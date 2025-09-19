Боди-хоррор «Одно целое», триллер «Черный кролик» с Джудом Лоу и новый сезон «Утреннего шоу»: что смотреть дома на этой неделе

А также — второй сезон «Поколения "Ви"», комедийный боевик «Шпионская свадьба», хоррор «Ведьмина доска» и дебют Ивана Добронравова в режиссуре «Никто не знает про Маньпупунер». Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Одно целое» / Together (18+)
Австралийское жанровое кино, которое зрители и критики называют новой «Субстанцией», выходит на российских стримингах. Дебютант Майкл Шэнкс устраивает боди-хоррор из довольно скучных отношений Милли (Элисон Бри, «Блеск») и Тима (Дэйв Франко, «Горе-творец») — пара попадает в загадочную пещеру и преображается самым диким образом: их начинает со страшной силой тянуть друг к другу, причем совсем не в метафорическом, а самом буквальном смысле.
С 19 сентября, «Кинопоиск», «Иви», Wink
Сериал «Утреннее шоу» / The Morning Show, 4 сезон (18+)
Флагманский проект Apple TV+, с которого стриминг стартовал, возвращается с уже четвертым сезоном. Драма с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун поднимала темы #MeToo, коронавируса, культуры отмены и расизма — в этот раз авторы истории о телеведущих решили обсудить дипфейки и роль нейросетей в новостях в целом.
К звездному касту добавились Марион Котийяр и Джереми Айронс, а у руля по-прежнему Шарлотта Стаудт, работавшая над «Карточным домиком» и «Родиной».
С 17 сентября, Apple TV+
Сериал «Черный кролик» / Black Rabbit, премьера (18+)
Триллер режиссера «Макбета» и «Кредо убийцы» Джастина Курзеля. Джуд Лоу в нем выступает в роли владельца ночного клуба, вынужденного выручать своего непутевого брата (Джейсон Бейтман) из передряг с местным криминалитетом, а параллельно — пытаться не остаться без бизнеса.
С 18 сентября, Netflix
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Ведьмина доска» / Witchboard (16+)
С виду обычный хоррор интересен, в первую очередь, фигурой ее режиссера — Чака Рассела, автора хитовой «Маски» и вполне удачных «Стирателя» и «Царя скорпионов». По сюжету молодожены хотят открыть кафе в Новом Орлеане, в предполагаемом помещении они находят доску для спиритических сеансов. Теперь на кону стоит душа невесты, и помочь в ее спасении может если не чудо, то большое везение. В касте — Мэдисон Айсмен, Аарон Домингес, Мелани Джарнсон и другие.
С 15 сентября, Wink, Okko, «Иви»
Фильм «Родственные души» / Nonostante (16+)
Сюрреалистическое драмеди итальянца Валерио Мастандреа («Она смеется»), в котором он же сыграл главную роль. Главный герой Луи — в коме, но его разум оказывается в неком лимбе: там можно встретить других товарищей по несчастью и вообще заниматься чем душе угодно. Знакомство в этом странном месте с Леи (Долорес Фонци) переворачивает его представления о жизни и смерти.
С 15 сентября, «Кинопоиск», Wink, Okko, «Иви»
Фильм «Шпионская свадьба» / Bride Hard (18+)
Комедийный боевик, в чьим английском нейминге обыграно оригинальное название «Крепкого орешка», снял профессионал экшена Саймон Уэст — режиссер «Воздушной тюрьмы» и «Дочери генерала». Секретная агентша Сэм (Ребел Уилсон из «Кролика Джоджо» и «Отпетых мошенниц») приглашена на свадьбу лучшей подруги детства, но вынуждена применить там свои боевые навыки, когда гостей торжества берут в заложники.
Также в касте — Анна Кэмп («Идеальный голос»), Анна Кламски («Изобретая Анну») и обладательница «Оскара» за «Оставленных» Давайн Джой Рэндольф.
С 16 сентября, «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink, Kion
Сериал «Поколение "Ви"» / Gen V, 2 сезон (18+)
Спин-офф «Пацанов» посвящен коллдежу, в котором молодых героев со сверхспособностями учат обращаться с их даром. В него попадает студентка Мари Монро (Джаз Синклер) и другие первокурсники. Их заставляют принять участие в королевской битве, организованной компанией Vought International. В продолжении героям придется столкнуться с новым деканом, который еще сильнее ратует за кровопролитные бои.
К своим ролям во втором сезоне вернулись Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лу и Аса Германн.
С 17 сентября, Prime Video
Сериал «Никто не знает про Маньпупунер», премьера (18+)
Режиссерский дебют актера Ивана Добронравова — по сюжету смертельно больной Никита (Александр Метелкин, «Царевна-лягушка») вместе с друзьями-одноклассниками отправляется в экспедицию на сложное для покорения плато Маньпупунер в Уральских горах. Приключение, которое они придумали еще подростками, оборачивается весьма специфическими трудностями — от непростой погоды до встречи с местным шаманом. Также в касте — Иван Федотов, Антон Момот и Татьяна Марахонич.
С 17 сентября, Okko
Сериал «Разумное сомнение» / Reasonable Doubt, 3 сезон (18+)
Юридическое шоу Hulu заходит на третий сезон — адвокат Джекс Стюарт (Эмаяци Коринеальди) все так же готова на все, чтобы защитить клиентов. Шоураннер сериала — актриса Керри Вашингтон, звезда «И повсюду тлеют пожары».
С 18 сентября, Hulu
Фильм «Свайпнуть» / Swiped, премьера (18+)
Байопик о создательнице приложения для знакомств Bumble Уитни Уолф (Лили Джеймс) — с момента ее прихода в набирающий обороты Tinder до создания собственного дейтинг-стартапа. Также в картине снялись Дермот Малруни («Костолом»), Дэн Стивенс («Нулевой день») и другие, а режиссером выступила Рэйчел Ли Голденберг («Прекрасные мелочи»).
С 19 сентября, Hulu
Сериал «Король Талсы» / Tulsa King, 3 сезон (18+)
Продолжение криминальной драмы от создателей «Озарка», «Йеллоустоуна» и «Подпольной империи» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Напомним, мафиози Дуайт Манфреди по прозвищу Генерал вышел на свободу, отбыв срок в 25 лет. Босс отправляет его в город Талса штата Оклахома, чтобы здесь он основал новую преступную сеть.
В третьем сезоне Дуайту предстоит противостоять могущественному мафиозному клану Данмайров.
С 21 сентября, Paramount+
