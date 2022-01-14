Распутин, Рэйф Файнс и китч: Почему фильм «King’s Man: Начало» все же стоит увидеть?

Помпезная комната в российском дворце. В ее центре стоит английский торт, приготовленный помощниками герцога Оксфорда (Рэйф Файнс) — для могущественного «колдуна» из России по имени Распутин. В него добавили отдающий миндалем цианид, чтобы злобного великана устранить. Ведь он, в числе прочих, хочет повергнуть мир в пучину военного хаоса. Распутин жадно поглощает торт, а затем, буквально через пару секунд, вылизывает больную ногу Оксфорда. Где бы вы еще увидели подобный эпизод, как не в «King’s Man: Начало» Мэттью Вона? Основанная на комиксах франшиза, которая и в современности-то, то есть в первых двух частях, не жаловала исторические факты, наконец получила хорошую почву для фривольных гуляний — начало XX века, когда знаменитая организация только готовилась к своему оформлению в лондонском магазине одежды, а политическое напряжение было колоссальным.

Причем эта гремучая историческая смесь, в которой, помимо Российской империи, досталось и американскому президенту Вудро Вильсону, и германскому кайзеру Вильгельму II, и даже немного Владимиру Ленину с еще парой исторических лиц, не отдает даже привкусом клюквы. В выстроенном Мэттью Воном мире (одновременно схожем с нашим, и нет) разные безумства смотрятся вполне органично. Так как сопровождаются вполне себе нереалистичными полетами голов, агрессивными животными, сценами бальными (от все того же Распутина) и батальными. Последние здесь выполнены в наивысшей мере качественно и увлекательно. На одной из них у вас наверняка вспотеют ладошки.