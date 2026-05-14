Режиссер «Шурале» Алина Насибуллина работает над арт-детективом «Амальгама» о загадочной картине

Возможный каст: Сергей Бугаев-Африка, Маруся Фомина, Илья Озолин, Александр Алябьев и Алена Михайлова!
Режиссер Алина Насибуллина готовится к съемкам трагикомедии «Амальгама» о жизни художников и галеристов. О новой работе автор мифического триллера «Шурале» рассказала в разговоре с Собака.ru. Сюжет арт-детектива развивается вокруг загадочной картины.
Алина Насибуллина
Актриса и режиссер — в интервью Собака.ru:
Фильм называется «Амальгама». Я писала сценарий с моим соавтором Ирой Шульженко. Она из мира современного искусства. И он именно об этом. Это ее первый сценарий, она больше известна как галерист и арт-директор. Это такая трагикомедия, арт-детектив, который не чужд магическому реализму. В общем, «Амальгама» — это название написанной загадочной картины, вокруг нее строятся несколько новелл. Сергей Бугаев-Африка планируется в одной из главных ролей, плюс Маруся Фомина, Илья Озолин, Александр Алябьев. Возможно, и я сыграю. В общем, такой вот каст. Съемки уже летом.
И для меня эта история о желании добиться успеха в Москве, об обратной стороне этой попытки, о назначении творчества и искусства, о богемном и небогемном.
«Шурале» — режиссерский дебют Алины — вышел в прокат в начале мая. Фильм рассказывает о татарской девушке, которой приходится вернуться в родную деревню, где пропал ее брат. Режиссер исполнила в картине главную роль. Также в кадре появились Максим Матвеев, рэпер Хаски (муж Алины), режиссеры Роман Михайлов и Евгений Сангаджиев (сериал «Happy End»!), актеры Сергей Гилев, Мария Мацель, Рузиль Минекаев и Геннадий Блинов.
Съемки второго фильма «Амальгама» стартуют уже этим летом. По информации проекта «Русское кино в топе», вместе с Сергеем Бугаевым-Африкой, Марусей Фоминой, Ильей Озолиным и Александром Алябьевым к касту может присоединиться Алена Михайлова («Чики», «Преступление и наказание»).
29 мая Алина Насибуллина и Ирина Шульженко представят сценарий «Амальгамы» на киночитке проекта «НИЭЛИТНИМАСС» в петербургском «Невидимом театре». «В основе сценария — три сюжетные линии о людях, одержимых искусством: художниках, галеристах и арт-дилерах. Героев объединяет история загадочной картины под названием "Амальгама"», — рассказали Насибуллина и Шульженко организаторам читки. Алина и Ирина приедут из Москвы вместе с командой актеров.
Киночитка состоится 29 мая в 18:00 (сбор с 17:30) на Кожевенной линии, 34. Подробности о съемках станут известны позже.
