Дилогия «Брат навсегда» Анны и Григория Сельяновых выходит в цифре

К 25-летию культовой дилогии Алексея Балабанова сын продюсера оригинальных фильмов Сергея Сельянова, Григорий, вместе с супругой сняли пронзительную историю на стыке документалистики и семейного портрета. Съемочная группа проделала огромный путь, чтобы собрать невыдуманные свидетельства участников, создателей и зрителей, изменившихся под влиянием «Брата».

Команда побывала на знаковых кинолокациях в Нью-Йорке и Чикаго, встретила американского фаната «Брата-2», разыскала и взяла интервью у актёров из американской части съемок. А еще — посетила дачу Алексея Балабанова, где был написан сценарий первого фильма.

Теперь масштабное исследование «Брат навсегда» можно увидеть, не выходя из дома.

«Наиболее эксклюзивное, что мы могли сделать — позволить людям посмотреть в замочную скважину. Потому что феномен дилогии «Брат» не столько сконструирован Балабановым, а следствие того, что конкретные люди собрались и такое кино сделали», — делится Анна Сельянова в интервью для Собака.ru.