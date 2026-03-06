Что смотреть дома на этой неделе: «Чебурашка 2», «Молодой Шерлок» Гая Ричи и Сидни Суини в «Горничной»

А также — победитель Венецианского фестиваля «Отец мать сестра брат» Джима Джармуша, семейная сага «Время Счастливых», эротическая драма «Владимир» с Рэйчел Вайс и Лео Вудаллом, второй сезон «Третьего лишнего», Стив Карелл в комедии «Рустер» и боевик «Военная машина». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Чебурашка 2» (6+)
Сиквел переосмысления классики советской анимации и главный кассовый хит каникул (с огромной долей вероятности, и всего 2026 года). В продолжении Чебурашка (его по-прежнему озвучивает Ольга Кузьмина) взрослеет и активно ругается с Геной (Сергей Гармаш). Подростковый бунт приводит к уходу из дома вместе с друзьями, а взрослым приходится отправиться на их поиски и попытаться вновь найти общий язык.
В каст вернулись Елена Яковлева, Федор Добронравов, Дмитрий Лысенков и многие другие. Не изменился и режиссер — это автор первой части Дмитрий Дьяченко.
С 7 марта, Start
Фильм «Горничная» / The Housemaid (18+)
Триллер с Сидни Суини («Эйфория»), которая играет горничную, устроившуюся на работу к загадочной семье богачей — в процессе выясняется, что их особняк хранит в себе очень много страшных тайн. Среди других заметных персонажей каста — Аманда Сайфред, а режиссером проекта выступил один из авторов «Офиса» Пол Фиг.
C 5 марта, «Кинопоиск», «Иви», «Кион», Start, Okko, Wink
Сериал «Молодой Шерлок» / Young Sherlock, премьера (18+)
Новый амбициозный проект Гая Ричи о легендарном сыщике (впрочем, никак не связанный с его же дилогией с Робертом Дауни мл. в главной роли). В сериале действие происходит в 1870-х, когда Шерлоку (Хиро Файнс Тиффин, «Министерство неджентльменских дел») было 19 и он учился в Оксфорде. Также в касте — Макс Айронс, Колин Ферт и Наташа Макэлхоун.
С 4 марта, Prime Video
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Мотай!», премьера (18+)
Продолжение комедийного сериала о киносъемках в колонии «Камера Мотор». После того, как герой первой части Коля выходит на свободу и работать режиссером в месте заключения становится некому, локальный начальник (Дмитрий Колчин) взваливает творческий процесс на плечи нового заключенного — Матвея (Константин Крюков). Шоураннер не поменялся — это по-прежнему Саша Абдуллаев с командой.
Со 2 марта, ТНТ, Okko
Фильм «Отец мать сестра брат» / Father Mother Sister Brother (18+)
Победитель Венецианского фестиваля 2025 года: режиссер Джим Джармуш триумфально вернулся в кино с первым за шесть лет фильмом, состоящим из нескольких новелл. В каждой из них повзрослевшие дети едут к родителям в три разных города — Нью-Йорк, Париж и Дублин. Фирменная разговорно-абсурдистская манера повествования режиссера на месте, как и блестящий каст из Тома Уэйтса, Адама Драйвера, Шарлотты Рэмплинг и Кейт Бланшетт.
С 3 марта, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink
Сериал «Охота» / Traqués, премьера (18+)
Охотник Франк (Бенуа Мажимель из «Пианистки») вместе с друзьями во время очередного выхода на промысел сталкивается с агрессивной конкурирующей группой — в результате перестрелки гибнет один из нападавших. Франк сбегает и предпочитает не вспоминать о случившемся, но через некоторое время за ним начинают следить. Режиссером французского триллера стал Седрик Анже («В следующий раз я буду стрелять в сердце»).
С 4 марта, Apple TV
Сериал «Время Счастливых», премьера (18+)
История одной семьи, охватывающая период с конца 1980-х до современности: Иван и Марина Счастливые (Тихон Жизневский и Ольга Лерман) каждый раз им приходится перепридумывать свою жизнь заново, учитывая турбулентные времена. В других ролях — Анна Завтур, Сергей Новосад, Вадим Соснин и Виктория Заболотная, а режиссером выступил автор сериала «Хутор» Илья Силаев.
С 5 марта, Okko, Start
Сериал «Владимир» / Vladimir, премьера (18+)
Эротическая драма о профессоре литературы (ее играет Рэйчел Вайс), которая на фоне распада отношений с мужем из-за его измен (Джон Слэттери) влюбляется в молодого харизматичного писателя Владимира (Лео Вудалл) и оказывается в серьезном этическом тупике. Шоураннером проекта выступила Кейт Робин («Клиент всегда мертв»).
С 5 марта, Netflix
Сериал «Гордость», премьера (18+)
Романтическая комедия о поваре Алане (Алана Чочиева), которой властные кавказские родители приказывают вернуться на родину — и не одной, а с женихом. Брак пока не входит в ее планы, поэтому девушка зовет в Осетию знакомого бармена Макса (Алексей Онежен), чтобы тот произвел на родственников самое неприятное впечатление. Но от комичной авантюры до настоящей любви, по законам жанра, пролегает один короткий шаг. Режиссер — Сергей Арутюнян («Девушки с Макаровым»).
С 5 марта, Wink
Сериал «Третий лишний» / Ted, 2 сезон (18+)
Продолжение сериального приквела одноименной комедии с Марком Уолбергом про невероятно разговорчивого плюшевого медведя. По сюжету старшеклассник-андердог Джон Беннетт (Макс Буркхолдер) встретил игрушечного Теда, и это стало началом большой дружбы. Теперь героям вместе предстоит пережить выпускной Джона. Режиссером второго сезона вновь выступил Сет Макфарлейн, работавший и над оригиналом. Его же голосом говорит медведь.
С 5 марта, Peacock
Сериал «На льду», премьера (18+)
Драма об изнанке фигурного катания: успешная спортсменка Ксения (Ангелина Пахомова, «Золотое дно») возвращается на малую родину, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнера Алексея (Антон Рогачев, «Небесная команда»). Для этого она устраивается в детскую школу для будущих фигуристов, где ей приходится столкнуться со своим бывшим тренером Алевтиной (Виктория Толстоганова), чьи авторитарные методы за эти годы ничуть не изменились. Также в сериале снялись Артем Быстров, Петр Федоров, Мария Ахметзянова и другие, а режиссером выступил Максим Кулагин («По-мужски»).
С 6 марта, Okko
Фильм «Военная машина» / War Machine (18+)
Старомодный (в хорошем смысле) боевик об отряде элитных рейнджеров, столкнувшихся в лесу с тяжеловооруженным и очень враждебным боевым роботом. В касте — звезда «Ричера» и «Министерства неджентльменских дел» Алан Ричсон, а также Деннис Куэйд и Джай Кортни. Режиссером выступил Патрик Хьюз «Телохранитель киллера».
С 6 марта, Netflix
Сериал «Рустер» / Rooster, премьера (18+)
Комедия автора «Клиники», «Теда Лассо» и «Терапии» Билла Лоуренса о популярном писателе Греге (Стив Карелл), который приезжает в студенческий кампус помириться с работающей там дочерью (Чарли Клайв) и провести несколько семинаров. Но в итоге с головой погружается в местные перипетии.
С 8 марта, HBO
