Стартовали съемки байопика о советских артистах цирка с Кологривым, Прилучным, Минекаевым и рэпером Mayot

Премьеру «Цирка» планируют на 2027 год.
В Москве начались съемки байопика с элементами фэнтези «Цирк», посвященного цирковым артистам СССР. В кадре появятся актеры Рузиль Минекаев, Никита Кологривый, Павел Прилучный, Ангелина Стречина, Григорий Верник, а также рэпер Mayot (Артем Никитин).
В центре сюжета — эквилибрист Лев Осинский (Рузиль Минекаев). Пройдя через тяжелые испытания и потеряв руку на фронте во время Великой Отечественной войны, он не отказывается от мечты и продолжает выступать. В 1950 году Осинский исполняет уникальный эквилибристический номер без одной руки, который до сих пор не смог повторить никто в мире.
Режиссирует картину Олеся Кустова («Пропавшие без вести»). Продюсерами выступили Эдгард Запашный, Марика Михарева, Андрей Гор, Олег Евдокименко и Маша Бордовских. Над сценарием работал тандем Алексея Тагушева и Марианны Сокольской («Уголь», «Мой чужой ребенок»).
«Цирк» выйдет на экраны в 2027 году.
12+
Комментарии (0)