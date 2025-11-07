Что смотреть дома на этой неделе: «Франкенштейн» дель Торо, «Везунчики» с Киану Ривзом и Саша Бортич в «Нам покер»

Сериал «Нам покер», премьера (18+)

Авантюрная комедия Рустама Ильясова («Трудные подростки», «Стрим») о компании друзей из провинции, которые решили слегка подзаработать и устроили в питерской квартире покерный клуб. Всем было весело, пока в гости к ним не пришел суровый человек с красным удостоверением и не предложил сделку: либо ребята работают с ним и раскручивают нелегальный бизнес, либо получают срок.

В касте — Саша Бортич, Артем Кошман («Черная весна»), Тимофей Елецкий (из все тех же «Трудных подростков») и Улан Адамбаев (сериал MEOW).

С 5 ноября, Wink, «Кинопоиск»