«Фишер», Чиповская и «Брат навсегда»: стали известны победители XIII кинопремии АПКиТ

В Москве объявили лауреатов 13-й кинопремии АПКиТ. Лучшим художественным фильмом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения стала комедия «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым. Лучшим документальным фильмом признали «Брат навсегда» Григория и Анны Сельяновых. В категориях сериалов для онлайн-кинотеатров победили «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Челюскин. Первые». Максим Осадчий получил приз за лучшую операторскую работу с проектом «Фишер. Затмение».

Кинопремию АПКиТ вручают с 2013 года. Конкурс отмечает лучшие сериалы, фильмы и отдельных участников кинопроизводства за прошедший год. Лауреатов определяют по художественным и техническим критериям, а также по коммерческим показателям.

Шорт-лист этого сезона объявили в феврале. По итогам голосования продюсеров в список попал 41 проект, а также 68 специалистов в индивидуальных категориях. Сериал «Аутсорс» претендовал на победу сразу в девяти категориях, но не победил ни в одной.