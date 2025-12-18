«Вива Нью-Вегас!»: чего ждать от нового сезона постапокалипсиса «Фоллаут»?

На Prime Video вышла первая серия продолжения «Фоллаута» продюсера Джонатана Нолана — экранизации культовой постапокалиптической видеоигры о причудливом мире будущего после ядерных бомбардировок. Coбака.ru рассказывает, чего ждать от второго сезона истории о выживании в пустошах, которая развернется в любимом многими фанатами франшизы Нью-Вегасе!
Второй сезон без раскачки стартует там, где закончился первый. Покинувшая убежище и уже натерпевшаяся в пустошах самого разного безумия Люси (Элла Пернелл) и гуль-ковбой Купер (Уолтон Гоггинс), облачившись в похищенную силовую броню, преследуют ее отца Хэнка (Кайл Маклоклен), сбежавшего в Нью-Вегас. Первая хочет предать его правосудию (ведь именно он был одним из инициаторов атомной войны), второй не теряет надежды через него узнать о судьбе своей давно пропавшей семьи.
Тем временем главный антагонист сезона мистер Хаус (прекрасно известный игрокам по Fallout: New Vegas) тоже сразу появляется на авансцене — усатый магнат-технократ (его играет Джастин Теру из «Малхолланд Драйва») в довоенном флешбэке без особых угрызений совести проводит опыты на людях и явно дает понять, что человечеству еще придется с ним считаться. Параллельно в сетке убежищ, откуда вышла Люси, кипит своя жизнь. Ее брата Норма (Мойзес Ариас) морит голодом комнате с криокамерами вице-президент компании «Волт-Тек» Аскинс (в обличии мозга в банке на тележке, но с ядовитой иголкой). А остальные обитатели обсуждают плюс-минус две вещи: надо починить водяной чип, иначе скоро будет нечего пить, и создать кружок психологической помощи, где можно делиться своими печалями по поводу браков между родственниками, которые процветали в подземном городе десятилетиями.
Для неподготовленного человека, который не играл хотя бы в одну из частей серии (например, в простенький казуальный Fallout Shelter) или не смотрел первый сезон, описание происходящего звучит как горячечный бред, однако с выводами спешить не стоит. Сериальный проект под идейным руководством Джонатана Нолана в прошлом году действительно стал отличным примером, как можно и нужно экранизировать видеоигры — вполне самостоятельную историю получилось вплести в общий канон, любовно рассыпав чуть ли не в каждом кадре миллион пасхалок.
Если первый сезон стилистически был выдержан в духе Fallout 4 (игру многие ругали за стерильную картинку и геймплей, но экранизацию по большей части приняли с симпатией), то второй на основе Fallout: New Vegas, кажется, в принципе невозможно испортить — настолько эта часть франшизы получилась странной, разноплановой, захватывающей и, если так можно выразиться, карнавальной. Что может быть лучше Лас-Вегаса, на который упала атомная бомба, но вайб города только усилился? Даже по одной серии из восьми (которые теперь выходят раз в неделю, а финал запланирован на 4 февраля 2026-го) очевидно, что авторы сразу прекрасно понимали, в каком направлении двигаться.
Есть ли здесь фансервис? Безусловно, его снова много — чего стоит открывающая битва с бандой Великих Ханов на фоне гигантской фигуры динозавра и прочие мелкие радости вроде маячащих вдалеке знакомых по игре локаций. Однако плюс в том, что отсылки по-прежнему не бесят, а развлекают: будь это каноничные ретрофутуристичные детальки или оммажи фильмам (и да, момент, который невозможно не проспойлерить — создатели и Кайл Маклоклен не удержались и все-таки передали привет «Твин Пиксу»).
В сюжетном плане сериал тоже смотрится многообещающе: по первому впечатлению все идет к тому, что моральных трансформаций будет много. Гуль Купер все больше вспоминает свою человеческую природу, сильно атрофировавшуюся за 200 лет. Люси пока стреляет противнику по конечностям и в целом за справедливость, но сколько это продлится — вопрос дискуссионный. Мямля Норм наконец начинает принимать довольно радикальные волевые решения. А еще один важный персонаж — новоиспеченный рыцарь Братства Стали Максимус — вообще пока не появлялся в кадре.
В любом случае, будет весело: возможно, «Фоллаут» именно то явление поп-культуры, которое выражает наиболее адекватную реакцию на нынешние времена. Алармизма по поводу глобальной катастрофы и так хватает, так что когда на горизонте маячит ядерный гриб, самое время широко улыбнуться и поднять вверх большой палец подобно маскоту франшизы Волт-Бою. Как мы узнали из сериала, практической пользы от этого мало, зато выглядит круто.
18+
