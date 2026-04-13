Спецпоказ фильма Сокурова «Записная книжка режиссера» включили в программу 48-го ММКФ

Премьера документального проекта состоялась в августе 2025-го на Венецианском кинофестивале.
Документальный фильм Александра Сокурова «Записная книжка режиссера» добавили в секцию спецпоказов 48-го Московского международного кинофестиваля. Кинематографист снял проект по дневникам, которые вел с 1957 по 1991 год.
Мировая премьера картины состоялась 28 августа 2025 года на Венецианском кинофестивале вне конкурсной программы. Показ в рамках ММКФ состоится 19 апреля в 12:00 в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» — фильм представит сам режиссер.
Александр Сокуров
о работе «Записная книжка режиссера»:
Это не публицистика и не политика. Это попытка художественного осмысления времени, гуманитарная работа по сбору камней, которые разбросали наши предшественники. Это передача лирическими и драматическими средствами ощущения времени, в котором жил я и жили мои соотечественники — я имею в виду советских людей, — и тех общих тревог, которые мы испытывали тогда. И это не только о том, как жил небольшой город Ленинград, но и о том, что происходило вокруг Ленинграда и во всем мире. Это фильм о рабочих людях, о заводах, о крестьянах, о культуре, о науке, о технологии, о технике — о том, из чего складывалась жизнь этого маленького, но на самом деле великого города. В фильме много музыки и очень много исторических документов о событиях в мире и в городе. Даже для иностранного зрителя там найдется много фактов об их собственной жизни — о том, что они давно забыли или, может быть, на что никогда не обращали внимание.
В этом году ММКФ пройдет с 16 по 23 апреля. Фильмом открытия станет драма «Ангелы Ладоги» с Тихоном Жизневским о спортсменах-буеристах периода блокады, снятая в Петербурге. В конкурсе «Русские премьеры» участвуют новая работа Романа Михайлова «Песни джиннов» и фильм Алины Насибуллиной «Шурале» с Максимом Матвеевым, Хаски, Сергеем Гилевым и Марией Мацель (Михайлов там тоже есть!).
В жюри основного конкурса вошли режиссер Прасанна Витанаге (председатель, Шри-Ланка), Иван И. Твердовский («Панические атаки»), актрисы Дарья Екамасова («Анора», «Космос засыпает») и Цзинь Ша, режиссеры Махмут Фазыл Джошкун из Турции и Хавьер Ребольо — из Испании. Конкурс «Русские премьеры» судят режиссеры Владимир Котт и Антон Маслов («Отель Элеон»), а также актриса Анна Банщикова («Метод 3»).
Конкурс документального кино будут оценивать режиссеры Даниэле Чини (председатель, Италия), Пань Чжици из Китая и Владимир Головнев («Цинга»). В жюри короткометражного конкурса — Георгий Кимулис (Греция), Масаки Иноуэ (Япония) и актриса Кристина Асмус.
Основная площадка — московский киноцентр «Октябрь». Расписание показов появится позже.
18+
Комментарии (0)