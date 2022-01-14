Распутин, Рэйф Файнс и китч: Почему фильм «King’s Man: Начало» все же стоит увидеть?

В кинотеатрах все же стартовал прокат шпионско-псевдоисторический боевика «King’s Man: Начало», релиз которого из-за пандемии переносился несколько раз. Режиссер Мэттью Вон снова погружает зрителя в будни тайной организации, у участников которой идеально выглажены брюки, а манеры не хуже королевских. Только теперь действие переносится в прошлое, во времена Первой мировой, когда и зарождалась Kingsman. Дмитрий Барченков рассказывает о том, почему у приквела отзывы хуже, чем у первых двух частей, но это кино все равно стоит потраченного на него времени.
Помпезная комната в российском дворце. В ее центре стоит английский торт, приготовленный помощниками герцога Оксфорда (Рэйф Файнс) — для могущественного «колдуна» из России по имени Распутин. В него добавили отдающий миндалем цианид, чтобы злобного великана устранить. Ведь он, в числе прочих, хочет повергнуть мир в пучину военного хаоса. Распутин жадно поглощает торт, а затем, буквально через пару секунд, вылизывает больную ногу Оксфорда. Где бы вы еще увидели подобный эпизод, как не в «King’s Man: Начало» Мэттью Вона? Основанная на комиксах франшиза, которая и в современности-то, то есть в первых двух частях, не жаловала исторические факты, наконец получила хорошую почву для фривольных гуляний — начало XX века, когда знаменитая организация только готовилась к своему оформлению в лондонском магазине одежды, а политическое напряжение было колоссальным.
Причем эта гремучая историческая смесь, в которой, помимо Российской империи, досталось и американскому президенту Вудро Вильсону, и германскому кайзеру Вильгельму II, и даже немного Владимиру Ленину с еще парой исторических лиц, не отдает даже привкусом клюквы. В выстроенном Мэттью Воном мире (одновременно схожем с нашим, и нет) разные безумства смотрятся вполне органично. Так как сопровождаются вполне себе нереалистичными полетами голов, агрессивными животными, сценами бальными (от все того же Распутина) и батальными. Последние здесь выполнены в наивысшей мере качественно и увлекательно. На одной из них у вас наверняка вспотеют ладошки.
Такой вот залихватский комикс-блокбастер на тему Первой мировой войны и ее участников: от целых стран до конкретных персонажей, среди которых и выдуманный основатель тайной шпионской организации по фамилии Оксфорд. К слову, сыгавший его Рэйф Файнс в наилучшей форме. Если его М из Бондианы не приходилось лишний раз вставать из кресла, то тут актер показывает все возможности профессионала класса «А». Костюмы, которыми отличалась франшиза ранее, тоже на месте и все еще от кутюр. Даже юмор все такой же — на грани фола, как раньше бы сказали. Вопрос, который, наверное, витает в голове: так, почему же фильм довольно холодно приняли за рубежом критики и зрители?
За дерзостью режиссуры, исключительной британской актерской игрой и ощущением праздника для взрослых не поспевает драматургия. Фильм довольно традиционно опирается на аристотелевские три акта, но в первых двух сильно проседает. Вход в историю и разгон очень уж медленные: пока всех персонажей заявят, а поезд помчит героев в Россию, можно успеть несколько раз устать. Основное действие довольно хаотично: нужно следить то ли за сыном Оксфорда (Харрис Дикинсон, талантливый актер из инди-драмы «Пляжные крысы»), то ли за ним самим . Да и китч, которым попутно орудуют создатели, не всегда срабатывает так, как нужно, и пару раз вызывает отчетливое чувство кринжа. Например, в раскрытии личности главного антагониста, злодея то есть, или в сценах демонстрации распутинской магии.
С другой стороны, ровно такой франшиза была с того самого укуса гамбургера Сэмюэлом Л. Джексона в оригинальном фильме и с тех самых взрывающихся голов в его кульминации. А праздничного духа, за счет нескольких зимних сцен, стало и вовсе больше. Ощущение сказочного праздника при всех своих недостатках блокбастер умудряется вызвать с первых же мгновений.
Так что не спешите отказываться от «King’s Man: Начало» раньше времени. Дав фильму шанс, вы совершенно точно получите искомые два часа стильного удовольствия, пару неожиданных сюжетных поворотов и, конечно, долю типичного воновского абсурда в ожидании следующего фильма. Режиссер и студия уже заявили, что четвертой части быть. В ней нас снова вернут в современность.
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