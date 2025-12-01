Дилогия «Брат навсегда» Анны и Григория Сельяновых выходит в цифре

12 декабря во всех (впервые!) российских онлайн-кинотеатрах состоится цифровой релиз документального фильма Григория и Анны Сельяновых. Отмечаем красным в календаре и готовимся узнать главные инсайды феноменального успеха культовой дилогии из уст ее создателей.
К 25-летию культовой дилогии Алексея Балабанова сын продюсера оригинальных фильмов Сергея Сельянова, Григорий, вместе с супругой сняли пронзительную историю на стыке документалистики и семейного портрета. Съемочная группа проделала огромный путь, чтобы собрать невыдуманные свидетельства участников, создателей и зрителей, изменившихся под влиянием «Брата».
Команда побывала на знаковых кинолокациях в Нью-Йорке и Чикаго, встретила американского фаната «Брата-2», разыскала и взяла интервью у актёров из американской части съемок. А еще — посетила дачу Алексея Балабанова, где был написан сценарий первого фильма.
Теперь масштабное исследование «Брат навсегда» можно увидеть, не выходя из дома.
«Наиболее эксклюзивное, что мы могли сделать — позволить людям посмотреть в замочную скважину. Потому что феномен дилогии «Брат» не столько сконструирован Балабановым, а следствие того, что конкретные люди собрались и такое кино сделали», — делится Анна Сельянова в интервью для Собака.ru.
В съемках приняли участие Федор и Петр Балабановы, вдова режиссера и главный костюмер его фильмов Надежда Васильева, режиссер Никита Михалков, актриса и певица Ирина Салтыкова, актриса Дарья Юргенс, музыкальный критик Олег Кармунин, эксперт по моде и стилю Павел Осовцов и другие.
Это первый проект, который поддерживают и представляют сразу семь онлайн-кинотеатров — Wink, Кион, Okko, Premier, START, Иви и «Кинопоиск».
12+
