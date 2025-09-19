Боди-хоррор «Одно целое», триллер «Черный кролик» с Джудом Лоу и новый сезон «Утреннего шоу»: что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Утреннее шоу» / The Morning Show, 4 сезон (18+)

Флагманский проект Apple TV+, с которого стриминг стартовал, возвращается с уже четвертым сезоном. Драма с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун поднимала темы #MeToo, коронавируса, культуры отмены и расизма — в этот раз авторы истории о телеведущих решили обсудить дипфейки и роль нейросетей в новостях в целом.

К звездному касту добавились Марион Котийяр и Джереми Айронс, а у руля по-прежнему Шарлотта Стаудт, работавшая над «Карточным домиком» и «Родиной».

С 17 сентября, Apple TV+