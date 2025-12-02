Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Лучшие сериалы декабря 2025-го: продолжение «Фоллаута», «Тоннель» с Елизаветой Боярской и новый сезон «Эмили в Париже»

А также — медицинский процедурал «Склиф», документальный проект о скандальном рэпере Пи Дидди «Шон Комбс: Время расплаты», спин-офф «Спартака», «Война между землей и морем» из вселенной «Доктора Кто» и подростковое фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в первый месяц зимы.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Amazon Studios, Kilter Films, Amazon MGM Studios, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, 2025

«Фоллаут» / Fallout, 2 сезон (18+)

Продолжение масштабной художественной адаптация серии видеоигр про выживании в постапокалиптическом мире, которая понравится не только фанатам оригинала. Среди героев — юная Люси (Элла Пернелл из «Шершней»), вынужденная покинуть подземное убежище, оруженосец Маркус (Аарон Мотен) из организации Братство Стали, а также мутант и охотник за головами Гуль (Уолтон Гоггинс). Подробно о проекте мы рассказывали здесь.

В новом сезоне персонажи отправятся в Нью-Вегас — одну из самых популярных локаций во вселенной игры. Ведущим режиссером проекта по-прежнему выступает Джонатан Нолан.

С 17 декабря, Prime Video

KIONFILM, KION, МТС Медиа, Тим Филмз, Телекомпания НТВ, 2025

«Тоннель», премьера (18+)

Криминальный триллер с Елизаветой Боярской (кавер-герл декабрьского номера Собака.ru!) в роли честной таможенницы Светланы, у которой финская мафия похищает мужа (Сергей Гилев) — теперь ради его спасения ей предстоит сделать сложный моральный выбор.

Также в касте — Таисья Калинина, Даниил Страхов, Александр Семчев и другие. Режиссером выступила Флюза Фархшатова («Спроси Марту»), а ведущим сценаристом — Настя Кузнецова («Чики»).

С 1 декабря, «Кион», позже — на НТВ

Darren Star Productions, Jax Media, MTV Entertainment Studios, MTV Studios, 2025

«Эмили в Париже» / Emily in Paris, 5 сезон (16+)

Новый сезон сериала о приключениях американки Эмили (Лили Коллинз), влюбившейся в европейскую атмосферу. На этот раз героиня отправится в Италию к новому бойфренду, бонус — прогулки по Риму и Венеции, паста, пицца и яркие кэмп-аутфиты.  

За историю по-прежнему отвечает Даррен Стар («Секс в большом городе»), написавший сценарии к предыдущим сезонам.

С 18 декабря, Netflix

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

1-2-3 Production, 2025

«Полярный», 5 сезон (16+)

Финальный сезон снежной комедии с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным и Екатериной Шпицей про застрявший в 1990-х поселок на Севере. Напомним, по сюжету бывший бандит Витя-Мясник (Пореченков) сбегает в него, потому что забыл пароль от счета, на котором хранится общак. В заключительных сериях к нему внезапно возвращается бывшая возлюбленная Марина (Инга Оболдина) вместе со взрослым сыном Максом (Олег Гаас). Этим дело не ограничивается — также на свободу выходит криминальный авторитет по кличке Барабуля (Кирилл Полухин), который сразу же становится конкурентом Вити в борьбе за горнолыжный курорт.

Режиссером новых серий выступил Авет Оганесян («Один день в Стамбуле»). 

С 1 декабря, ТНТ, Premier

Медиаслово, ТНТ, 2025

«Склиф», премьера (18+)

Процедурал о работе в НИИ скорой помощи: по сюжету травматолог Евгения (Кристина Асмус) борется за повышение, но ее прямым конкурентом оказывается бойфренд Роман (Матвей Лыков). В роли харизматичного начальника — Иван Охлобыстин, также в касте — Семен Серзин, Борис Хвошнянский и Александр Тютин. Режиссер — Мария Агранович («Убить Риту»).

Со 2 декабря, «Кинопоиск», ТНТ, Premier, «Кион», «Иви»

G-Unit Film & Television, House of Nonfiction, Texas Crew Productions, 2025

«Шон Комбс: Время расплаты» / Sean Combs: The Reckoning, премьера (18+)

Документальный мини-сериал о скандальном рэпере и продюсере Шоне Комбсе (он же Пи Дидди), которого в 2024 году задержали по обвинению в сексуализированном насилии и торговле людьми, а в октябре 2025-го отправили за решетку на четыре года. Режиссером проекта выступила Александрия Степлтон, а продюсером — популярный артист 50 Cent.

Со 2 декабря, Netflix

Онлайн-кинотеатр Иви, онлайн-кинотеатр START, продюсерская компания Team Films, 2025

«Золотое дно», 2 сезон (18+)

Продолжение драмы по сценарию Сергея Минаева о бремени больших денег и страстей. Между главными героями-родственниками разворачиваются настоящие голодные игры за наследство владельца крупного строительного холдинга, который во втором сезоне еще и попадает под санкции.

В касте — Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Ангелина Пахомова, Юрий Насонов, Даниил Страхов и многие другие, за режиссуру по-прежнему отвечает Илья Ермолов («Разрешите обратиться», «Хирург»), а спродюсировали проект Инна Оркина-Сексте и Данила Ипполитов.

С 4 декабря, «Иви», Start

SutterInk, 2025

«Покинутые» / The Abandons, премьера (18+)

Вестерн одного из авторов «Сынов анархии» Курта Саттера: по сюжету многодетная ирландка Фиона (Лина Хиди из «Порохового коктейля») пытается отстоять свой дом в Орегоне, на который претендует богатое семейство во главе с властной Констанс (Джиллиан Андерсон).

Съемки проекта закончились скандалом — незадолго до финала Саттер поссорился с продюсерами и покинул сериал.

С 4 декабря, Netflix

DeKnight Productions, Lionsgate Television, Starz Originals, Tapert, Donen, Raimi, 2025

«Спартак: Дом Ашура» / Spartacus: House of Ashur, премьера (18+)

Сериал «Спартак: Кровь и песок» получил спин-офф — в нем история разворачивается вокруг гладиатора Ашура, который возглавляет собственную бойцовскую школу. Главную роль сыграл Ник Е. Тарабэй, также в касте — Грэм Мактавиш («Дом Дракона»), Люси Лоулесс («Зена — королева воинов») и Теника Дэвис («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»). Шоураннером выступил автор оригинала Стивен С. ДеНайт.

C 5 декабря, Starz

Bad Wolf, BBC Studios, Disney Branded Television, 2025

«Война между землей и морем» / The War Between the Land and the Sea, премьера (18+)

Расширение вселенной «Доктора Кто»: сюжет строится вокруг противостояния специальной организации ЮНИТ и Морских дьяволов — враждебного народа, серьезно настроенного уничтожить все человечество.

В главных ролях — Рассел Тови («Годы») и Гугу Эмбато-Ро («Сиротский Бруклин»). За режиссуру отвечает Дилан Холмс Уильямс («Дом с прислугой»).

С 7 декабря, BBC One

Bigster, 2025

«Вероника» / Veronika, 2 сезон (18+)

Продолжение шведского триллера о детективе Веронике Грен (Александра Рапапорт), которая параллельно с расследованием убийств борется с галлюцинациями и призраками прошлого.

Режиссером второго сезона вновь выступил Йонас Александр Арнбю («Отель для самоубийц»).

С 8 декабря, Sky

20th Century Fox Television, 20th Television, Co-Lab 21, Gotham Group, Moorish Dignity Productions, 2025

«Перси Джексон и Олимпийцы» / Percy Jackson and the Olympians, 2 сезон (18+)

Второй сезон сериала по мотивам популярного подросткового фэнтези Рика Риордана, основанного на древнегреческих мифах. В нем юный Перси Джексон (Уокер Скобелл из «Проекта "Адам"») отправляется в морское путешествие — чтобы победить армию Кроноса, выручить друга и найти золотое руно.

Автором первых эпизодов проекта стал Джеймс Бобин («Алиса в Зазеркалье», «Маппеты»).

C 10 декабря, Disney+

Иви, К.Б.А., Кинокомпания братьев Андреасян, 2025

«Интересное положение», премьера (18+)

Романтическая комедия о девушке Ладе (Ольга Кузьмина, голос Чебурашки в полнометражном кассовом хите), оказавшейся в необычной ситуации. Судя по всему, она беременна двойняшками от двух разных отцов (такое очень редко, но все же возможно): бывшего бойфренда (Вячеслав Чепурченко, «Игры») и случайного знакомого (Давид Манукян, «Не одна дома».). Режиссер — Гога Мамаджанян («Неприличные гости»).

С 11 декабря, «Иви»

Crystal Dynamics, DJ2 Entertainment, Legendary Television, Netflix Animation, Powerhouse Animation Studios, Square Enix, Tractor Pants, 2025

«Tomb Raider: легенда Лары Крофт» / Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, 2 сезон (18+)

Второй (и финальный сезон) анимационного сериала по легендарной компьютерной игре — Лара Крофт и ее подруга Саманта продолжают ввязываться в опасные авантюры с участием наемников и пробудившегося древнего зла. Как и в предыдущих сериях, главную героиню озвучила Хейли Этвелл («Миссия невыполнима: Финальная расплата»).

С 11 декабря, Netflix

HouseSitter Productions, 2025

«Человек против малыша» / Man Vs Baby, премьера (18+)

Новогодняя комедия с Роуэном Аткинсоном (практически все знают его по роли мистера Бина) — здесь он играет школьного сторожа, которому внезапно приходится присматривать за непоседливым ребенком в элитном лондонском пентхаусе.

Режиссер — Дэвид Керр, автор похожего фильма с Аткинсоном «Человек против пчелы».

С 11 декабря, Netflix

Evil Pirate Studio, Плюс Студия, 2024

«Киберслав», 2 сезон (18+)

Продолжение необычного анимационного микса из древнерусской эстетики и киберпанка. По сюжету на альтернативной Руси очень развиты футуристические технологии: бластеры, робототехника и прочие атрибуты сай-фая. Главный герой — богатырь Киберслав, который расследует жестокое убийство княжеской семьи.

Создала проект инди-студия Evil Pirate Studio — ее продюсер и режиссер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрии Яковенко.

В декабре, «Кинопоиск»

SKY Studios, Two Cities Television Ltd., 2025

«Амадей» / Amadeus, премьера (18+)

Проект по пьесе Питера Шеффера, которая когда-то стала основой оскароносного фильма Милоша Формана. Историю о таланте и зависти, гении и злодействе перенесли в многосерийный формат, а режиссерами выступили Джулиан Фарино («Футболисты») и Элис Сибрайт («Сексуальное просвещение»).

В касте — Уилл Шарп, Пол Беттани, Оливия-Мэй Баррет и другие.

С 21 декабря, Sky

Atomic Monster, Universal Content Productions (UCP), 2025

«Копенгагенский тест» / The Copenhagen Test, премьера (18+)

Фантастический сериал о слежке в недалеком будущем: сотрудник спецслужбы Александр (Симу Лю, «Артур, ты король») внезапно обнаруживает, что его мозг взломали — теперь некая организация видит и слышит то же самое, что и он.

Шоураннером параноидального триллера выступил Томас Брэндон (сериал «Наследие»).

 С 27 декабря, Peacock

Следите за нашими новостями в Telegram
Рубрика:
Что смотреть дома

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: