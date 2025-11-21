Что смотреть дома на этой неделе: третий сезон «Метода», «После охоты» с Джулией Робертс и драмеди «Филателия»

А также — хоррор «Паранормальное явление. Шум», сай-фай-боевик с Линдой Хэмилтон «Хищник: Миссия "Осирис"», медитативная драма Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе», документальный проект «Джейн Остин: Восхождение гения» и экранизация романа Ника Кейва «Смерть Банни Монро». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Метод», 3 сезон (18+)
Возвращение охотника на маньяков Родиона Меглина в исполнении Константина Хабенского. Спустя пять лет после событий второго сезона он собирает очень специфическую команду помощников — убийцы и прочие девианты будут помогать ему искать других убийц. В касте — Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Анна Савранская, Егор Кенжаметов и другие. Режиссер — постановщик первого сезона Юрий Быков, решивший вернуться к популярному проекту.
С 20 ноября, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «После охоты» / After the Hunt (18+)
Новая работа Луки Гуаданьино с Джулией Робертс в главной роли. Она играет преподавательницу философии Йельского университета по имени Альма, которая оказывается в эпицентре скандала о сексуальных домогательствах — ее коллегу и близкого друга Хэнка (Эндрю Гарфилд) обвиняет в харассменте студентка. Та пишет у Альмы диссертацию, поэтому героине Робертс предстоит сделать выбор, кого поддержать в этой ситуации.
C 20 ноября, Prime Video
Фильм «Филателия» (18+)
Яна (Алина Ходжеванова, «Пальма»), девушка с особенностями развития, коллекционирует марки в портовом северном городе. Боцман Петя (Максим Стоянов, «Пришелец») влюбляется в нее вопреки общественному мнению.
Российский фестивальный хит, тепло принятый на фестивале «Окно в Европу»-2024 (приз за лучший фильм!) и ММКФ-2025, стал последним в карьере режиссера Натальи Назаровой — автора картины не стало этой весной.
С 20 ноября, Okko, «Кинопоиск»
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Мир Юрского периода: Теория хаоса» / Jurassic World: Chaos Theory, 4 сезон (18+)
Четвертый (и финальный) сезон мультипликационной эпопеи о динозаврах: на этот раз героям предстоит встретиться лицом к лицу с главным злодеем в долине Биосин и остановить глобальный заговор, который с легкостью мог бы уничтожить не только огромных рептилий, но и все человечество.
С 20 ноября, Netflix
Сериал «Свой человек внутри» / A Man on the Inside, 2 сезон (18+)
Комедийный сериал о заскучавшем пенсионере Чарльзе Нуиндайке (Тед Дэнсон, «Чирс»). В уже почтенном возрасте тот волею судеб вынужден был стать частным детективом. Во втором сезоне все основные участники вернутся к своим ролям, шоураннер также в строю — это по-прежнему Майкл Шур, работавший над «Черным зеркалом» и «Бруклин 9-9».
С 20 ноября, Netflix
Сериал «Джейн Остин: Восхождение гения» / Jane Austen: Rise of a Genius (18+)
Документальный мини-сериал BBC о жизни автора «Гордости и предубеждения», снятый Али Наушахи — телережиссером и писательницей, которая нашла в биографии Джейн Остин множество параллелей со своим опытом. Это трехчасовой подробный рассказ о всех важных вехах в судьбе классика английской литературы, приуроченный к ее 250-летию: архивы, комментарии экспертов, реконструкции — все как полагается.
C 20 ноября, «Амедиатека»
Фильм «Паранормальное явление. Шум» / Noijeu (18+)
Южнокорейский хоррор о двух сестрах, переехавших в новую квартиру и страдающих от странного (и явно потустороннего) шума. Когда младшая внезапно пропадает, старшая пытается ее найти и разобраться с загадочным явлением и странно ведущими себя соседями.
Режиссером и автором сценария фильма, показанного на кинофестивалях в Торонто и Ситжесе, выступил дебютант Ким Су-джин.
С 20 ноября, «Кинопоиск», Wink
Фильм «Разрушитель миров» / World-Breaker (16+)
Фантастический боевик с Миллой Йовович и Люком Эвансом — они играют родителей, спасающихся вместе с дочерью Уиллой (Билли Булле из «Маленького огонька») на отдаленном острове после вторжения на Землю загадочных существ из другого измерения.
За постановку отвечает Брэд Андерсон, режиссер «Обители проклятых» и «Машиниста».
С 20 ноября, «Кинопоиск», Wink, Okko
Фильм «Хищник: Миссия "Осирис"» / Osiris (18+)
Незамысловатый, но энергичный сай-фай-боевик со звездой «Терминатора» Линдой Хэмилтон, несмотря на название, отношения к франшизе «Хищник» не имеет.
Враждебная инопланетная раса похищает на борт своего корабля отряд спецназовцев — к диалогу цивилизаций никто не готов, поэтому в отсеках практически сразу начинается бойня. Также в касте Макс Мартини («Спасти рядового Райана») и Брианна Хилдебранд («Дэдпул»). Режиссером выступил Уильям Кауфман («Шрапнель»).
С 20 ноября, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Wink
Сериал «Смерть Банни Монро», премьера / The Death of Bunny Munro (18+)
Экранизация одноименного романа легендарного музыканта Ника Кейва. По сюжету потерявший жену продавец косметики с ярко выраженной сексуальной аддикцией Банни Монро (Мэтт Смит из «Дома Дракона») переживает личностный кризис — чтобы преодолеть его и осмыслить свою жизнь, он отправляется в большое путешествие по Британии вместе с девятилетним сыном. Режиссер — Изабелла Эклеф (сериал «Индустрия»).
C 20 ноября, Sky
Фильм «Сны поездов» / Train Dreams (18+)
Экранизация книги популярного американского автора Дэниса Джонсона. Притча о неумолимости времени строится вокруг жизни простого лесоруба Роберта (Джоэл Эдгертон, «Воин») — XX век принес ему все испытания и драматические повороты турбулентной эпохи.
Режиссером выступил один из авторов драмы «Синг-Синг» Клифф Бентли.
С 21 ноября, Netflix
Фильм «Семейный план 2» / The Family Plan 2, премьера (18+)
Сиквел комедийного боевика о киллере в отставке Дэне (Марк Уолберг) — на этот раз он с женой Джессикой (Мишель Монахэн) и тремя детьми едет на Рождество в Европу, но семейному отдыху мешает эхо темного прошлого в лице компании охотящихся на него головорезов. За режиссуру ответственен Саймон Селлан Джонс, автор «Артур, ты король».
С 21 ноября, Apple TV+
Фильм «Снег в моем дворе» / Snowflakes in my Yard (16+)
Медитативное кино одного из символов «российской новой волны» Бакура Бакурадзе («Шультес», «Охотник», «Лермонтов»). По сюжету старые друзья Гиви и Леван пытаются вернуть утраченный контакт: первый работает кинорежиссером в Москве (Бакурадзе играет практически самого себя), второй живет в бедности в Тбилиси. Встреча в родном городе помогает посмотреть друг на друга по-новому. Оператором выступил Алишер Хамидходжаев.
С 22 ноября, «Кинопоиск», Wink
