Что смотреть дома на этой неделе: «Франкенштейн» дель Торо, «Везунчики» с Киану Ривзом и Саша Бортич в «Нам покер»

А также — одна из лучших российских картин последних лет «Каникулы», экспериментальный хоррор «Глазами пса», постапокалипсис «Мир в огне», ромком «Сводишь с ума» плюс новый сезон «Волшебного участка». Рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Франкенштейн» / Frankenstein (18+)
Новая интерпретация классического романа Мэри Шелли в версии режиссера «Лабиринта Фавна» и «Формы воды» Гильермо дель Торо. Доктора Франкенштейна играет Оскар Айзек («Внутри Льюина Дэвиса»), сотворенного им монстра — Джейкоб Элорди («Солтберн»). Также в касте — Кристоф Вальц, Миа Гот, Ларс Миккельсен и другие.
С 7 ноября, Netflix
Фильм «Везунчики» / Good Fortune (18+)
Комедия с Киану Ривзом в роли ангела Габриэля, которому надоело спасать незадачливых водителей, отвлекающихся за рулем на телефоны. Для развлечения он решает поменять телами бизнесмена Джеффа (Сет Роген) и его помощника Арджи (Азиз Ансари, «Мастер не на все руки» — он же выступил режиссером), чтобы доказать им — не все в мире измеряется деньгами.
C 7 ноября, Prime Video
Сериал «Нам покер», премьера (18+)
Авантюрная комедия Рустама Ильясова («Трудные подростки», «Стрим») о компании друзей из провинции, которые решили слегка подзаработать и устроили в питерской квартире покерный клуб. Всем было весело, пока в гости к ним не пришел суровый человек с красным удостоверением и не предложил сделку: либо ребята работают с ним и раскручивают нелегальный бизнес, либо получают срок.
В касте — Саша Бортич, Артем Кошман («Черная весна»), Тимофей Елецкий (из все тех же «Трудных подростков») и Улан Адамбаев (сериал MEOW).
С 5 ноября, Wink, «Кинопоиск»
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Глазами пса» / Good Boy (16+)
Необычная интерпретация хорроров про привидений: классическая история с переездом семьи в новый дом, где водится нечто потустороннее, показана от лица собаки — хороший мальчик отлично видит призраков и пытается защитить хозяев от недружелюбных сущностей.
Режиссером выступил дебютант Бен Леонберг.
С 3 ноября, Wink, «Иви»
Сериал «Все честно» / All's Fair, премьера (18+)
Новый проект Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Монстр: История Джеффри Дамера») о женщинах-юристах, решивших уйти из мужского коллектива и основать свою контору, которая специализируется на бракоразводных процессах. Главных героинь сыграли Ким Кардашьян, Наоми Уоттс, Сара Полсон, Гленн Клоуз и Ниси Нэш.
С 4 ноября, Hulu
Сериал «Волшебный участок», 2 сезон (18+)
Продолжение хитового комедийного фэнтези по мотивам русских сказок: в новом сезоне полицейский Леха (Николай Наумов из «Реальных пацанов») продолжает заботиться о племяннице Василисе (Ева Смирнова, «Мой папа — медведь»), а параллельно борется с разной волшебной нечистью — теперь и в Петербурге, куда его отправляют для поимки Кощея.
Также в касте — Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Павел Деревянко и другие. Режиссер и автор сценария не изменились: это Степан Гордеев («Перевал Дятлова») и Александр Носков («Капельник»).
С 6 ноября, Okko
Фильм «Сводишь с ума» (16+)
Одно из открытий фестиваля «Короче» 2025 года: девушка Алиса (Мила Ершова, «По щучьему велению») въезжает в петербургскую квартиру, в которой обнаруживается очень странное зеркало — в отражении оно показывает жизнь тусовщика Вани (Юрий Насонов, «Майгор Гром: Чумной доктор») в той же локации, но параллельной реальности. Молодые люди начинают общаться и, разумеется, между ними возникает химия. Режиссером ромкома выступила Дарья Лебедева («Каждый 88»).
С 6 ноября, Start, Premier, «Иви», Kion, Wink
Фильм «Мир в огне» / Afterburn (18+)
Комедийный постапокалипсис об охотнике за сокровищами Джейке, которого играет звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста. После вспышки на Солнце восточное полушарие Земли практически уничтожено, но в западном еще теплится жизнь. Поэтому брутальный любитель антиквариата отправляется во Францию, чтобы найти «Мону Лизу».
Среди других заметных лиц в актерском составе — Сэмюэл Л. Джексон и Ольга Куриленко, а режиссером выступил Дж. Дж. Перри («Игра киллера»).
С 6 ноября, Wink, «Иви»
Сериал «Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила» / Power Book IV: Force, 3 сезон (18+)
Финальные эпизоды третьего спин-оффа сериала «Власть в ночном городе» — в них подойдет к развязке история харизматичного преступника Томми Игана (Джозеф Сикора, «Незваный гость»), перебравшегося из Нью-Йорка в Чикаго и вступившего в противостояние с местными бандами.
C 7 ноября, Starz
Сериал «Из многих» / Pluribus, премьера (18+)
Новый амбициозный проект Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Действие происходит в Альбукерке, где все население оказалось заражено загадочным вирусом. Из-за него люди постоянно чувствуют ничем не мотивированное счастье. Вернуть естественный порядок вещей предстоит местной писательнице Кэрол, которую играет Рэй Сихорн.
С 7 ноября, Apple TV+
Сериал «Место счастливчиков» / Happy's Place, 2 сезон (18+)
Второй сезон ситкома с Белиссой Эскобедо («Фокус-покус 2») и кантри-певицей Рибой Макинтайр («Дрожь земли», «Детство Шелдона») в главных ролях. Они играют сводных сестер, на знавших друг о друге до смерти отца. Выясняется, что тот оставил им в наследство бар, которым они должны управлять вместе. Сценарий написал Кевин Эбботт («Выживание в пригороде»). В продолжении создатели анонсировали появление приглашенных звезд Кристофера Ллойда («Назад в будущее») и Шери Отери («Лжец, лжец»).
С 7 ноября, NBC
Фильм «Каникулы» / Intermission (18+)
Победитель первого фестиваля «Маяк» и один из лучших российских фильмов 2023-го все-таки выйдет в цифре. Это спродюсированная Натальей Дрозд и финном Юсси Рантамяки (оба — «Купе номер 6») тонкая мелодрама о свободе, взрослении, близости, поиске и принятии себя. Для выпускницы Московской школы кино, режиссера Анны Кузнецовой «Каникулы» стали дебютом в игровом полном метре.
Школьный драмкружок на осенних каникулах едет на Всероссийский фестиваль детских театров в Сочи. Сопровождают учеников разных возрастов молодая педагог-режиссер Таня (Дарья Савельева), позиционирующая себя как их подруга и старшая сестра, и умеющая «решать вопросики» строгая завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова). Дети и Таня еще не знают, что вскоре их театр закроют, но у них навсегда останется эта поездка, воспоминания о которой они будут бережно хранить всю жизнь.
С 8 ноября, «Кинопоиск», Wink
Сериал «Царь ночи», премьера (18+)
Исторический сериал режиссера «Механической сюиты» и «Своих» Дмитрия Месхиева. В центре сюжета — судьба брата и сестры, насильно разлученных в Петербурге в начале XX века и оказавшихся в центре исторического катаклизма. Главные роли исполнили Елизавета Боярская и Владимир Вдовиченков, а одним из сценаристов выступил Андрей Золотарев («Слово пацана»).
С 6 ноября, Premier, «Иви»
Сериал «Во всем виновата она» / All Her Fault, премьера (18+)
Звезда «Наследников» Сара Снук возвращается в сериальный формат — на этот раз в триллере о пропавшем ребенке, снятом по бестселлеру Андреа Мары. Ее героиня Марисса приезжает забрать сына из дома нового друга, но его обитатели никогда не слышали о мальчике. Начинаются поиски, а жители городка обвиняют во всем мать.
Также в касте — Дакота Фаннинг, София Лиллис, Джейк Лэси и Майкл Пенья. Режиссеры — Кейт Дэннис («Рассказ служанки») и Минки Спиро («Аббатство Даунтон»).
С 6 ноября, Peacock
