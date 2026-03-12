Стартовали съемки байопика о советских артистах цирка с Кологривым, Прилучным, Минекаевым и рэпером Mayot

В Москве начались съемки байопика с элементами фэнтези «Цирк», посвященного цирковым артистам СССР. В кадре появятся актеры Рузиль Минекаев, Никита Кологривый, Павел Прилучный, Ангелина Стречина, Григорий Верник, а также рэпер Mayot (Артем Никитин).

В центре сюжета — эквилибрист Лев Осинский (Рузиль Минекаев). Пройдя через тяжелые испытания и потеряв руку на фронте во время Великой Отечественной войны, он не отказывается от мечты и продолжает выступать. В 1950 году Осинский исполняет уникальный эквилибристический номер без одной руки, который до сих пор не смог повторить никто в мире.