Что смотреть дома на этой неделе: «Грация» Паоло Соррентино, Петров и Снигирь в «После Фишера. Инквизитор» и «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем

А также — режиссерский дебют Джона Траволты «Пропеллер: Ночной рейс в один конец», комедийный проект Анны Пармас «Адвокаты», спортивная драма «Бой со зверем» с Расселом Кроу, анимационная версия «Скотного двора», новые сезоны «Времен года» и «Хороших девочек не убивают» и сай-фай «Звездный городок». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Паук-Нуар» / Spider-Noir, премьера (18+)
Нуарная версия «Человека-паука» с Николасом Кейждем в роли стареющего частного детектива Бена Рейли в альтернативной версии Нью-Йорка 1950-х (притом сериал выйдет в двух версиях: монохромной и цветной). В других заметных ролях — Брендан Глисон и Ламорн Морис, а авторами проекта стали Орен Узил и Стив Лайтфут.
С 25 мая, MGM+, Prime Video
Фильм «Грация» / La Grazia (18+)
Новый фильм классика итальянского кино Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодой папа»). На этот раз в центре его истории — вымышленный президент Италии Мариано де Сантис (Тони Сервилло, получивший за эту роль награду в Венеции) незадолго до почетной пенсии, которому нужно решить последние вопросы с законом об эвтаназии и двумя прошениями о помиловании. Также в касте — Анна Ферцетти, Массимо Вентурьелло и Орландо Чинкве.
С 28 мая, «Кинопоиск», «Иви»
Сериал «После Фишера. Инквизитор», премьера (18+)
Новый сезон детективного триллера с новыми главными героями — по сюжету местный следователь Терехов (Александр Петров) и опер Белова (Юлия Снигирь, кавер-герл нашего майского номера!) расследуют на Алтае загадочное убийство дочери чиновника. Также в проекте снялись Полина Гухман, Игорь Миркурбанов, Таисья Калинина и Никита Павленко. Режиссером выступила Ольга Френкель («Инсомния»), а сценарий написала Татьяна Арцеулова, работавшая над предыдущими частями.
С 28 мая, Wink
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Бой со зверем» / Beast (18+)
Спортивная драма Тайлера Аткинса («Бегущие за волной») о бойце смешанных единоборств Паттоне (Дэниэл Макферсон, «Территория зла»), который вынужден возобновить карьеру, чтобы отомстить за своего младшего брата Мэлона (Моджиан Ариа, «Барракуда»). Для этого он обращается к своему старому другу и тренеру Сэмми (Рассел Кроу, также ставший соавтором сценария) — впереди бой с очень опасным действующим чемпионом Ксавьером Грау (Брен Фостер, «Боец. Лучший из лучших»).
С 25 мая, Prime Video, Apple TV
Сериал «Убивать осознанно» / Achtsam Morden, 2 сезон (18+)
Продолжение истории адвоката мафии Бьорна (Том Шиллинг), который с помощью семинара по осознанности научился решать свои психологические проблемы с помощью убийств. Во втором сезоне ему снова предстоит разрываться между специфической работой, семьей и внутренними противоречиями — шоу тем временем уже продлили на третий.
С 26 мая, Netflix
Сериал «Хороших девочек не убивают» / A Good Girl's Guide to Murder, 2 сезон (18+)
Британский детективный проект основан на одноименной первой книге Холли Джексон из серии про девочку-сыщика Пиппу Фитц-Амоби. Тут ее играет Эмма Майерс из «Уэнсдэй». Продолжение построено на сюжете второй части под названием «Хорошая девочка, дурная кровь» — в финале первого сезона Пиппа раскрыла убийство, но теперь перед самым судом ключевой свидетель по этому делу бесследно исчез.
С 27 мая, BBC Three
Сериал «Времена года» / The Four Seasons, 2 сезон (18+)
Продолжение драмеди по одноименному фильму 1981 года. Три семейные пары, которые давным-давно дружат между собой, каждый год вместе ездят в отпуск — но из-за развода одной из них отношения накаляются. В конце первого сезона один из главных героев по имени Ник (которого играл Стив Карелл) погибает в автокатастрофе — друзья вновь собираются, чтобы почтить его память. К своим ролям вернулись Колман Доминго, Уилл Форте, Эрика Хенингсен и Тина Фей — она же по-прежнему отвечает за сценарий.
С 28 мая, Netflix
Фильм «Кукла» (18+)
Драма Егора Бероева по его же сценарию — история девушки Нади (Анна Панкратова), попавшей за решетку за убийство жениха. После возвращения на волю она пытается найти дочь, которую родила в тюрьме — в этом ей пытается помочь новый знакомый Андрей (Никита Тезин).
С 28 мая, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink
Фильм «Скотный двор» / Animal Farm (18+)
Анимационная версия классического романа Джорджа Оруэлла о животных, устроивших самоуправление на ферме с сомнительными последствиями. Режиссером выступил Энди Серкис («Веном 2»), а роли озвучили голливудские звезды — Сет Роген, Вуди Харрельсон, Стив Бушеми, Киран Калкин и Гленн Клоуз.
С 28 мая, Prime Video
Сериал «Звездный городок» / Star City, премьера (18+)
Спин-офф саги о покорении космоса «Ради всего человечества»: в нем действие развернется в СССР на территории секретного Звездного городка. В касте — Рис Иванс, Анна Максвелл Мартин, Агнес О'Кейси и другие. Шоураннерами проекта стали создатели оригинала Мэтт Уолперт и Бен Недиви.
С 29 мая, Apple TV
Сериал «Парни из Дели» / Deli Boys, 2 сезон (18+)
Криминальная комедия о двух братьях-пакистанцах (Азиф Али из «Силиконовой долины» и Саагар Шайх из «Мисс Марвел»), приехавших на похороны отца и с удивлением узнавших, что его магазинчик в Штатах — натуральный перевалочный пункт для криминальных дел самого разного масштаба. В новом сезоне они обживаются во главе своей небольшой империи, а в каст добавились Эндрю Рэннеллс, Кумэйл Нанджиани, Лилли Сингх и Робин Тиди.
C 29 мая, Hulu
Фильм «Пропеллер: Ночной рейс в один конец» / Propeller One-Way Night Coach (18+)
Режиссерский дебют Джона Траволты по его собственной детской книге. По сюжету юный Джефф (Кларк Шотуэлл) и его мама Хелен (Келли Б. Эвистон) под Рождество летят в Голливуд, где та надеется получить роль — без традиционных праздничных чудес дело в итоге не обойдется.
С 29 мая, Apple TV
Сериал «Адвокаты», премьера (18+)
Комедийный сериал Анны Пармас («Давай разведемся») о буднях адвокатской конторы: опытный юрист Людмила (Екатерина Вилкова) делится профессиональными хитростями с чересчур правильным новичком Артемом (Эльдар Калимулин) — каждый раз это приводит к взрывоопасным ситуациям. Также в касте — Иван Добронравов, Милош Бикович, Егор Корешков, Ирина Розанова и другие.
С 29 мая, «Кион»
Фильм «Дети леса 2» / Woodwalkers 2 (6+)
Сиквел подросткового фэнтези, снятого на основе серии популярных в Германии книг Кати Брандис. В центре внимания — мальчик по имени Караг, умеющий превращаться в пуму. По стечению обстоятельств он оказывается в школе «Кристалл» среди таких же необычных детей. Там он находит как друзей (Холли-белку и Брэндона-бизона), так и очень опасных врагов — особенно в лице своего бывшего наставника Эндрю Миллинга. Продолжение снял Свен Унтервальдт мл. («Школа магических зверей»).
С 29 мая, «Кинопоиск», Okko, «Кион»
Фильм «Отец» (16+)
Приз зрительских симпатий ММКФ 2026 года. В центре истории — охотник по имени Гавриил (Илья Шакунов), который в 1942 году отправляется на фронт на поиски ушедшего добровольцем сына Семена (Владислав Тирон). Постановщик фильма — Павел Иванов (сериал «Пальцы»).
С 30 мая, «Кион»
