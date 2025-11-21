Что смотреть дома на этой неделе: третий сезон «Метода», «После охоты» с Джулией Робертс и драмеди «Филателия»

Фильм «Паранормальное явление. Шум» / Noijeu (18+)

Южнокорейский хоррор о двух сестрах, переехавших в новую квартиру и страдающих от странного (и явно потустороннего) шума. Когда младшая внезапно пропадает, старшая пытается ее найти и разобраться с загадочным явлением и странно ведущими себя соседями.

Режиссером и автором сценария фильма, показанного на кинофестивалях в Торонто и Ситжесе, выступил дебютант Ким Су-джин.

С 20 ноября, «Кинопоиск», Wink