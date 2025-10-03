Что смотреть дома на этой неделе: Мэттью Макконахи в «Школьном автобусе», «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским и «Стив» с Киллианом Мерфи

А также — ситком «Няня Оксана», третий сезон тру-крайма «Монстры», авантюрная комедия Стаса Иванова «Геля» и «Камбэк» с Александром Петровым. Рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Бар "Один звонок"», премьера (18+)
По сюжету следователь Морозов (Александр Ильин), пока его жена находится в коме, ищет мальчика Витю (Кай Гетц из «Гром: Трудное детство») — своего приемного сына. Улики указывают, что в истории замешан таинственный бар «Один звонок», мистическим образом то исчезающий, то появляющийся в разных местах — а его владелец (камбэк Данилы Козловского) умеет звонить умершим людям.
Также в касте — Оксана Акиньшина, Серафима Гощанская, Егор Шип, Павел Ворожцов, Антон Кузнецов, Иван Макаревич и многие другие. Режиссером проекта выступил Сергей Филатов, работавший над сериалами «Урок», «Отпечатки» и «Оливье и роботы».
С 1 октября, Kion
Фильм «Школьный автобус» / The Lost Bus (18+)
Экшен-катастрофа с Мэттью Макконахи в роли водителя школьного автобуса, спасающего целый класс во время масштабного лесного пожара в Калифорнии. Картина основана на реальной истории из 2018 года, а ее режиссером выступил Пол Гринграсс, автор нескольких частей шпионского триллера о Джейсоне Борне.
С 3 октября, Apple TV+
Фильм «Стив» / Steve (18+)
Киллиан Мерфи вновь работает с Тимом Милантсом, режиссером «Острых козырьков» и «Мелочей жизни». На этот раз он играет директора британской школы для трудных подростков, на которого в течение одного дня сваливаются все проблемы на свете — от приезда телевизионщиков до утомительных бесед с проблемными учениками.
Также в актерском составе — Эмили Уотсон и Джей Ликурго из «Дьявола-полукровки».
C 3 октября, Netflix
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Няня Оксана», премьера (16+)
Перезагрузка ситкома «Моя прекрасная няня» с Олесей Иванченко (шоу «Натальная карта») в главной роли. Девушка Оксана из Краснодара, чтобы сделать сюрприз своему бойфренду, приезжает к нему в Москву. В столице выясняется, что возлюбленный женат (и с детьми). Но предприимчивая Оксана решает остаться в большом городе и случайно устраивается няней в дом к состоятельному ресторатору Ивану (Виктор Хориняк, «Мистер Нокаут»), легко найдя общий язык с его двумя дочерьми и сыном.
Режиссером комедии выступила дебютантка Евгения Абдель-Фаттах.
C 29 сентября, Premier, «Пятница», , «Иви», Start
Сериал «Закрыть гештальт», 2 сезон (18+)
Во втором сезоне комедии про призраков, у которых, оказывается, осталось множество нерешенных дел в этом мире и нужно «закрывать гештальты» главным героем становится ангел Костя в исполнении Дениса Власенко. У него появляется напарница в лице таксистки Ольги (Мария Луговая), которая тоже вдруг научилась общаться с мертвыми.
На посту режиссера Максима Пежемского в продолжении сменила Лана Влади («Безбашенная»).
С 29 сентября, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Чед Пауэрс» / Chad Powers, премьера (18+)
Спортивная комедия на основе реальной пранк-истории о футболисте со сложным характером Рассе, который решает перезапустить карьеру и придумывает себе новую личность — добряка Чеда Пауэрса. После чего идет в новую команду-аутсайдер, которая только рада такому приобретению.
Протагониста сыграл Глен Пауэлл («Я не киллер»), он же выступил одним из авторов сценария вместе с Майклом Уолдроном («Локи»).
С 30 сентября, Hulu
Фильм «Пойман c поличным» / Caught Stealing (18+)
Новый фильм Даррена Аронофски («Реквием по мечте», «Рестлер», «Кит») о бывшем нью-йоркском бейсболисте Хэнке (Остин Батлер, «Элвис»), который всего лишь остался присмотреть за котом приятеля, а в итоге оказался втянут в криминальные разборки с участием русской мафии. Также в касте — Зои Кравиц («Бэтмен»), Мэтт Смит («Морбиус»), Лив Шрайбер («В центре внимания») и Юрий Колокольников.
С 30 сентября, iTunes, Prime Video
Сериал «Начальная школа "Эбботт"» / Abbott Elementary, 5 сезон (18+)
Продолжение полюбившегося критикам мокьюментари-проекта режиссеров «Офиса» Рэндолла Айнхорна и Мэттью Сона. Место действия сериала — государственная школа в Филадельфии, которой вечно не хватает финансирования. Учителей тут играют придумавшая саму история Кинта Брансон («Дамы шутят по-черному»), Лиза Энн Уолтер («Давайте потанцуем») и Шерил Ли Ральф («Афера по-голливудски»).
В новом сезоне поклонники отдельно ждут возвращения айтишника О'Шона, которого играет Мэттью Лоу.
С 1 октября, ABC
Сериал «Смена передач» / Shifting Gears, 2 сезон (18+)
Семейная комедия с Тимом Алленом — актером, который примерно всю карьеру озвучивал Базза Лайтера в «Истории игрушек» и играл Санта-Клауса. Здесь ему досталась роль реставратора классических авто, которому предстоит починить отношения с собственной дочерью (Кэт Деннингс, «Тор», «Куколка») и внуками.
Создатели анонсировали появление в новом сезоне нескольких приглашенных звезд — например, комиков Лилли Сингх и Ричарда Карна, который снимался с Алленом в «Большом ремонте».
С 1 октября, ABC
Фильм «Грязная игра» / Play Dirty (18+)
Криминальная абсурдистская комедия о талантливом воре Блэке (Марк Уолберг), который затеял самое крупное ограбление в своей жизни — однако теперь ему предстоит справиться с невероятным количеством проблем разного масштаба: от полиции и мафиози до африканского диктатора.
В картине также снялись Лакит Стэнфилд («Неограненные алмазы»), Роза Салазар («Алита: Боевой ангел»), Нат Вулф («Бог грома») и другие. Режиссер — Шэйн Блэк («Поцелуй навылет»).
С 1 октября, Prime Video
«Любопытная Варвара», 2 сезон (6+)
Наивный, но обаятельный детский детектив о юной сыщице (в духе Уэса Андерсена!) стал лучшим сериалом на фестивале «Пилот» в 2024 году. Напомним, 10-летняя Варя (Полина Айнутдинова) — вундеркинд, она интересуется криминалистикой и мечтает раскрывать преступления. На каникулах девочка приезжает погостить к бабушке с дедушкой в поселок Верховой, вскоре выясняется, что там творятся очень странные дела. Во втором сезоне ей предстоит путешествие в Пятигорск с семьей, а еще — сразиться за приз «Юный сыщик» с не менее талантливой соперницей.
Шоу основано на серии книг Георгия Ланского. Экранизировать их взялся Юрий Коробейников — оператор «Слова пацана».
Со 2 октября, Wink
Фильм «Всеведущий читатель» / Jeokjijeok dokja sijeom (18+)
Экранизация корейской графической онлайн-новеллы «Точка зрения всеведущего читателя»: по сюжету совершенно обычный житель Сеула Ким Док-ча (Ан Хе-соп, «Кей-поп-охотницы на демонов») читает любимую нарисованную историю о приближении апокалипсиса — внезапно события из нее начинают сбываться наяву с пугающей точностью.
Со 2 октября, «Кинопоиск», Wink
Сериал «Паутина Шарлотты» / Charlotte's Web, премьера (18+)
Мультсериал о дружбе симпатичного поросенка Уилбора и не менее обаятельной паучихи Шарлотты — когда все идет к тому, что свинку отправят на убой, подруга изо всех сил старается его спасти.
Главных героев озвучили Кит Дэвид («Нечто») и Эми Адамс («Прибытие»).
Со 2 октября, Max
Сериал «ПинКод 2.0», премьера (6+)
Перезапуск научпоп-сериала со Смешариками, которые на этот раз попадают в виртуальную реальность (и в связи с этим немного меняются внешне). Юным (и взрослым) зрителям расскажут массу интересного доступным языком — разброс тем от биоинженерии до квантовой физики.
Мультфильм создавала команда «Смешариков» во главе с режиссером Денисом Черновым.
Со 2 октября, «Кинопоиск»
Сериал «Монстры: история Эда Гейна» / Monsters: The Ed Gein Story, 3 сезон (18+)
Предыдущие сезоны художественного сериала-антологии шоураннеров Райна Мерфи и Иэна Бреннана, основанного на американской истории преступлений, были посвящены маньяку Джеффри Дамеру (один из хитов Netflix!) и братьям Лайлу и Эрику Менендесам. Новый сезон расскажет об Эде Гейне, серийном убийце из Висконсина — его сыграл Чарли Ханнэм («Джентльмены»).
С 3 октября, Netflix
Фильм «Геля» (16+)
Авантюрная криминальная комедия Стаса Иванова («Высокий сезон», «ЮЗЗЗ», «Немцы») о незадачливом дальнобойщике Сане (Илья Малаков, «Легенда о Коловрате»), который иногда промышляет угонами. С виду обычное дело (похитить красивый «Гелендваген») оборачивается серьезными проблемами — ситуацию осложняет то, что ему надо не только выпутаться из неприятностей, но и успеть на роды жены.
Также в фильме снялись Антон Васильев («Хрустальный»), Виктор Добронравов («Инспектор Гаврилов»), Антон Кузнецов («Легенды наших предков») и другие. Картина в этом году открывала Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу».
С 3 октября, «Кинопоиск», Okko, Start
Сериал «Камбэк», премьера (18+)
Драма в декорациях Нижнего Новгорода нулевых с Александром Петровым в роли потерявшего память бездомного по прозвищу Компот, который случайно спасает попавших в неприятную криминальную историю подростков. В ответ те пытаются ему помочь и выяснить, что же с ним произошло.
В касте — Алексей Чадов, Илларион Маров, Василиса Коростышевская, Хетаг Хинчагов и другие. Режиссером выступил Динар Гарипов, известный по сериалу «Прелесть».
С 4 октября, «Кинопоиск»
Сериал «Ронин», 2 сезон (16+)
Продолжение истории о спецназовце Иване Доронине (Дмитрий Паламарчук): после нескольких месяцев жизни в Петербурге и ухода из СОБРа главный герой вместе с двумя сыновьями возвращается в родную сибирскую деревню Медвежье — и сразу же оказывается в эпицентре криминальных разборок.
Режиссером проекта выступил Игорь Драка, до этого работавший над несколькими сезонами сериала «Невский».
С 6 октября, ТВ-3
