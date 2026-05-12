От сумы и от тюрьмы: каким получился фильм «Коммерсант» с Александром Петровым и рэпером Хаски?

В российском прокате идет фильм «Коммерсант» по роману Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет», где солируют Александр Петров и музыкант Хаски. Собака.ru рассказывает, почему картину стоит воспринимать скорее как христианскую притчу о смирении и прощении, нежели как очередное кино про лихие девяностые.
Подтянутый молодой мужчина по имени Андрей, имеющий огонек в глазах и другие полезные навыки (Александр Петров), живет свою лучшую жизнь в 1996 году. У него есть жена Ирма (Елизавета Базыкина), маленький сын, красный BMW-купе 8-й серии (редкий даже по тем временам) — а еще не вполне легальный, но очень прибыльный бизнес. Вместе со своим лучшим другом Мишей (Михаил Тройник) они держат подпольный банк — подвал с бронированной дверью и черной бухгалтерией, через которую можно провести транш куда угодно: хоть в Швейцарию, хоть в офшор на тропическом острове.
Когда к ним обращается несколько эксцентричный фармацевтический магнат с прозвищем Аптекарь (явно списанный с Владимира Брынцалова, его сыграл Карэн Бадалов), все, кажется, должно сложиться идеально — на сделках с ним можно заработать миллионы долларов. Как обычно и бывает в таких случаях, все идет по-другому: после первого успеха друзей в офис банка приезжают специальные люди в форме (с бензорезом и автоматическим оружием) и кладут участников истории лицом в пол.
Диалог со следователем (Артур Иванов, Джем из «Лихих») тоже не клеится. В итоге друзья становятся перед выбором: один остается на свободе, а другой отправляется в СИЗО. Подброшенная монетка решает — в заключение на время расследования ненадолго едет Андрей, но перспектива быстро вернуться на свободу тает со скоростью кусочка льда на жаре. Впрочем, вместо улетевшего за границу со всеми деньгами друга он находит других товарищей по несчастью — местного распорядителя порядками в камере на сотню с лишним человек Славу в исполнении рэпера Хаски (на жаргоне это называется «смотрящий») и прочих интересных людей сложной судьбы.
Классический пример истории, которая настоялась: Андрей Рубанов опубликовал автобиографический роман «Сажайте, и вырастет» в 2006 году за свой счет, не особенно рассчитывая на сногсшибательный успех. Но основанная на личном опыте ведения бизнеса и последующего заключения (около трех лет в «Лефортово» и «Матросской тишине») книга неожиданно стала локальным хитом — дело дошло до финала премии «Нацбест». Экранизация была вопросом времени — даже странно, что она случилась через 20 лет и взялись за нее дебютанты: братья Федор и Никита Кравчуки.
Тем интереснее наблюдать, как с материалом обращаются люди, которые просто даже близко не застали эпоху (один 1999 года рождения, другой — 2001-го). Не будет спойлером сообщить, что вышло по-своему очаровательно: по крайней мере, авторы не делают демонстративный акцент на приметах времени (разве что бросается в глаза уже упомянутый красный BMW), а концентрируются на самой истории.
Быт арестантов здесь показан с правильными интонациями для фильма о закрытом мужском сообществе — будь то армия, следственный изолятор или условная вахта где-нибудь в глухой тайге. От клипового монтажа поначалу может укачать даже подготовленного зрителя (да и в целом моментами все происходящее становится похожим на фильм «Духless»), но после попадания главного героя за решетку ситуация стабилизируется. Основные мысли переданы более чем четко — и на первом уровне вполне укладываются в смысловую канву классических русских поговорок. От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Нормально делай — нормально будет. Поживем — увидим, доживем — узнаем, выживем — учтем.
С другой стороны, в «Коммерсанте» много времени посвящено христианской морали. Убедительный Петров и очень органичный Хаски (который одинаково хорошо смотрелся и в картинах Романа Михайлова, и в недавно вышедшем «Шурале» своей жены Алины Насибуллиной) на двоих разыгрывают историю о вере с соответствующими библейскими вопросами. Что нужно просить у Бога? (правильный ответ — терпения). А сколько раз прощать брату своему, согрешающему против тебя? Хотя в фильме и не звучит эта цитата из Евангелия от Матфея, ее не лишним будет вспомнить: не до семи раз, а до семижды семидесяти раз. То есть, в общем, до бесконечности.
