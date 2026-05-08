Что смотреть дома на этой неделе: «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном, «Космическая собака Лида» и третий сезон «Террора»

Фильм «Космическая собака Лида» (16+)

Подростковая фантастика о 13-летнем мальчике Игоре (Данила Харенко), который с помощью вернувшейся из космического полета собаки Лиды встречает себя взрослого (Евгений Ткачук). Тот рассказывает, что его отец-космонавт (Сергей Безруков) скоро погибнет при взрыве ракеты — тогда обе версии Игорька и Лида мчатся на Байконур, чтобы изменить будущее. Также в фильме снялись Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Саша Бортич, Алексей Макаров и другие. Режиссер — Евгений Сангаджиев (Happy End).

С 7 мая, «Кинопоиск», «Иви», Okko