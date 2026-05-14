Режиссер «Шурале» Алина Насибуллина работает над арт-детективом «Амальгама» о загадочной картине

Актриса и режиссер — в интервью Собака.ru:

Фильм называется «Амальгама». Я писала сценарий с моим соавтором Ирой Шульженко. Она из мира современного искусства. И он именно об этом. Это ее первый сценарий, она больше известна как галерист и арт-директор. Это такая трагикомедия, арт-детектив, который не чужд магическому реализму. В общем, «Амальгама» — это название написанной загадочной картины, вокруг нее строятся несколько новелл. Сергей Бугаев-Африка планируется в одной из главных ролей, плюс Маруся Фомина, Илья Озолин, Александр Алябьев. Возможно, и я сыграю. В общем, такой вот каст. Съемки уже летом.

И для меня эта история о желании добиться успеха в Москве, об обратной стороне этой попытки, о назначении творчества и искусства, о богемном и небогемном.