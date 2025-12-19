Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Что смотреть дома на этой неделе: новый сезон «Фоллаута», победитель Канн «Простая случайность» и продолжение «Эмили в Париже»

А также — военная драма «Август» с Сергеем Безруковым, антиутопия «Бегущий человек» Эдгара Райта, мультфильм «Финник 2» и драмы «Сентиментальная ценность» и «Соленая тропа». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Amazon Studios, Kilter Films, Amazon MGM Studios, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, 2025

Сериал «Фоллаут» / Fallout, 2 сезон (18+)

Продолжение масштабной художественной адаптация серии видеоигр про выживании в постапокалиптическом мире, которая понравится не только фанатам оригинала. Среди героев — юная Люси (Элла Пернелл из «Шершней»), вынужденная покинуть подземное убежище, оруженосец Маркус (Аарон Мотен) из организации Братство Стали, а также мутант и охотник за головами Гуль (Уолтон Гоггинс). Подробно о проекте мы рассказывали здесь.

В новом сезоне персонажи отправляются в Нью-Вегас — одну из самых популярных локаций во вселенной игры. Ведущим режиссером и шоураннером проекта по-прежнему выступает Джонатан Нолан.

С 16 декабря, Prime Video

Arte France Cinéma, Film i Väst, BBC Film, Zentropa Entertainments, MK2 Productions, Zentropa International Sweden, Komplizen Film, Mer Film, Eye Eye Pictures, Lumen Production, 2025

Фильм «Сентиментальная ценность» / Affeksjonsverdi (18+)

Драма Йоакима Триера («Громче, чем бомбы», «Худший человек на свете») получила Гран-при жюри Каннского кинофестиваля-2025. По сюжету сестры-актрисы (Ренате Реинсве и Инга Ибсдоттер Лиллеос) похоронили мать. Дом, в котором жили несколько поколений, опустел, но женщины не отчаиваются — их связывают близкие отношения. Дисгармонию вносит внезапно появившийся отец — гениальный режиссер (Стеллан Скарсгард). После 15 лет отсутствия тот приглашает одну из дочерей исполнить главную роль в его новом фильме.

С 18 декабря, «Кинопоиск», «Иви», Okko

arte France Cinéma, Bidibul Productions, Jafar Panahi Film Productions, Les Films Pelléas, Pio & Co, 2025

Фильм «Простая случайность» / Yek tasadef sadeh (18+)

Картина Джафара Панахи в этом году получила «Золотую пальмовую ветвь» — главный приз Каннского кинофестиваля.  По сюжету мужчина едет домой с семьей и сбивает собаку, так он оказывается в автомастерской, где работник узнает в нем человека, пытавшего его в тюрьме. Так «простая случайность» запускает машину мести — бывшая жертва похищает мучителя и готова сама вступить в круг насилия, похоронив того заживо. Правда, прежде чем приступать к расправе, благоразумно решает удостовериться в личности экс-офицера — в этом ему помогают другие пострадавшие.

C 16 декабря, Prime Video

Darren Star Productions, Jax Media, MTV Entertainment Studios, MTV Studios, 2025

Сериал «Эмили в Париже» / Emily in Paris, 5 сезон (16+)

Новый сезон гилти-плеже-сериала о приключениях американки Эмили (Лили Коллинз), влюбившейся в европейскую атмосферу. На этот раз героиня отправится в Италию к новому бойфренду, бонус — прогулки по Риму и Венеции, паста, пицца и яркие кэмп-аутфиты.

За историю по-прежнему отвечает Даррен Стар («Секс в большом городе»), написавший сценарии к предыдущим сезонам.

С 18 декабря, Netflix

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Первый канал, Дирекция Кино, 2025

Фильм «Август» (18+)

Масштабный проект о Великой Отечественной и очередная экранизация романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого…». На территории Беларуси группа диверсантов и офицеры СМЕРША ведут между собой сложную стратегическую игру с очень высокой ценой ошибки — на кону успех наступления советских войск.

Создатели постарались собрать дрим-тим для российского зрительского кино: режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев («Любовь Советского Союза», «Союз спасения. Время гнева»), сценарист Сергей Снежкин («Империя под ударом», «Брежнев», «Похороните меня за плинтусом») и мощный каст — Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Эльдар Калимулин и другие.

С 15 декабря, «Кинопоиск», Wink, Okko, «Иви», «Кион»

Complete Fiction, Genre Films, Paramount Pictures, 2025

Фильм «Бегущий человек» / The Running Man (18+)

Ремейк классической экранизации антиутопии Стивена Кинга — на этот раз в версии режиссера «Зомби по имени Шон» и «Малыша на драйве» Эдгара Райта. Концептуально сюжет не изменился: главный герой по имени Бен (Глен Пауэлл) вынужден участвовать в антигуманном шоу, чтобы заработать деньги на лечение дочки — для этого ему придется 30 дней скрываться от наемных убийц и камер, транслирующих происходящее в прямом эфире.

Также в картине снялись Колман Доминго, Джош Бролин, Майкл Сера и другие. 

С 16 декабря, Prime Video

Okko, 2025

Сериал «Метод Тутберидзе», премьера (18+)

Документальный сериал о топ-тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе, вырастившей нескольких олимпийских чемпионок. Акцент сделан на закулисных съемках из ее школы, которая славится своей закрытостью. Выходить эпизоды будут по мере появления контента: будь то материалы с тренировок. мастер-классы или эксклюзивные интервью.

С 15 декабря, Okko

Пензфильммаш, 2025

Сериал «Великий и могучий», премьера (18+)

Комедийный сериал о перевоспитании и диалоге культур: классический гопник Игорь (Семен Молоканов из сериала «Зема») влюбляется в девушку Лизу (Екатерина Ильина, «Конец света»), но по требованию ее властной мамы вынужден учиться разговаривать литературным языком под руководством сурового филолога Нины Владимировны (Елена Сафонова). Отношения педагога и ученика принимают неожиданную форму — пока один открывает для себя мир классической литературы, другая внезапно проявляет криминальный талант. Режиссером проекта выступил Алексей Кокорин («Возраст 100»).

С 15 декабря, Premier

Lobo Films, LB Entertainment, Align, Film i Väst, Film4, 2025

Фильм «Сущность» / The Thing with Feathers (18+)

Британский хоррор с Бенедиктом Камбербэтчем в роли овдовевшего художника-иллюстратора — его с двумя сыновьями начинает терроризировать загадочное существо по имени Ворон, сошедшее с его картины и питающееся человеческими страхами. Режиссером проекта выступил Дилан Саузерн.

С 16 декабря, Apple TV

BBC Film, Elliott & Harper, Lipsync Productions, Location Safety, Number 9 Films, 2024

Фильм «Соленая тропа» / The Salt Path (18+)

Камерная мелодрама с Джиллиан Андерсон и Джейсоном Айзексом. Они играют супружескую пару, отправившуюся в длительное пешее путешествие по самому длинному маршруту Великобритании — Соленой тропе. С помощью хайкинга они пытаются преодолеть жизненный кризис и пересмотреть свои отношения.

Одноименный автобиографический бестселлер Рейнор Уинн экранизировала Марианн Эллиотт («Загадочное ночное убийство собаки»).

С 18 декабря, «Кинопоиск», «Иви»

«Плюс Студия» при участии ZOOM Production, 2025

Сериал «Метод», 2-я часть 3 сезон (18+)

Возвращение охотника на маньяков Родиона Меглина в исполнении Константина Хабенского. Спустя пять лет после событий второго сезона он собирает очень специфическую команду помощников — убийцы и прочие девианты будут помогать ему искать других убийц. В касте — Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Анна Савранская, Егор Кенжаметов и другие. Режиссер — постановщик первого сезона Юрий Быков, решивший вернуться к популярному проекту.

С 18 декабря, «Кинопоиск»

ГК «Рики», 2025

Фильм «Финник 2» (6+)

Сиквел популярного мультфильма о домовом Финнике и его подруге, девочке Кристине. Спустя год после событий первой части заглавный герой случайно потерял невидимость. Чтобы все исправить и спасти других домовых, друзьям предстоит отыскать волшебный посох.

Режиссер и сценарист проекта не изменился — это Денис Чернов, первый режиссер «Смешариков».

С 19 декабря, «Кинопоиск», Wink, Okko

Trouper Productions, Fresh Fish Films, Many Rivers Productions, Olive Hill Media, 2025

Фильм «Дело семейное» / Adulthood (18+)

Брат и сестра Ноа и Мэг (Джош Гэд из «Авеню 5» и Кая Скоделарио из «Молокососов») собираются продать родительский дом, но внезапно находят в подвале труп соседки. Ситуация усугубляются, когда на пороге появляется причастное к этому старшее поколение, которое не горит желанием попасть за решетку. В черной комедии также снялись Энтони Кэрриган («Барри»), Билли Лурд («Шоугерл») и другие. В режиссерском кресле — Алекс Уинтер («Дети шоу-бизнеса»).

С 20 декабря, Okko

SKY Studios, Two Cities Television Ltd., 2025

Сериал Амадей» / Amadeus, премьера (18+)

Проект по пьесе Питера Шеффера, которая когда-то стала основой оскароносного фильма Милоша Формана. Историю о таланте и зависти, гении и злодействе перенесли в многосерийный формат, а режиссерами выступили Джулиан Фарино («Футболисты») и Элис Сибрайт («Сексуальное просвещение»).

В касте — Уилл Шарп, Пол Беттани, Оливия-Мэй Баррет и другие.

С 21 декабря, Sky

Следите за нашими новостями в Telegram
Рубрика:
Что смотреть дома

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: