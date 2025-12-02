Лучшие сериалы декабря 2025-го: продолжение «Фоллаута», «Тоннель» с Елизаветой Боярской и новый сезон «Эмили в Париже»

А также — медицинский процедурал «Склиф», документальный проект о скандальном рэпере Пи Дидди «Шон Комбс: Время расплаты», спин-офф «Спартака», «Война между землей и морем» из вселенной «Доктора Кто» и подростковое фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в первый месяц зимы.
ГЛАВНОЕ
«Фоллаут» / Fallout, 2 сезон (18+)
Продолжение масштабной художественной адаптация серии видеоигр про выживании в постапокалиптическом мире, которая понравится не только фанатам оригинала. Среди героев — юная Люси (Элла Пернелл из «Шершней»), вынужденная покинуть подземное убежище, оруженосец Маркус (Аарон Мотен) из организации Братство Стали, а также мутант и охотник за головами Гуль (Уолтон Гоггинс). Подробно о проекте мы рассказывали здесь.
В новом сезоне персонажи отправятся в Нью-Вегас — одну из самых популярных локаций во вселенной игры. Ведущим режиссером проекта по-прежнему выступает Джонатан Нолан.
С 17 декабря, Prime Video
«Тоннель», премьера (18+)
Криминальный триллер с Елизаветой Боярской (кавер-герл декабрьского номера Собака.ru!) в роли честной таможенницы Светланы, у которой финская мафия похищает мужа (Сергей Гилев) — теперь ради его спасения ей предстоит сделать сложный моральный выбор.
Также в касте — Таисья Калинина, Даниил Страхов, Александр Семчев и другие. Режиссером выступила Флюза Фархшатова («Спроси Марту»), а ведущим сценаристом — Настя Кузнецова («Чики»).
С 1 декабря, «Кион», позже — на НТВ
«Эмили в Париже» / Emily in Paris, 5 сезон (16+)
Новый сезон сериала о приключениях американки Эмили (Лили Коллинз), влюбившейся в европейскую атмосферу. На этот раз героиня отправится в Италию к новому бойфренду, бонус — прогулки по Риму и Венеции, паста, пицца и яркие кэмп-аутфиты.
За историю по-прежнему отвечает Даррен Стар («Секс в большом городе»), написавший сценарии к предыдущим сезонам.
С 18 декабря, Netflix
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Полярный», 5 сезон (16+)
Финальный сезон снежной комедии с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным и Екатериной Шпицей про застрявший в 1990-х поселок на Севере. Напомним, по сюжету бывший бандит Витя-Мясник (Пореченков) сбегает в него, потому что забыл пароль от счета, на котором хранится общак. В заключительных сериях к нему внезапно возвращается бывшая возлюбленная Марина (Инга Оболдина) вместе со взрослым сыном Максом (Олег Гаас). Этим дело не ограничивается — также на свободу выходит криминальный авторитет по кличке Барабуля (Кирилл Полухин), который сразу же становится конкурентом Вити в борьбе за горнолыжный курорт.
Режиссером новых серий выступил Авет Оганесян («Один день в Стамбуле»).
С 1 декабря, ТНТ, Premier
«Склиф», премьера (18+)
Процедурал о работе в НИИ скорой помощи: по сюжету травматолог Евгения (Кристина Асмус) борется за повышение, но ее прямым конкурентом оказывается бойфренд Роман (Матвей Лыков). В роли харизматичного начальника — Иван Охлобыстин, также в касте — Семен Серзин, Борис Хвошнянский и Александр Тютин. Режиссер — Мария Агранович («Убить Риту»).
Со 2 декабря, «Кинопоиск», ТНТ, Premier, «Кион», «Иви»
«Шон Комбс: Время расплаты» / Sean Combs: The Reckoning, премьера (18+)
Документальный мини-сериал о скандальном рэпере и продюсере Шоне Комбсе (он же Пи Дидди), которого в 2024 году задержали по обвинению в сексуализированном насилии и торговле людьми, а в октябре 2025-го отправили за решетку на четыре года. Режиссером проекта выступила Александрия Степлтон, а продюсером — популярный артист 50 Cent.
Со 2 декабря, Netflix
«Золотое дно», 2 сезон (18+)
Продолжение драмы по сценарию Сергея Минаева о бремени больших денег и страстей. Между главными героями-родственниками разворачиваются настоящие голодные игры за наследство владельца крупного строительного холдинга, который во втором сезоне еще и попадает под санкции.
В касте — Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Ангелина Пахомова, Юрий Насонов, Даниил Страхов и многие другие, за режиссуру по-прежнему отвечает Илья Ермолов («Разрешите обратиться», «Хирург»), а спродюсировали проект Инна Оркина-Сексте и Данила Ипполитов.
С 4 декабря, «Иви», Start
«Покинутые» / The Abandons, премьера (18+)
Вестерн одного из авторов «Сынов анархии» Курта Саттера: по сюжету многодетная ирландка Фиона (Лина Хиди из «Порохового коктейля») пытается отстоять свой дом в Орегоне, на который претендует богатое семейство во главе с властной Констанс (Джиллиан Андерсон).
Съемки проекта закончились скандалом — незадолго до финала Саттер поссорился с продюсерами и покинул сериал.
С 4 декабря, Netflix
«Спартак: Дом Ашура» / Spartacus: House of Ashur, премьера (18+)
Сериал «Спартак: Кровь и песок» получил спин-офф — в нем история разворачивается вокруг гладиатора Ашура, который возглавляет собственную бойцовскую школу. Главную роль сыграл Ник Е. Тарабэй, также в касте — Грэм Мактавиш («Дом Дракона»), Люси Лоулесс («Зена — королева воинов») и Теника Дэвис («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»). Шоураннером выступил автор оригинала Стивен С. ДеНайт.
C 5 декабря, Starz
«Война между землей и морем» / The War Between the Land and the Sea, премьера (18+)
Расширение вселенной «Доктора Кто»: сюжет строится вокруг противостояния специальной организации ЮНИТ и Морских дьяволов — враждебного народа, серьезно настроенного уничтожить все человечество.
В главных ролях — Рассел Тови («Годы») и Гугу Эмбато-Ро («Сиротский Бруклин»). За режиссуру отвечает Дилан Холмс Уильямс («Дом с прислугой»).
С 7 декабря, BBC One
«Вероника» / Veronika, 2 сезон (18+)
Продолжение шведского триллера о детективе Веронике Грен (Александра Рапапорт), которая параллельно с расследованием убийств борется с галлюцинациями и призраками прошлого.
Режиссером второго сезона вновь выступил Йонас Александр Арнбю («Отель для самоубийц»).
С 8 декабря, Sky
«Перси Джексон и Олимпийцы» / Percy Jackson and the Olympians, 2 сезон (18+)
Второй сезон сериала по мотивам популярного подросткового фэнтези Рика Риордана, основанного на древнегреческих мифах. В нем юный Перси Джексон (Уокер Скобелл из «Проекта "Адам"») отправляется в морское путешествие — чтобы победить армию Кроноса, выручить друга и найти золотое руно.
Автором первых эпизодов проекта стал Джеймс Бобин («Алиса в Зазеркалье», «Маппеты»).
C 10 декабря, Disney+
«Интересное положение», премьера (18+)
Романтическая комедия о девушке Ладе (Ольга Кузьмина, голос Чебурашки в полнометражном кассовом хите), оказавшейся в необычной ситуации. Судя по всему, она беременна двойняшками от двух разных отцов (такое очень редко, но все же возможно): бывшего бойфренда (Вячеслав Чепурченко, «Игры») и случайного знакомого (Давид Манукян, «Не одна дома».). Режиссер — Гога Мамаджанян («Неприличные гости»).
С 11 декабря, «Иви»
«Tomb Raider: легенда Лары Крофт» / Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, 2 сезон (18+)
Второй (и финальный сезон) анимационного сериала по легендарной компьютерной игре — Лара Крофт и ее подруга Саманта продолжают ввязываться в опасные авантюры с участием наемников и пробудившегося древнего зла. Как и в предыдущих сериях, главную героиню озвучила Хейли Этвелл («Миссия невыполнима: Финальная расплата»).
С 11 декабря, Netflix
«Человек против малыша» / Man Vs Baby, премьера (18+)
Новогодняя комедия с Роуэном Аткинсоном (практически все знают его по роли мистера Бина) — здесь он играет школьного сторожа, которому внезапно приходится присматривать за непоседливым ребенком в элитном лондонском пентхаусе.
Режиссер — Дэвид Керр, автор похожего фильма с Аткинсоном «Человек против пчелы».
С 11 декабря, Netflix
«Киберслав», 2 сезон (18+)
Продолжение необычного анимационного микса из древнерусской эстетики и киберпанка. По сюжету на альтернативной Руси очень развиты футуристические технологии: бластеры, робототехника и прочие атрибуты сай-фая. Главный герой — богатырь Киберслав, который расследует жестокое убийство княжеской семьи.
Создала проект инди-студия Evil Pirate Studio — ее продюсер и режиссер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрии Яковенко.
В декабре, «Кинопоиск»
«Амадей» / Amadeus, премьера (18+)
Проект по пьесе Питера Шеффера, которая когда-то стала основой оскароносного фильма Милоша Формана. Историю о таланте и зависти, гении и злодействе перенесли в многосерийный формат, а режиссерами выступили Джулиан Фарино («Футболисты») и Элис Сибрайт («Сексуальное просвещение»).
В касте — Уилл Шарп, Пол Беттани, Оливия-Мэй Баррет и другие.
С 21 декабря, Sky
«Копенгагенский тест» / The Copenhagen Test, премьера (18+)
Фантастический сериал о слежке в недалеком будущем: сотрудник спецслужбы Александр (Симу Лю, «Артур, ты король») внезапно обнаруживает, что его мозг взломали — теперь некая организация видит и слышит то же самое, что и он.
Шоураннером параноидального триллера выступил Томас Брэндон (сериал «Наследие»).
С 27 декабря, Peacock
Комментарии (0)