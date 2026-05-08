Что смотреть дома на этой неделе: «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном, «Космическая собака Лида» и третий сезон «Террора»

А также — сиквел «Я иду искать», продолжение «Амандаленда» и новые приключения Кузи из «Универа». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Космос засыпает» (16+)
Фильм-притча дебютанта Антона Мамыкина о студенте-ракетостроителе Паше (Марк Эйдельштейн), который из-за семейной трагедии вынужден вернуться в свой занесенный песком крошечный поселок Шойна. Также в картине, собравшей в этом году солидный урожай призов на фестивале «Дух огня», снялись Дарья Екамасова, Никита Конкин, Софья Воронцова и Тихон Котрелев.
С 4 мая, «Кинопоиск», Start, «Иви», Okko, Wink
Фильм «Космическая собака Лида» (16+)
Подростковая фантастика о 13-летнем мальчике Игоре (Данила Харенко), который с помощью вернувшейся из космического полета собаки Лиды встречает себя взрослого (Евгений Ткачук). Тот рассказывает, что его отец-космонавт (Сергей Безруков) скоро погибнет при взрыве ракеты — тогда обе версии Игорька и Лида мчатся на Байконур, чтобы изменить будущее. Также в фильме снялись Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Саша Бортич, Алексей Макаров и другие. Режиссер — Евгений Сангаджиев (Happy End).
С 7 мая, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Сериал «Террор» / The Terror, 3 сезон (18+)
Третий сезон антологии основан на романе Виктора Лаваля «Дьявол в серебре». Рабочий по имени Пеппер (Дэн Стивенс из «Прогулки среди могил») попадает в психиатрическую лечебницу, где ему придется противостоять врачам, другим пациентам и потустороннему существу, которое питается страданиями местных обитателей. Режиссером проекта стала Карин Кусама («Тело Дженнифер» и «Шершни»).
С 7 мая, AMC
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТЕТЬ
Сериал «Кузя. Путь к успеху», премьера (18+)
Виталий Гогунский возвращается к роли Кузи из «Универа»: после окончания учебы он возвращается в родное село Агаповка, где внезапно становится председателем колхоза и вынужден бороться со строительством платной трассы. Также в проекте снялись Анатолий Кот, Ника Вигель и Денис Бузин, а режиссером выступил Александр Назаров, до этого снимавший «Беляковых в отпуске».
С 4 мая, ТНТ
Фильм «Я иду искать 2» / Ready or Not 2: Here I Come (18+)
Сиквел кровавого экшена семилетней давности — по сюжету Грейс (Самара Уивинг) приходит в себя в больнице, но вновь оказывается втянутой в безумную игру. Среди других актеров — Элайджа Вуд, Сара Мишель Геллар и мастер боди-хоррора Дэвид Кроненберг. Режиссеры остались прежними — Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.
С 5 мая, Prime Video, Apple TV
Сериал «Амандаленд» / Amandaland, 2 сезон (18+)
Продолжение британского комедийного сериала о разведенной женщине по имени Аманда (Люси Панч, «Дерзость»), которая после вынужденного переезда в не самый благополучный район Лондона с переменным успехом воспитывает там детей-подростков и адаптируется к новой реальности. Шоураннером выступил Лоуренс Рикард («Призраки»).
C 6 мая, BBC One
