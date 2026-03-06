Что смотреть дома на этой неделе: «Чебурашка 2», «Молодой Шерлок» Гая Ричи и Сидни Суини в «Горничной»

Фильм «Чебурашка 2» (6+)

Сиквел переосмысления классики советской анимации и главный кассовый хит каникул (с огромной долей вероятности, и всего 2026 года). В продолжении Чебурашка (его по-прежнему озвучивает Ольга Кузьмина) взрослеет и активно ругается с Геной (Сергей Гармаш). Подростковый бунт приводит к уходу из дома вместе с друзьями, а взрослым приходится отправиться на их поиски и попытаться вновь найти общий язык.

В каст вернулись Елена Яковлева, Федор Добронравов, Дмитрий Лысенков и многие другие. Не изменился и режиссер — это автор первой части Дмитрий Дьяченко.

С 7 марта, Start