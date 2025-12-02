Лучшие сериалы декабря 2025-го: продолжение «Фоллаута», «Тоннель» с Елизаветой Боярской и новый сезон «Эмили в Париже»

«Фоллаут» / Fallout, 2 сезон (18+)

Продолжение масштабной художественной адаптация серии видеоигр про выживании в постапокалиптическом мире, которая понравится не только фанатам оригинала. Среди героев — юная Люси (Элла Пернелл из «Шершней»), вынужденная покинуть подземное убежище, оруженосец Маркус (Аарон Мотен) из организации Братство Стали, а также мутант и охотник за головами Гуль (Уолтон Гоггинс). Подробно о проекте мы рассказывали здесь.

В новом сезоне персонажи отправятся в Нью-Вегас — одну из самых популярных локаций во вселенной игры. Ведущим режиссером проекта по-прежнему выступает Джонатан Нолан.

С 17 декабря, Prime Video