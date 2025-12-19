Что смотреть дома на этой неделе: новый сезон «Фоллаута», победитель Канн «Простая случайность» и продолжение «Эмили в Париже»

А также — военная драма «Август» с Сергеем Безруковым, антиутопия «Бегущий человек» Эдгара Райта, мультфильм «Финник 2» и драмы «Сентиментальная ценность» и «Соленая тропа». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Фоллаут» / Fallout, 2 сезон (18+)
Продолжение масштабной художественной адаптация серии видеоигр про выживании в постапокалиптическом мире, которая понравится не только фанатам оригинала. Среди героев — юная Люси (Элла Пернелл из «Шершней»), вынужденная покинуть подземное убежище, оруженосец Маркус (Аарон Мотен) из организации Братство Стали, а также мутант и охотник за головами Гуль (Уолтон Гоггинс). Подробно о проекте мы рассказывали здесь.
В новом сезоне персонажи отправляются в Нью-Вегас — одну из самых популярных локаций во вселенной игры. Ведущим режиссером и шоураннером проекта по-прежнему выступает Джонатан Нолан.
С 16 декабря, Prime Video
Фильм «Сентиментальная ценность» / Affeksjonsverdi (18+)
Драма Йоакима Триера («Громче, чем бомбы», «Худший человек на свете») получила Гран-при жюри Каннского кинофестиваля-2025. По сюжету сестры-актрисы (Ренате Реинсве и Инга Ибсдоттер Лиллеос) похоронили мать. Дом, в котором жили несколько поколений, опустел, но женщины не отчаиваются — их связывают близкие отношения. Дисгармонию вносит внезапно появившийся отец — гениальный режиссер (Стеллан Скарсгард). После 15 лет отсутствия тот приглашает одну из дочерей исполнить главную роль в его новом фильме.
С 18 декабря, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Фильм «Простая случайность» / Yek tasadef sadeh (18+)
Картина Джафара Панахи в этом году получила «Золотую пальмовую ветвь» — главный приз Каннского кинофестиваля. По сюжету мужчина едет домой с семьей и сбивает собаку, так он оказывается в автомастерской, где работник узнает в нем человека, пытавшего его в тюрьме. Так «простая случайность» запускает машину мести — бывшая жертва похищает мучителя и готова сама вступить в круг насилия, похоронив того заживо. Правда, прежде чем приступать к расправе, благоразумно решает удостовериться в личности экс-офицера — в этом ему помогают другие пострадавшие.
C 16 декабря, Prime Video
Сериал «Эмили в Париже» / Emily in Paris, 5 сезон (16+)
Новый сезон гилти-плеже-сериала о приключениях американки Эмили (Лили Коллинз), влюбившейся в европейскую атмосферу. На этот раз героиня отправится в Италию к новому бойфренду, бонус — прогулки по Риму и Венеции, паста, пицца и яркие кэмп-аутфиты.
За историю по-прежнему отвечает Даррен Стар («Секс в большом городе»), написавший сценарии к предыдущим сезонам.
С 18 декабря, Netflix
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Август» (18+)
Масштабный проект о Великой Отечественной и очередная экранизация романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого…». На территории Беларуси группа диверсантов и офицеры СМЕРША ведут между собой сложную стратегическую игру с очень высокой ценой ошибки — на кону успех наступления советских войск.
Создатели постарались собрать дрим-тим для российского зрительского кино: режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев («Любовь Советского Союза», «Союз спасения. Время гнева»), сценарист Сергей Снежкин («Империя под ударом», «Брежнев», «Похороните меня за плинтусом») и мощный каст — Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Эльдар Калимулин и другие.
С 15 декабря, «Кинопоиск», Wink, Okko, «Иви», «Кион»
Фильм «Бегущий человек» / The Running Man (18+)
Ремейк классической экранизации антиутопии Стивена Кинга — на этот раз в версии режиссера «Зомби по имени Шон» и «Малыша на драйве» Эдгара Райта. Концептуально сюжет не изменился: главный герой по имени Бен (Глен Пауэлл) вынужден участвовать в антигуманном шоу, чтобы заработать деньги на лечение дочки — для этого ему придется 30 дней скрываться от наемных убийц и камер, транслирующих происходящее в прямом эфире.
Также в картине снялись Колман Доминго, Джош Бролин, Майкл Сера и другие.
С 16 декабря, Prime Video
Сериал «Метод Тутберидзе», премьера (18+)
Документальный сериал о топ-тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе, вырастившей нескольких олимпийских чемпионок. Акцент сделан на закулисных съемках из ее школы, которая славится своей закрытостью. Выходить эпизоды будут по мере появления контента: будь то материалы с тренировок. мастер-классы или эксклюзивные интервью.
С 15 декабря, Okko
Сериал «Великий и могучий», премьера (18+)
Комедийный сериал о перевоспитании и диалоге культур: классический гопник Игорь (Семен Молоканов из сериала «Зема») влюбляется в девушку Лизу (Екатерина Ильина, «Конец света»), но по требованию ее властной мамы вынужден учиться разговаривать литературным языком под руководством сурового филолога Нины Владимировны (Елена Сафонова). Отношения педагога и ученика принимают неожиданную форму — пока один открывает для себя мир классической литературы, другая внезапно проявляет криминальный талант. Режиссером проекта выступил Алексей Кокорин («Возраст 100»).
С 15 декабря, Premier
Фильм «Сущность» / The Thing with Feathers (18+)
Британский хоррор с Бенедиктом Камбербэтчем в роли овдовевшего художника-иллюстратора — его с двумя сыновьями начинает терроризировать загадочное существо по имени Ворон, сошедшее с его картины и питающееся человеческими страхами. Режиссером проекта выступил Дилан Саузерн.
С 16 декабря, Apple TV
Фильм «Соленая тропа» / The Salt Path (18+)
Камерная мелодрама с Джиллиан Андерсон и Джейсоном Айзексом. Они играют супружескую пару, отправившуюся в длительное пешее путешествие по самому длинному маршруту Великобритании — Соленой тропе. С помощью хайкинга они пытаются преодолеть жизненный кризис и пересмотреть свои отношения.
Одноименный автобиографический бестселлер Рейнор Уинн экранизировала Марианн Эллиотт («Загадочное ночное убийство собаки»).
С 18 декабря, «Кинопоиск», «Иви»
Сериал «Метод», 2-я часть 3 сезон (18+)
Возвращение охотника на маньяков Родиона Меглина в исполнении Константина Хабенского. Спустя пять лет после событий второго сезона он собирает очень специфическую команду помощников — убийцы и прочие девианты будут помогать ему искать других убийц. В касте — Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Анна Савранская, Егор Кенжаметов и другие. Режиссер — постановщик первого сезона Юрий Быков, решивший вернуться к популярному проекту.
С 18 декабря, «Кинопоиск»
Фильм «Финник 2» (6+)
Сиквел популярного мультфильма о домовом Финнике и его подруге, девочке Кристине. Спустя год после событий первой части заглавный герой случайно потерял невидимость. Чтобы все исправить и спасти других домовых, друзьям предстоит отыскать волшебный посох.
Режиссер и сценарист проекта не изменился — это Денис Чернов, первый режиссер «Смешариков».
С 19 декабря, «Кинопоиск», Wink, Okko
Фильм «Дело семейное» / Adulthood (18+)
Брат и сестра Ноа и Мэг (Джош Гэд из «Авеню 5» и Кая Скоделарио из «Молокососов») собираются продать родительский дом, но внезапно находят в подвале труп соседки. Ситуация усугубляются, когда на пороге появляется причастное к этому старшее поколение, которое не горит желанием попасть за решетку. В черной комедии также снялись Энтони Кэрриган («Барри»), Билли Лурд («Шоугерл») и другие. В режиссерском кресле — Алекс Уинтер («Дети шоу-бизнеса»).
С 20 декабря, Okko
Сериал Амадей» / Amadeus, премьера (18+)
Проект по пьесе Питера Шеффера, которая когда-то стала основой оскароносного фильма Милоша Формана. Историю о таланте и зависти, гении и злодействе перенесли в многосерийный формат, а режиссерами выступили Джулиан Фарино («Футболисты») и Элис Сибрайт («Сексуальное просвещение»).
В касте — Уилл Шарп, Пол Беттани, Оливия-Мэй Баррет и другие.
С 21 декабря, Sky
