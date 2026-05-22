Что смотреть дома на этой неделе: «Супер Марио: Галактическое кино», «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном и нео-вестерн «Нормал»

А также — девятый сезон «Рика и Морти», Брук Шилдс в детективе «Ты меня убиваешь», новая «Мумия», «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй, продолжение «Доктора Преображенского», полнометражный «Джек Райан: Призрачная война» и «Городок» от создателей «Очень странных дел». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Супер Марио: Галактическое кино» / The Super Mario Galaxy Movie (18+)
Продолжение анимационного хита и пока что самый кассовый фильм 2026 года. По сюжету братья-водопроводчики Марио и Луиджи теперь живут в Грибном королевстве, но там по-прежнему неспокойно — после поражения Боузера символическое знамя главного злодея и претензии на мировое господство подхватывает его сын. В касте озвучки — Крис Пратт, Чарли Дэй, Бри Ларсон, Дональд Гловер, Бенни Сэфди и другие. Команда режиссеров во главе с Аароном Хорватом осталась прежней.
С 19 мая, Prime Video
Фильм «Нормал» / Normal (18+)
Нео-вестерн о шерифе по имени Улисс (Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу»), приехавшем в маленький американский городок Нормал на замену умершему коллеге. Тихая размеренная жизнь прерывается ограблением банка, за которым скрывается локальный заговор — и полицейский должен решить, как глубоко ему вмешиваться в эту историю. Режиссером фильма выступил Бен Уитли («Высотка», «Перестрелка»), а сценарий написал автор «Джона Уика» Дерек Колстад.
С 20 мая, Okko, Wink
Фильм «Вот это драма!» / The Drama (18+)
Чарли (Роберт Паттинсон) и Эмма (Зендея) готовятся к свадьбе — однако идиллию омрачает внезапно всплывший во время вечера с друзьями секрет из прошлого, который опрометчиво озвучила невеста. Теперь все мероприятие под серьезной угрозой. Комедию с двойным дном для студии А24 снял Кристоффер Боргли («Тошнит от себя», «Герой наших снов»).
С 23 мая, «Кинопоиск», Start
ЧТО ЕЩЕ ПОСМРОТРЕТЬ
Сериал «Ты меня убиваешь» / You're Killing Me, премьера (18+)
Канадский детектив с Брук Шилдс, играющей писательницу по имени Элли — вместе с девушкой-подкастером Энди (Амалия Уильямсон) они расследуют убийство общего друга в Новой Англии. Шоураннер проекта — Робин Бернхейм («Мать невесты»).
С 18 мая, Acorn TV
Сериал «Чудо-доктор», премьера (16+)
Медицинская драма о враче Наде Чудовой (Соня Присс из «Серебряных коньков»), которая обладает уникальным диагностическим даром — благодаря синестезии она буквально может видеть у себя в голове, как развивается болезнь. Ее напарником и старшим товарищем становится хирург Андрей Крылов (звезда «Вампиров средней полосы» Артем Ткаченко). Режиссером проекта стал Станислав Либин, уже работавший над процедуралом «Акушерка».
С 18 мая, СТС, Wink
Фильм «Мумия» / Lee Cronin's The Mummy (18+)
Ирландский режиссер Ли Кронин («Восстание зловещих мертвецов») обращается к классическому сюжету о зловещей египетской магии. Спустя восемь лет после загадочного похищения дочери и безуспешных поисков родители (Джек Рейнор и Лайа Коста) обнаруживают ее в древнем саркофаге — а вместе с ней пробуждается и выходит на свободу древняя мистическая сила.
C 19 мая, Prime Video
Фильм «Мать Мария» / Mother Mary (18+)
Драма студии A24 о мире шоу-бизнеса: поп-звезда под псевдонимом Мать Мария (Энн Хэтэуэй из «Дьявол носит Prada») спустя десять лет приезжает к своей бывшей подруге, модельеру Сэм (Микейла Коул из недавно вышедших «Кристоферов» Содерберга) — формально, чтобы сшить уникальное платье, но на самом деле ради восстановления эмоциональной связи. Картину снял Дэвид Лоури («Легенда о Зеленом Рыцаре»).
C 19 мая, Prime Video
Сериал «Доктор Преображенский», 3 сезон (18+)
Третий сезон драмы о пластической хирургии в СССР — в продолжении доктор Лев Преображенский (Денис Шведов) собирается открыть сеть институтов красоты по всей стране, но сталкивается с противодействием давнего оппонента: бывшего заместителя министра Вепрева (Юрий Чурсин). Постановщиком на этот раз выступил Иван Плечев («Солдаут»).
С 20 мая, «Кинопоиск», «Кино1ТВ», «Иви»
Сериал «Максимальное удовольствие гарантировано» / Maximum Pleasure Guaranteed, премьера (18+)
Женщина в разводе по имени Паула (Татьяна Маслани из «Крипера» и «Обезьяны») случайно видит инцидент, который принимает за преступление — однако полицию ее показания не убеждает, а сама она начинает думать, что сходит с ума. В процессе расследования вскрывается масштабный заговор — с убийством, шантажом и целой юношеской командой по футболу. Шоураннером выступил Дэвид Розен («Шугар»).
C 20 мая, Apple TV
Фильм «Джек Райан: Призрачная война» / Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War, премьера (18+)
Полнометражное продолжение шпионского сериала, снятого по книгам Тома Клэнси. К слову, в этот раз сценарий писал сам исполнитель главной роли Джон Красински вместе с автором «Дома из динамита» Ноа Оппенхаймом. В новой картине агент Райан вынужден вернуться к своей прежней работе, чтобы остановить глубоко законспирированную террористическую организацию. Также в картине снялись Сиенна Миллер, Уэнделл Пирс, Бетти Гэбриэл и Майкл Келли. Режиссер — Эндрю Бернштейн, уже работавший над оригинальным шоу.
С 20 мая, Prime Video
Сериал «Городок» / The Boroughs, премьера (18+)
Новый продюсерский проект братьев Дафферов, которые сами в шутку называют его «"Очень странные дела" в доме престарелых». По сюжету несколько пенсионеров сталкиваются с инопланетным вторжением в маленьком городке в Нью-Мексико. В касте — Билл Пуллман, Альфред Молина, Джина Дэвис, Кларк Питерс, Денис О’Хэр и Элфри Вудард. Сценарий написал Уилл Мэтьюз («Жизнь за год»).
С 21 мая, Netflix
Сериал «Брачный сезон» / Mating Season, премьера (18+)
Анимационная комедия, в которой енот Рэй, медведь Джош, лиса Пенелопа и олениха Фоун в брачный период пытаются, если можно так выразиться, устроить личную жизнь и продолжить род (попадая при этом в максимально нелепые ситуации). Над шоу работала команда сериала «Большой рот» во главе с идейным вдохновителем Ником Кроллом.
С 22 мая, Netflix
Фильм «Дамы вперед» / Ladies First, премьера (18+)
Комедия о глобальном гендерном перевороте — убежденный мизогин Дэмиэн (Саша Барон Коэн) однажды просыпается в новом мире, где всеми важными процессами управляют женщины — в частности, его непосредственная начальница в исполнении Розамунд Пайк. Также в касте — Эмили Мортимер, Фиона Шоу, Ричард Э. Грант и Чарльз Дэнс. Режиссером выступила Теа Шэррок («До встречи с тобой»).
С 22 мая, Netflix
Фильм «Операция "Панда". Дикая миссия» / Panda Plan: The Magical Trible (6+)
Комедия с Джеки Чаном, играющим мастера кунг-фу, которому поручили перевезти панду по имени Сюсю из одного вольера в другой. Однако в дело вмешиваются грабители, а герой после падения со скалы оказывается в компании первобытного племени. Теперь ему предстоит завоевать доверие новых знакомых и, конечно же, вернуть подопечную. За режиссуру ответственен Дерек Хуэй («Кроссфаер»).
С 23 мая, «Кинопоиск»
Сериал «Рик и Морти» / Rick and Morty, 9 сезон (18+)
Культовый мультсериал про эксцентричного дедушку Рика и ведомого внука Морти заходит, на радость многочисленным фанатам, уже на девятый сезон. В нем они столкнутся с новыми гигантскими монстрами, роботами, ожившей мебелью и прочим фантазийным безумием. Шоураннер — по-прежнему Скотт Мардер («Конь БоДжек»).
С 24 мая, Adult Swim
Комментарии (0)