Что смотреть дома на этой неделе: «Чебурашка 2», «Молодой Шерлок» Гая Ричи и Сидни Суини в «Горничной»

А также — победитель Венецианского фестиваля «Отец мать сестра брат» Джима Джармуша, семейная сага «Время Счастливых», эротическая драма «Владимир» с Рэйчел Вайс и Лео Вудаллом, второй сезон «Третьего лишнего», Стив Карелл в комедии «Рустер» и боевик «Военная машина». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, телеканал «Россия», при участии киностудия «Союзмультфильм», при поддержке Фонда кино, 2025

Фильм «Чебурашка 2» (6+)

Сиквел переосмысления классики советской анимации и главный кассовый хит каникул (с огромной долей вероятности, и всего 2026 года). В продолжении Чебурашка (его по-прежнему озвучивает Ольга Кузьмина) взрослеет и активно ругается с Геной (Сергей Гармаш). Подростковый бунт приводит к уходу из дома вместе с друзьями, а взрослым приходится отправиться на их поиски и попытаться вновь найти общий язык.

В каст вернулись Елена Яковлева, Федор Добронравов, Дмитрий Лысенков и многие другие. Не изменился и режиссер — это автор первой части Дмитрий Дьяченко.

С 7 марта, Start

Lionsgate, Hidden Pictures, Feigco Entertainment, 2025

Фильм «Горничная» / The Housemaid (18+)

Триллер с Сидни Суини («Эйфория»), которая играет горничную, устроившуюся на работу к загадочной семье богачей — в процессе выясняется, что их особняк хранит в себе очень много страшных тайн. Среди других заметных персонажей каста — Аманда Сайфред, а режиссером проекта выступил один из авторов «Офиса» Пол Фиг.

C 5 марта, «Кинопоиск», «Иви», «Кион», Start, Okko, Wink

Motive Pictures, Inspirational Entertainment, Amazon MGM Studios, Toff Guy Films, 2026

Сериал «Молодой Шерлок» / Young Sherlock, премьера (18+)

Новый амбициозный проект Гая Ричи о легендарном сыщике (впрочем, никак не связанный с его же дилогией с Робертом Дауни мл. в главной роли). В сериале действие происходит в 1870-х, когда Шерлоку (Хиро Файнс Тиффин, «Министерство неджентльменских дел») было 19 и он учился в Оксфорде. Также в касте — Макс Айронс, Колин Ферт и Наташа Макэлхоун.

С 4 марта, Prime Video

РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН, ТНТ, 2026

Сериал «Мотай!», премьера (18+)

Продолжение комедийного сериала о киносъемках в колонии «Камера Мотор». После того, как герой первой части Коля выходит на свободу и работать режиссером в месте заключения становится некому, локальный начальник (Дмитрий Колчин) взваливает творческий процесс на плечи нового заключенного — Матвея (Константин Крюков). Шоураннер не поменялся — это по-прежнему Саша Абдуллаев с командой.

Со 2 марта, ТНТ, Okko

Animal Kingdom, CG Cinéma, Cinema Inutile, Cofiloisirs, Exoskeleton, 2025

Фильм «Отец мать сестра брат» / Father Mother Sister Brother (18+)

Победитель Венецианского фестиваля 2025 года: режиссер Джим Джармуш триумфально вернулся в кино с первым за шесть лет фильмом, состоящим из нескольких новелл. В каждой из них повзрослевшие дети едут к родителям в три разных города — Нью-Йорк, Париж и Дублин. Фирменная разговорно-абсурдистская манера повествования режиссера на месте, как и блестящий каст из Тома Уэйтса, Адама Драйвера, Шарлотты Рэмплинг и Кейт Бланшетт.

С 3 марта, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink

Gaumont Television, 2026

Сериал «Охота» / Traqués, премьера (18+)

Охотник Франк (Бенуа Мажимель из «Пианистки») вместе с друзьями во время очередного выхода на промысел сталкивается с агрессивной конкурирующей группой — в результате перестрелки гибнет один из нападавших. Франк сбегает и предпочитает не вспоминать о случившемся, но через некоторое время за ним начинают следить. Режиссером французского триллера стал Седрик Анже («В следующий раз я буду стрелять в сердце»).

С 4 марта, Apple TV

START, Okko, при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), 2026

Сериал «Время Счастливых», премьера (18+)

История одной семьи, охватывающая период с конца 1980-х до современности: Иван и Марина Счастливые (Тихон Жизневский и Ольга Лерман) каждый раз им приходится перепридумывать свою жизнь заново, учитывая турбулентные времена. В других ролях — Анна Завтур, Сергей Новосад, Вадим Соснин и Виктория Заболотная, а режиссером выступил автор сериала «Хутор» Илья Силаев.

С 5 марта, Okko, Start

20th Television, 2026

Сериал «Владимир» / Vladimir, премьера (18+)

Эротическая драма о профессоре литературы (ее играет Рэйчел Вайс), которая на фоне распада отношений с мужем из-за его измен (Джон Слэттери) влюбляется в молодого харизматичного писателя Владимира (Лео Вудалл) и оказывается в серьезном этическом тупике. Шоураннером проекта выступила Кейт Робин («Клиент всегда мертв»).

С 5 марта, Netflix

Институт развития интернета (АНО «ИРИ»), НМГ Студия, Видеопрокат, Видеосервис Wink, 2026

Сериал «Гордость», премьера (18+)

Романтическая комедия о поваре Алане (Алана Чочиева), которой властные кавказские родители приказывают вернуться на родину — и не одной, а с женихом. Брак пока не входит в ее планы, поэтому девушка зовет в Осетию знакомого бармена Макса (Алексей Онежен), чтобы тот произвел на родственников самое неприятное впечатление. Но от комичной авантюры до настоящей любви, по законам жанра, пролегает один короткий шаг. Режиссер — Сергей Арутюнян («Девушки с Макаровым»).

С 5 марта, Wink

Fuzzy Door Productions, MRC Television, Media Rights Capital (MRC), Universal Content Productions (UCP), 2026

Сериал «Третий лишний» / Ted, 2 сезон (18+)

Продолжение сериального приквела одноименной комедии с Марком Уолбергом про невероятно разговорчивого плюшевого медведя. По сюжету старшеклассник-андердог Джон Беннетт (Макс Буркхолдер) встретил игрушечного Теда, и это стало началом большой дружбы. Теперь героям вместе предстоит пережить выпускной Джона. Режиссером второго сезона вновь выступил Сет Макфарлейн, работавший и над оригиналом. Его же голосом говорит медведь.

С 5 марта, Peacock

Gold Style Entertainment, ГС-студия, Okko, Russian Code, 2026

Сериал «На льду», премьера (18+)

Драма об изнанке фигурного катания: успешная спортсменка Ксения (Ангелина Пахомова, «Золотое дно») возвращается на малую родину, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнера Алексея (Антон Рогачев, «Небесная команда»). Для этого она устраивается в детскую школу для будущих фигуристов, где ей приходится столкнуться со своим бывшим тренером Алевтиной (Виктория Толстоганова), чьи авторитарные методы за эти годы ничуть не изменились. Также в сериале снялись Артем Быстров, Петр Федоров, Мария Ахметзянова и другие, а режиссером выступил Максим Кулагин («По-мужски»).

С 6 марта, Okko

Emu Creek Pictures, Ground Control, Hidden Pictures, Huge Films, Lionsgate, 2026

Фильм «Военная машина» / War Machine (18+)

Старомодный (в хорошем смысле) боевик об отряде элитных рейнджеров, столкнувшихся в лесу с тяжеловооруженным и очень враждебным боевым роботом. В касте — звезда «Ричера» и «Министерства неджентльменских дел» Алан Ричсон, а также Деннис Куэйд и Джай Кортни. Режиссером выступил Патрик Хьюз «Телохранитель киллера».

С 6 марта, Netflix

Doozer, Warner Bros. Television, 2026

Сериал «Рустер» / Rooster, премьера (18+)

Комедия автора «Клиники», «Теда Лассо» и «Терапии» Билла Лоуренса о популярном писателе Греге (Стив Карелл), который приезжает в студенческий кампус помириться с работающей там дочерью (Чарли Клайв) и провести несколько семинаров. Но в итоге с головой погружается в местные перипетии.

С 8 марта, HBO

