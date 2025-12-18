«Вива Нью-Вегас!»: чего ждать от нового сезона постапокалипсиса «Фоллаут»?

Для неподготовленного человека, который не играл хотя бы в одну из частей серии (например, в простенький казуальный Fallout Shelter) или не смотрел первый сезон, описание происходящего звучит как горячечный бред, однако с выводами спешить не стоит. Сериальный проект под идейным руководством Джонатана Нолана в прошлом году действительно стал отличным примером, как можно и нужно экранизировать видеоигры — вполне самостоятельную историю получилось вплести в общий канон, любовно рассыпав чуть ли не в каждом кадре миллион пасхалок.

Если первый сезон стилистически был выдержан в духе Fallout 4 (игру многие ругали за стерильную картинку и геймплей, но экранизацию по большей части приняли с симпатией), то второй на основе Fallout: New Vegas, кажется, в принципе невозможно испортить — настолько эта часть франшизы получилась странной, разноплановой, захватывающей и, если так можно выразиться, карнавальной. Что может быть лучше Лас-Вегаса, на который упала атомная бомба, но вайб города только усилился? Даже по одной серии из восьми (которые теперь выходят раз в неделю, а финал запланирован на 4 февраля 2026-го) очевидно, что авторы сразу прекрасно понимали, в каком направлении двигаться.

Есть ли здесь фансервис? Безусловно, его снова много — чего стоит открывающая битва с бандой Великих Ханов на фоне гигантской фигуры динозавра и прочие мелкие радости вроде маячащих вдалеке знакомых по игре локаций. Однако плюс в том, что отсылки по-прежнему не бесят, а развлекают: будь это каноничные ретрофутуристичные детальки или оммажи фильмам (и да, момент, который невозможно не проспойлерить — создатели и Кайл Маклоклен не удержались и все-таки передали привет «Твин Пиксу»).