сюжета — история банкира Андрея (Александр Петров), который в середине девяностых после крупной аферы оказывается в «Матросской тишине». Также в фильме снялись Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов и рэпер Хаски. Режиссерами выступили братья-дебютанты — Федор и Никита Кравчуки.
С 11 июня, «Кинопоиск», Wink, Start, «Кион», Okko, «Иви»
Фильм «Хокум» / Hokum (18+)
Хоррор со звездой «Разделения» Адамом Скоттом — он играет специализирующегося на романах ужасов писателя Ома Баумана, который приехал в гостиницу в ирландском захолустье, чтобы развеять прах родителей. На деле же он сталкивается с вполне осязаемыми мистическими явлениями, корни которых лежат в далеком прошлом. Режиссер — Дэмиэн Маккарти («Астрал. Медиум»).
С 11 июня, «Кинопоиск», Okko, «Иви»
Фильм «Ангелы Ладоги» (12+)
Блокадная драма о группе спортсменов-буеристов, которые в 1941 годы применяли свои навыки на льду Ладожского озера — доставляли патроны и спасали детей-сирот, которых не успели эвакуировать из детдома. В фильме Александра Котта («Брестская крепость», «Северный полюс») сыграли Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и другие.
С 12 июня, Okko, Premier, «Кион», «Кинопоиск»
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Элис и Стив» / Alice and Steve, премьера (18+)
Британское драмеди о женщине по имени Элис (Никола Уокер), которая впадает в отчаяние после неожиданной новости — ее лучший друг Стив (Джемейн Клемент) встречается с ее 26-летней дочерью Иззи (Яли Тополь Маргалит). Что ее категорически не устраивает, поэтому она всеми силами старается разрушить их отношения. Сценарий написала Софи Гудхарт («Сексуальное просвещение»), а режиссером стал Том Кингсли («Будет больно»).
С 8 июня, Hulu
Сериал «Афоня», 2 сезон (18+)
Овдовевший пенсионер Семеныч (Виктор Бычков, «Особенности национальной охоты») живет в хрущевке с волшебным другом — домовым Афоней (Тимофей Зайцев, «Волшебный участок», «Инспектор Гаврилов»). Обстоятельства складываются так, что им приходится переехать в квартиру в новом ЖК: обоим это не особо нравится, и парочка решает установить там свои порядки. Во втором сезоне им предстоит помочь Кикиморе, притом за Афоней начинают охоту специальные агенты, колдунья и бывший следователь. Режиссером продолжения стал Константин Трофимов.
С 8 июня, ТНТ, «Кинопоиск», «Иви», Premier
Фильм «Родительский дом» (12+)
Стюардесса Даша (Полина Максимова) приезжает в деревню, чтобы продать дом своей бабушки, избавиться от долгов и обосноваться в Москве в новой квартире. Однако карты спутывает встреча с первой любовью Мишей (Роман Курцын) и его хулиганистым племянником Петровичем (Сергей Федоров) — постепенно становится понятно, что родовое гнездо обладает гораздо большей ценностью, чем ей поначалу казалось. Режиссером комедии выступил Максим Максимов («Мой папа — медведь»).
С 10 июня, «Кион», «Иви», Wink
Сериал «Малахит», премьера (18+)
Подростки Рома (Алексей Родионов), Ася (Екатерина Темнова) и Гордей (Сергей Чикин) на летних каникулах в деревне находят малахитовый самородок, который может исполнять желания. Но вместе с ним ребята освобождают злого древнего духа. Также в сериале Александра Богуславского («Выжить после») снялись Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Константин Плотников и Евгения Симонова.
С 12 июня, Okko
Сериал «Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена» / Power Book III: Raising Kanan, 5 сезон (18+)
Заключительный сезон спин-оффа криминального сериала «Власть в ночном городе». Один из его исполнительных продюсеров по-прежнему 50 Cent, а история строится на персонаже, которого он когда-то сыграл — на Кэнене Старке. Правда, так как это приквел, его роль тут исполняет юный Мекай Кертис. В финальных эпизодах в качестве постановщика вернется Роб Харди.
C 13 июня, Starz
Сериал «Мои приключения с Суперменом» / My Adventures with Superman, 3 сезон (18+)
Новый сезон анимационного сериала о Супермене в озвучке Джека Куэйда из «Пацанов». 20-летний Кларк Кент в нем вновь сразится с Лексом Лютором, Брейниаком и другими злодеями (а также с киборгом-Суперменом), параллельно решая проблемы в личной жизни.
C 13 июня, Adult Swim
Комментарии (0)