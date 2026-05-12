От сумы и от тюрьмы: каким получился фильм «Коммерсант» с Александром Петровым и рэпером Хаски?

Тем интереснее наблюдать, как с материалом обращаются люди, которые просто даже близко не застали эпоху (один 1999 года рождения, другой — 2001-го). Не будет спойлером сообщить, что вышло по-своему очаровательно: по крайней мере, авторы не делают демонстративный акцент на приметах времени (разве что бросается в глаза уже упомянутый красный BMW), а концентрируются на самой истории.



Быт арестантов здесь показан с правильными интонациями для фильма о закрытом мужском сообществе — будь то армия, следственный изолятор или условная вахта где-нибудь в глухой тайге. От клипового монтажа поначалу может укачать даже подготовленного зрителя (да и в целом моментами все происходящее становится похожим на фильм «Духless»), но после попадания главного героя за решетку ситуация стабилизируется. Основные мысли переданы более чем четко — и на первом уровне вполне укладываются в смысловую канву классических русских поговорок. От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Нормально делай — нормально будет. Поживем — увидим, доживем — узнаем, выживем — учтем.

С другой стороны, в «Коммерсанте» много времени посвящено христианской морали. Убедительный Петров и очень органичный Хаски (который одинаково хорошо смотрелся и в картинах Романа Михайлова, и в недавно вышедшем «Шурале» своей жены Алины Насибуллиной) на двоих разыгрывают историю о вере с соответствующими библейскими вопросами. Что нужно просить у Бога? (правильный ответ — терпения). А сколько раз прощать брату своему, согрешающему против тебя? Хотя в фильме и не звучит эта цитата из Евангелия от Матфея, ее не лишним будет вспомнить: не до семи раз, а до семижды семидесяти раз. То есть, в общем, до бесконечности.

